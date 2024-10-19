İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya’dan “Yenidoğan Çetesi” Açıklaması: “Bir Baba Olarak Çok Üzgünüm”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’yi derinden sarsan “Yenidoğan Çetesi” ile ilgili açıklamada bulundu. Soruşturmanın 2023’ün Mayıs ayında başladığını söyleyen Bakan Yerlikaya, bir baba olarak da çok üzgün olduğunu ifade etti.