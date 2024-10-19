Eski Hastane Çalışanının Söyledikleri Gündem Oldu: Yenidoğan Çetesi SGK'yi Böyle Dolandırmış!
Eski Hastane Çalışanının Söyledikleri Gündem Oldu: Yenidoğan Çetesi SGK'yi Böyle Dolandırmış!
'Yenidoğan Çetesi' ile ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor. ''Bunlar nasıl insanlar'' dedirten olaylar zinciriyle ilgili yeni gelişmeler yaşanırken, bu olaylarda adı geçen bir hastanenin bulunduğu sağlık grubunun eski çalışanı şok edici itiraflarda bulundu. @sadevatandasyt nickli X kullanıcısı, kendisine gelen bu itirafı X hesabından paylaştı.
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SGK'yi dolandırdığı söylenen ve yenidoğan bebeklerden haksız kazanç elde etmek için türlü oyunlara başvuran bu çeteyle ilgili ortaya çıkan her detay, ''Bu kadarına da pes'' dedirtmeye devam ediyor.
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Son yaşanan gelişmeyi ise @sadevatandasyt nickli X kullanıcısı şahsi hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda, adı geçen hastanelerden birinin bağlı olduğu şirketler grubunda eskiden çalışan bir kişinin itirafları yer aldı.
Bu çetenin SGK'yi nasıl dolandırdığını ispatlı biçimde sunabileceğini söyleyen eski çalışan, halka bedava hizmet gibi gözüken uygulamanın perde arkasını anlattı.
İtirafta bulunan eski çalışanın ilettiği tetkik listesi👇
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''Aile Bal Arıları'' adında WhatsApp grupları da varmış!👇
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