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İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya’dan “Yenidoğan Çetesi” Açıklaması: “Bir Baba Olarak Çok Üzgünüm”

İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya’dan “Yenidoğan Çetesi” Açıklaması: “Bir Baba Olarak Çok Üzgünüm”

Ali Yerlikaya
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.10.2024 - 11:38

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’yi derinden sarsan “Yenidoğan Çetesi” ile ilgili açıklamada bulundu. Soruşturmanın 2023’ün Mayıs ayında başladığını söyleyen Bakan Yerlikaya, bir baba olarak da çok üzgün olduğunu ifade etti.

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İçerisinde doktor, hemşire gibi sağlık çalışanlarının bulunduğu “Yenidoğan Çetesi”nin vukuatları tüm vatandaşların kanını dondurmuş durumda.

İçerisinde doktor, hemşire gibi sağlık çalışanlarının bulunduğu “Yenidoğan Çetesi”nin vukuatları tüm vatandaşların kanını dondurmuş durumda.

SGK’yı dolandırmak için yenidoğan bebekleri ihmal eden çeteye yapılan operasyonda örgüt lideri dahil 22 kişi tutuklandı.

SGK’yı dolandırmak için yenidoğan bebekleri ihmal eden çeteye yapılan operasyonda örgüt lideri dahil 22 kişi tutuklandı.

Çete lideri Dr. Fırat Sarı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün çete ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün çete ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“Kamuoyunda ‘’Yenidoğan Bebek Çetesi’’ olarak adlandırılan suç örgütüyle ilgili olarak CİMER'e yapılan başvurular ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 21 Mayıs 2023 tarihinde soruşturma başlatılmıştı.”

“Kamuoyunda ‘’Yenidoğan Bebek Çetesi’’ olarak adlandırılan suç örgütüyle ilgili olarak CİMER'e yapılan başvurular ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 21 Mayıs 2023 tarihinde soruşturma başlatılmıştı.”

“İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz 20 Haziran 2023 tarihinden itibaren kapsamlı projeli bir çalışma yürütmüş ve şüpheliler yapılan 2 ayrı operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı.”

“İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz 20 Haziran 2023 tarihinden itibaren kapsamlı projeli bir çalışma yürütmüş ve şüpheliler yapılan 2 ayrı operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı.”
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“47 şüpheli hakkında 16.10.2024 tarihinde iddianame hazırlanmış ve 22’si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci devam etmektedir.”

“47 şüpheli hakkında 16.10.2024 tarihinde iddianame hazırlanmış ve 22’si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci devam etmektedir.”

“Bir baba olarak çok üzgünüm. Halkımızın üzüntüsünü de en derinden paylaşıyorum.”

“Bir baba olarak çok üzgünüm. Halkımızın üzüntüsünü de en derinden paylaşıyorum.”

“Haksız kazanç elde etmek için cennet kokulu bebeklerimizin hayatını hiçe sayan bu vicdansızların hak ettikleri cezayı alması için konunun takipçisi olacağım.”

“Haksız kazanç elde etmek için cennet kokulu bebeklerimizin hayatını hiçe sayan bu vicdansızların hak ettikleri cezayı alması için konunun takipçisi olacağım.”

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