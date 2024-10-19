Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Eski Hastane Çalışanının Söyledikleri Gündem Oldu: Yenidoğan Çetesi SGK'yi Böyle Dolandırmış!

Eski Hastane Çalışanının Söyledikleri Gündem Oldu: Yenidoğan Çetesi SGK'yi Böyle Dolandırmış!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
19.10.2024 - 12:04

'Yenidoğan Çetesi' ile ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor. ''Bunlar nasıl insanlar'' dedirten olaylar zinciriyle ilgili yeni gelişmeler yaşanırken, bu olaylarda adı geçen bir hastanenin bulunduğu sağlık grubunun eski çalışanı şok edici itiraflarda bulundu. @sadevatandasyt nickli X kullanıcısı, kendisine gelen bu itirafı X hesabından paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

SGK'yi dolandırdığı söylenen ve yenidoğan bebeklerden haksız kazanç elde etmek için türlü oyunlara başvuran bu çeteyle ilgili ortaya çıkan her detay, ''Bu kadarına da pes'' dedirtmeye devam ediyor.

SGK'yi dolandırdığı söylenen ve yenidoğan bebeklerden haksız kazanç elde etmek için türlü oyunlara başvuran bu çeteyle ilgili ortaya çıkan her detay, ''Bu kadarına da pes'' dedirtmeye devam ediyor.

Son yaşanan gelişmeyi ise @sadevatandasyt nickli X kullanıcısı şahsi hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda, adı geçen hastanelerden birinin bağlı olduğu şirketler grubunda eskiden çalışan bir kişinin itirafları yer aldı.

Son yaşanan gelişmeyi ise @sadevatandasyt nickli X kullanıcısı şahsi hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda, adı geçen hastanelerden birinin bağlı olduğu şirketler grubunda eskiden çalışan bir kişinin itirafları yer aldı.

Bu çetenin SGK'yi nasıl dolandırdığını ispatlı biçimde sunabileceğini söyleyen eski çalışan, halka bedava hizmet gibi gözüken uygulamanın perde arkasını anlattı.

Bu çetenin SGK'yi nasıl dolandırdığını ispatlı biçimde sunabileceğini söyleyen eski çalışan, halka bedava hizmet gibi gözüken uygulamanın perde arkasını anlattı.

İşte o itiraf👇

İtirafta bulunan eski çalışanın ilettiği tetkik listesi👇

İtirafta bulunan eski çalışanın ilettiği tetkik listesi👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

''Aile Bal Arıları'' adında WhatsApp grupları da varmış!👇

''Aile Bal Arıları'' adında WhatsApp grupları da varmış!👇

Bunlara da göz atın:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın