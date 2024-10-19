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Yenidoğan Çetesi'nin Doktorları Hastane Sahipleri Hemşireleri Tek Tek İfşa Edildi: Tüm İsimler ve Suçlamalar

Yenidoğan Çetesi'nin Doktorları Hastane Sahipleri Hemşireleri Tek Tek İfşa Edildi: Tüm İsimler ve Suçlamalar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
19.10.2024 - 11:39

Türkiye'yi sarsan 'Yenidoğan Çetesi'nde isimler tek tek açıklandı. İşte bebekleri ölüme gönderen 47 isim.

Kaynak

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Türkiye, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) ve ailelerden daha fazla kazanç elde etmek için bebekleri adım adım hastalandıran ve ölüme götüren Yenidoğan Çetesi'yle sarsıldı. Çete hakkında hazırlanan iddianamede bebeklerin para hırsıyla adeta kahkahalar atılarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Türkiye, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) ve ailelerden daha fazla kazanç elde etmek için bebekleri adım adım hastalandıran ve ölüme götüren Yenidoğan Çetesi'yle sarsıldı. Çete hakkında hazırlanan iddianamede bebeklerin para hırsıyla adeta kahkahalar atılarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Çete mensubunu 47 kişiden 22'si tutuklandı. Türkiye bu skandalla kahrolurken Yenidoğan Çetesi'ne mensup doktor, hemşire, hastane sahibi, sağlık çalışanlarının isimleri tek tek ifşa oldu. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre işte isim isim bebekleri ölüme gönderenler👇🏻

Çete mensubunu 47 kişiden 22'si tutuklandı. Türkiye bu skandalla kahrolurken Yenidoğan Çetesi'ne mensup doktor, hemşire, hastane sahibi, sağlık çalışanlarının isimleri tek tek ifşa oldu. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre işte isim isim bebekleri ölüme gönderenler👇🏻

Kaynak

1- Ahmet Atilla YILMAZ

1- Ahmet Atilla YILMAZ

Beylikdüzü Medilife Hastanesinin başhekimi Ahmet Atilla Yılmaz'a yöneltilen suçlamaları:‘Şüphelinin baş hekimi olduğu hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde usulsüz epikriz yazımı, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastalarında basamaklarında oynama yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçu.

2- Ali AKSU

2- Ali AKSU

Birinci Hastanesi mesul müdürü olan Ali Aksu'nun 'Opara' bebeğin ölümüne sebep olduğu ortaya çıktı. Hakkında yöneltilen suçlamalar şöyle:

'Şüphelinin hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde usulsüz epikriz yazımı, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastalarında basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği, bu kapsamda sözleşmeden kaynaklı sorumluluğunu yerine getirmeyip Opara bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme suçunu işlediği anlaşıldığı, ayrıca Opara bebeğin ölüm saatini ÖBS sisteminden gerçeğe aykırı şekilde doldurulması talimatını vererek resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği...'

3- Ali DİRİK

3- Ali DİRİK

Güney Hastanesi mesul müdürü olarak çalışan Ali Dirik'e yöneltilen suçlamalar şöyle:.

SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği, ayrıca Kaya bebeğin ölümünün ardından kamera kayıtlarının alınmasını engellemek adına görüntüleri sildirerek suç delillerini gizleme ve yok etme suçunu işlediği, Kaya bebeğin öldüğü gece yenidoğan yoğun bakımda hiçbir tıbbi müdahale yetkisi bulunmayan hemşire yardımcısını bırakarak nöbetçi sorumlu hemşire ve nöbetçi doktor görevlendirmediği, sonucunda aynı gece Kaya bebeğin eks olduğu, bu kapsamda sözleşmeden kaynaklı sorumluluğunu yerine getirmeyip Kaya bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme suçunu işlediği anlaşıldığı...'

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4- Ayşe Müzeyyen YURTOĞLU

4- Ayşe Müzeyyen YURTOĞLU

Güney Hastanesinin sahibi Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu hakkında iddianamede yer alan ifadeler şöyle:

'3. Düzey olmayan yenidoğan yoğun bakımlarına hasta kabul ederek hemşire yönetimine bırakan Özel Güney Hastanesi yöneticilerinin sorumlu olarak ihmalen ölüme neden olduklarının tespit edildiği, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hasta basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği, ayrıca Kaya bebeğin ölümünün ardından kamera kayıtlarının alınmasını engellemek adına görüntüleri sildirerek suç delillerini gizleme ve yok etme suçunu işlediği, Kaya bebeğin öldüğü gece yenidoğan yoğun bakımda hiçbir tıbbi müdahale yetkisi bulunmayan hemşire yardımcısını bırakarak nöbetçi sorumlu hemşire ve nöbetçi doktor görevlendirmediği, sonucunda aynı gece kaya bebeğin eks olduğu, bu kapsamda sözleşmeden kaynaklı sorumluluğunu yerine getirmeyip Kaya bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme suçunu işlediği anlaşıldığı...'

