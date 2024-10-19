Eski Hastane Çalışanının Söyledikleri Gündem Oldu: Yenidoğan Çetesi SGK'yi Böyle Dolandırmış!

'Yenidoğan Çetesi' ile ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor. ''Bunlar nasıl insanlar'' dedirten olaylar zinciriyle ilgili yeni gelişmeler yaşanırken, bu olaylarda adı geçen bir hastanenin bulunduğu sağlık grubunun eski çalışanı şok edici itiraflarda bulundu. @sadevatandasyt nickli X kullanıcısı, kendisine gelen bu itirafı X hesabından paylaştı.