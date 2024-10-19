Yenidoğan Çetesi'nin Doktorları Hastane Sahipleri Hemşireleri Tek Tek İfşa Edildi: Tüm İsimler ve Suçlamalar
Yenidoğan Çetesi'nin Doktorları Hastane Sahipleri Hemşireleri Tek Tek İfşa Edildi: Tüm İsimler ve Suçlamalar
Türkiye'yi sarsan 'Yenidoğan Çetesi'nde isimler tek tek açıklandı. İşte bebekleri ölüme gönderen 47 isim.
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Türkiye, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) ve ailelerden daha fazla kazanç elde etmek için bebekleri adım adım hastalandıran ve ölüme götüren Yenidoğan Çetesi'yle sarsıldı. Çete hakkında hazırlanan iddianamede bebeklerin para hırsıyla adeta kahkahalar atılarak öldürüldüğü ortaya çıktı.
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Çete mensubunu 47 kişiden 22'si tutuklandı. Türkiye bu skandalla kahrolurken Yenidoğan Çetesi'ne mensup doktor, hemşire, hastane sahibi, sağlık çalışanlarının isimleri tek tek ifşa oldu. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre işte isim isim bebekleri ölüme gönderenler👇🏻
1- Ahmet Atilla YILMAZ
2- Ali AKSU
3- Ali DİRİK
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4- Ayşe Müzeyyen YURTOĞLU
5- Bahar KANIK
6- Cafer AKDUR
7. Cansu AKYILDIRIM
8- Ceren Hatice KIRIM
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9- Ceylan ÇETİN
10- Çağla DURMUŞ
11- Damla ATAK
12- Deniz KORKMAZ
13- Dursun ERYILMAZ
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14- Ecem KOÇ
15- Fehmi ALPEREN
16- Fetin Rüştü YILDIZ
17. Fırat SARI
18- Gıyasettin Mert ÖZDEMİR
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19- Hakan Doğukan TAŞCI
20- Hasan Basri GÖK
21. Hıdır YÜKSEL
22- Hüseyin GÜNDÜZ
23- Hüseyin GÜNERHAN
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24- İlker GÖNEN
25. Mehmet GÜRÜL
26- Mehmet Halis BAŞLİ
27- Mehmet Salih KARA
28- Mehtap SAYAR
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29- Murat MANTUŞ
30- Mustafa KAZAN
31- Renas KILIÇ
32- Renginar MOLLA
33- Semiha YAVUZ
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34- Serdar YÜKSEL
35- Serenay ŞENKALAYCI
36- Sümeyye Nur ARSLAN (TAŞCI)
37- Şeyhmus ÇELİK
38- Volkan KARATAŞ
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39- Emine AVCI
40- Rıza KEYKUBAD
41- Sümeyye ÖZDEMİR
42- Tuğba BAŞ (ÖZKAYNAK)
43- Gözde KUL YADİGAR
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44- Batuhan ÇETİN
45- Tuğçe TOPTEMEL
46- Funda ÖZEN
47- Ayşe Gizem BÜYÜKKÖLEŞ
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