5- Bahar KANIK

5- Bahar KANIK

Çorlu Reyap Hastanesinde yenidoğan yoğun bakım hemşiresi olarak çalışan Bahar Kanık hakkında “Halime Alkari bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme suçunu işlediği anlaşıldığı” ifadeleri yer aldı.

6- Cafer AKDUR

6- Cafer AKDUR

Bağcılar Medilife Hastanesi başhekimi Cafer Akdur'a yöneltilen suçlamalar şöyle:

“Bağcılar Medilife Hastanesi yöneticilerin sorumlu olduğu ve ihmalen ölüme neden olduğunun tespit edildiği bu kapsamda sözleşmeden kaynaklı sorumluluğunu yerine getirmeyip Öykü Helvacı, Havanur Karakoç ve Ayaz Karaduman bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme suçunu işlediği anlaşıldığı, şüphelinin başhekimi olduğu hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde usulsüz epikriz yazımı, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastalarında basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği...'

7. Cansu AKYILDIRIM

7. Cansu AKYILDIRIM

Cansu Akyıldırım, Çorlu Reyap, Birinci ve TRG Hospital hastanelerinde yenidoğan yoğun bakım hemşiresi olarak çalıştı. Hakkında yöneltilen suçlamalar şöyle:

“112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği...'

8- Ceren Hatice KIRIM

8- Ceren Hatice KIRIM

Beylikdüzü Medilife Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Ceren Hatice Kırım'a yöneltilen suçlamalar şöyle:

“Hemşiresi olduğu hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde usulsüz epikriz yazımı, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği...'

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9- Ceylan ÇETİN

9- Ceylan ÇETİN

TRG Hospital hastanesinde hemşire olarak Ceylan Çetin'e yöneltilen suçlamalar şöyle:

'Yoğun bakım servisinde usulsüz epikriz yazımı, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği...'

10- Çağla DURMUŞ

10- Çağla DURMUŞ

Bağcılar Medilife yenidoğan yoğun bakım sorumlu hemşiresi:

'Karakoç bebeğin, aspire olarak hayatını kaybettiği olayda gerekli bakım ve gözetimi göstermediği, görevini ihmal ettiği ve bu kapsamda sözleşmeden kaynaklı sorumluluğunu yerine getirmeyip Karakoç bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme suçunu işlediği anlaşıldığı...'

11- Damla ATAK

11- Damla ATAK

Güney Hastanesi yenidoğan yoğum bakım ünitesi sorumlu hemşiresi. 

 'Kaya bebeğin, hayatını kaybettiği olayda gerekli bakım ve gözetimi göstermediği, görevini ihmal ettiği ve bu kapsamda sözleşmeden kaynaklı sorumluluğunu yerine getirmeyip Kaya bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme suçunu işlediği anlaşıldığı...'

12- Deniz KORKMAZ

12- Deniz KORKMAZ

TRG Hospital ve Duygu Hastanesinde hemşire olarak çalışıyor:

 'SGK'ya fatura edilen ilaçların satışını yaparak maddi kazanç sağladığı, ayrıca 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği...'

13- Dursun ERYILMAZ

13- Dursun ERYILMAZ

Bağcılar Medilife Hastanesinde yenidoğan yoğun bakım sorumlu doktoru:

'Şüphelinin, Karaduman ve Kırçiçek bebeklerin hayatını kaybettiği olayda gerekli bakım ve gözetimi göstermediği, görevli olduğu halde bebeklerin bulunduğu yenidoğan yoğun bakım alanında bulunmadığı ve bebeklerin durumu ağırlaşmasına rağmen herhangi bir müdahalede bulunmadığı, bu kapsamda ihmal eyleminin mesleki sorumluluk kapsamındaki taksirli eylemlerden ayrıldığı ve görevli olduğu halde hiçbir müdahalede bulunmamak sureti ile ihmale varan kastının söz konusu olduğu ve bu kapsamda sözleşmeden kaynaklı sorumluluğunu yerine getirmeyip bebeklerin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme suçunu işlediği anlaşıldığı...'

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14- Ecem KOÇ

14- Ecem KOÇ

Çorlu Reyap Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hemşire:

“112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastalarında basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği ve Halime Alkari isimli bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme suçunu işlediği anlaşıldığı...'

15- Fehmi ALPEREN

15- Fehmi ALPEREN

112 Acil çalışanı olan Fehmi Alperen'e yöneltilen suçlamalar şöyle:

“112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastalarıa basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği...'

16- Fetin Rüştü YILDIZ

16- Fetin Rüştü YILDIZ

Avcılar Hospital başhekimi.

“112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastalar basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği, şüphelinin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyerek Kerem Muhammed Tokluoğlu bebeğin ölümünde sorumlu olduğu ve ihmali davranışla kasten öldürme suçunu işlediği...'

17. Fırat SARI

17. Fırat SARI

Çetenin lideri Fırat Sarı Medisens şirketinin sahibi ve doktoru. 

Hakkında “Yenidoğan çetesi” örgüt lideri olmaktan, birçok bebek ölümü, dolandırıcılık, sahte evrak düzenlemesi ve SGK’yı zarara uğratma gibi birçok suçlama bulunuyor.

18- Gıyasettin Mert ÖZDEMİR

18- Gıyasettin Mert ÖZDEMİR

112 Acil Servisinde ambulans şoförü.

'112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği, ayrıca İl Sağlık Müdürlüğünün tespitine göre hasta bilgilerini özel hastaneler ile paylaşarak kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma suçunu işlediği...'

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19- Hakan Doğukan TAŞCI

19- Hakan Doğukan TAŞCI

Birinci Hastanesi yenidoğan yoğun bakım hemşiresi. 

'Opara bebeğin ölümüne neden olduğu, şüphelinin 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği, şüphelinin kendisini doktor olarak tanıtıp ve doktorların kaşesini kullandığından resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği, şüphelinin ihmali davranışı neticesinde Opara bebeğin ölümünden sorumlu olduğu...'

20- Hasan Basri GÖK

20- Hasan Basri GÖK

Reyap Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Hasan Basri Gök, çete lideri Fırat Sarı'nın asistanı.

'Şüphelinin, doktorların yerine epikriz raporu yazdığı anlaşıldığından resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği, şüphelinin 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği...'

21. Hıdır YÜKSEL

21. Hıdır YÜKSEL

Reyap Hastanesi başhekimi.

'Şüphelinin başhekimi olduğu hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde usulsüz epikriz yazımı, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği...'

22- Hüseyin GÜNDÜZ

22- Hüseyin GÜNDÜZ

Ambulans şoförü.

'Şüphelinin SGK'ya fatura edilmiş currosuf marka ilaçların ticaretini yaparak kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği...'

23- Hüseyin GÜNERHAN

23- Hüseyin GÜNERHAN

Güney Hastanesinde hemşire olarak çalışıyor.

'Şüphelinin 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastalarında basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek ve SGK'ya fatura edilen ilaçları satarak kazanç elde edip nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği...'

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24- İlker GÖNEN

24- İlker GÖNEN

Medisens ve GMZ şirketlerinde doktor olarak görev yapan İlker Gönen, çetenin ikinci lideri olarak tanımlanıyor. Hakkında birçok bebek ölümleri ve nitelikli dolandırıcılık suçlaması mevcut.

25. Mehmet GÜRÜL

25. Mehmet GÜRÜL

TRG Hospital'de doktor.

'Şüphelinin 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde epikriz düzenleyip ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği...'

26- Mehmet Halis BAŞLİ

26- Mehmet Halis BAŞLİ

TRG Hospitalde yenidoğan yoğun bakım hemşiresi.

“112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek ve SGK'ya fatura edilen ilaçları satarak kazanç elde edip nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği...'

27- Mehmet Salih KARA

27- Mehmet Salih KARA

Çocuk doktoru Mehmet Sali Kara'ya yöneltilen suçlamalar:

'Usulsüz epikriz yazılması, basamak değiştirme ve SGK faturalandırma olayını gerçekleştirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği...'

28- Mehtap SAYAR

28- Mehtap SAYAR

Reyap Hastanesinde hemşire.

'Şüphelinin 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynama yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek ve SGK'ya fatura edilen ilaçları satarak kazanç elde edip nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği...'

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29- Murat MANTUŞ

29- Murat MANTUŞ

TRG Hospital Hastanesinin müdürü

'112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastalarında basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği...'

30- Mustafa KAZAN

30- Mustafa KAZAN

Şafak Hastanesi'nde müdür.

'Şüphelinin müdürü olduğu hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde usulsüz epikriz yazımı, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği...'

