Savcıyı Makamında Tehdit Eden Mustafa Kemal Zengin Hakkında Çarpıcı Flood!
Savcıyı Makamında Tehdit Eden Mustafa Kemal Zengin Hakkında Çarpıcı Flood!
Yenidoğan bebekleri gereksiz yere yoğun bakım ünitesine yatırarak haksız kazanç sağlayan ve 10 bebeğin ölümüne yol açan 'Yenidoğan Çetesi'ne yönelik soruşturma sürerken, sorumlu şahıslar hakkında ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Bir X (Twitter) kullanıcısı, kendini müsteşar olarak tanıtan ve savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında ilginç detaylar paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya hesabından politikacılar, bakanlar ve hatta Angela Merkel'le bile fotoğraf paylaşarak nüfuz ticareti yapan Mustafa Kemal Zengin'i muhakkak duymuşsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendisi 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçen ve savcıyı makamında tehdit etmesiyle gündem olan kişi...
@agahpamukov nickli X kullanıcısı, Mustafa Kemal Zengin'in nasıl piyasa yaptığını anlatan çarpıcı bir flood paylaştı👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın