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Savcıyı Makamında Tehdit Eden Mustafa Kemal Zengin Hakkında Çarpıcı Flood!

Savcıyı Makamında Tehdit Eden Mustafa Kemal Zengin Hakkında Çarpıcı Flood!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
19.10.2024 - 11:22

Yenidoğan bebekleri gereksiz yere yoğun bakım ünitesine yatırarak haksız kazanç sağlayan ve 10 bebeğin ölümüne yol açan 'Yenidoğan Çetesi'ne yönelik soruşturma sürerken, sorumlu şahıslar hakkında ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 

Bir X (Twitter) kullanıcısı, kendini müsteşar olarak tanıtan ve savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında ilginç detaylar paylaştı.

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Sosyal medya hesabından politikacılar, bakanlar ve hatta Angela Merkel'le bile fotoğraf paylaşarak nüfuz ticareti yapan Mustafa Kemal Zengin'i muhakkak duymuşsunuzdur.

Sosyal medya hesabından politikacılar, bakanlar ve hatta Angela Merkel'le bile fotoğraf paylaşarak nüfuz ticareti yapan Mustafa Kemal Zengin'i muhakkak duymuşsunuzdur.

Zengin'in siyasilerle çektirdiği fotoğraflar için sizi şöyle alalım👇

Kendisi 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçen ve savcıyı makamında tehdit etmesiyle gündem olan kişi...

Kendisi 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçen ve savcıyı makamında tehdit etmesiyle gündem olan kişi...

@agahpamukov nickli X kullanıcısı, Mustafa Kemal Zengin'in nasıl piyasa yaptığını anlatan çarpıcı bir flood paylaştı👇

@agahpamukov nickli X kullanıcısı, Mustafa Kemal Zengin'in nasıl piyasa yaptığını anlatan çarpıcı bir flood paylaştı👇
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twitter.com
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