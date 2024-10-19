Savcıyı Makamında Tehdit Eden Mustafa Kemal Zengin Hakkında Çarpıcı Flood!

Yenidoğan bebekleri gereksiz yere yoğun bakım ünitesine yatırarak haksız kazanç sağlayan ve 10 bebeğin ölümüne yol açan 'Yenidoğan Çetesi'ne yönelik soruşturma sürerken, sorumlu şahıslar hakkında ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bir X (Twitter) kullanıcısı, kendini müsteşar olarak tanıtan ve savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında ilginç detaylar paylaştı.