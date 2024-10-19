Yenidoğan Çetesi'nin Doktorları Hastane Sahipleri Hemşireleri Tek Tek İfşa Edildi: Tüm İsimler ve Suçlamalar

Bağcılar Medilife Hastanesinde yenidoğan yoğun bakım sorumlu doktoru:

'Şüphelinin, Karaduman ve Kırçiçek bebeklerin hayatını kaybettiği olayda gerekli bakım ve gözetimi göstermediği, görevli olduğu halde bebeklerin bulunduğu yenidoğan yoğun bakım alanında bulunmadığı ve bebeklerin durumu ağırlaşmasına rağmen herhangi bir müdahalede bulunmadığı, bu kapsamda ihmal eyleminin mesleki sorumluluk kapsamındaki taksirli eylemlerden ayrıldığı ve görevli olduğu halde hiçbir müdahalede bulunmamak sureti ile ihmale varan kastının söz konusu olduğu ve bu kapsamda sözleşmeden kaynaklı sorumluluğunu yerine getirmeyip bebeklerin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme suçunu işlediği anlaşıldığı...'