31- Renas KILIÇ

31- Renas KILIÇ

Esenyurt Belediyesinde Sağlık Hizmetleri Müdürü.

'Şüphelinin 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği...'

32- Renginar MOLLA

32- Renginar MOLLA

Silivri Kolan Hastanesi'nde hemşire.

'112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği...'

33- Semiha YAVUZ

33- Semiha YAVUZ

Şafak Hastanesi başhekimi.

“Şüphelinin başhekimi olduğu hastanede, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği...'

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34- Serdar YÜKSEL

34- Serdar YÜKSEL

Okan Üniversitesinde müdür.

“Şüphelinin 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki gerçekleştirip karşılığında maddi menfaat aldığı ve bebeklerin mevcut durumları ile uyumsuz şekilde hizmet sunma yeterliliğine sahip olmayan hastanelere bebek sevki gerçekleştirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği...'

35- Serenay ŞENKALAYCI

35- Serenay ŞENKALAYCI

Avcılar Hospital'da yenidoğan yoğun bakım hemşiresi.

 'Şüphelinin 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynama yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği...'

36- Sümeyye Nur ARSLAN (TAŞCI)

36- Sümeyye Nur ARSLAN (TAŞCI)

Medisens şirketinde Fırat Sarı'nın asistanı.

'Şüphelinin 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde epikriz düzenleyerek SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği...'

37- Şeyhmus ÇELİK

37- Şeyhmus ÇELİK

Birinci Hastanesinde doktor.

'Şüphelinin doktor olarak çalıştığı hastanede 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde epikriz düzenleyerek SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği...'

38- Volkan KARATAŞ

38- Volkan KARATAŞ

TRG Hospital başhekimi.

'Şüphelinin başhekimi olduğu hastanede, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği...'

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39- Emine AVCI

39- Emine AVCI

Birinci Hastanesinde müdür.

 'Şüphelinin müdürü olduğu hastanede, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde kan gazı sonucu ve epikriz düzenleyip resmi belgede sahtecilik suçunu işledikleri ve bunları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği...'

40- Rıza KEYKUBAD

40- Rıza KEYKUBAD

Eşi Hilda Keykubad'ın, Esenler Güney Hastanesinde yenidoğan yoğun bakım sorumlu doktor olduğu ancak Hilda'nın diplomasını kullandırdığı, yerine Rıza Keykubad'ın çalıştığı ifade ediliyor.

'Şüphelinin Kaya bebeğin ölmesinde ihmali bulunduğundan ihmalli davranışla kasten öldürme suçunu işlediği...'

41- Sümeyye ÖZDEMİR

41- Sümeyye ÖZDEMİR

Beylikdüzü Medilife Hastanesi'nde sekreter.

'Şüphelinin 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı epikriz yazma ve usulsüz şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği...'

42- Tuğba BAŞ (ÖZKAYNAK)

42- Tuğba BAŞ (ÖZKAYNAK)

Bağcılar Medilife yenidoğan yoğun bakım hemşiresi.

 “112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı epikriz yazma ve usulsüz şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği...'

43- Gözde KUL YADİGAR

43- Gözde KUL YADİGAR

Birinci Hastanesi'nde sekreter.

'Sekreter olarak çalıştığı hastanede hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde epikriz düzenleyerek SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği...'

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44- Batuhan ÇETİN

44- Batuhan ÇETİN

Güney Hastanesinde hemşire yardımcısı.

“Kaya bebeğin ölmesinde ihmali bulunduğundan ihmalli davranışla kasten öldürme suçunu işlediği...'

45- Tuğçe TOPTEMEL

45- Tuğçe TOPTEMEL

Birinci Hastanesinde hemşire.

'Usulsüz şekilde hastaların basamaklarını değiştirerek ve currosurf ilaç düşerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği, Opara bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalli davranışla kasten öldürme suçunu işlediği...'

46- Funda ÖZEN

46- Funda ÖZEN

Reyap Hastanesinde medikal muhasebeci. 

'Şüphelinin usulsüz hasta sevki, basamak değiştirme ve usulsüz ilaç düşümü yaparak nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği...'

47- Ayşe Gizem BÜYÜKKÖLEŞ

47- Ayşe Gizem BÜYÜKKÖLEŞ

Birinci Hastanesi'nde yenidoğan yoğun bakım hemşiresi.

'Şüphelinin ihmali davranışlarda bulunup Opara bebeğin ölümüne neden olduğuna dair yeterli şüpheye ulaşıldığı, Opara bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalli davranışla kasten öldürme suçunu işlediği...'

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