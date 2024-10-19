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Toplam 9 Hastanenin Ruhsatı İptal Edildi: Eski Bakanın Hastanesi de Kapatıldı!

Toplam 9 Hastanenin Ruhsatı İptal Edildi: Eski Bakanın Hastanesi de Kapatıldı!

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.10.2024 - 14:08 Son Güncelleme: 19.10.2024 - 14:15

Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 9'a yükseldi. Sağlık Bakanlığı, ruhsatı iptal edilen hastanelerin isimlerini tek tek açıkladı. Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun sahibi olduğu Özel Avcılar Hastanesi de ruhsatı iptal edilenler arasında.

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“Yenidoğan Çetesi” ile ilgili yaşananlar yakından takip ediliyor. Çetenin, anlaşmalı olduğu hastanelerin yenidoğan servislerini kiralayarak bebekleri ihmal ettiği ortaya çıkmıştı.

“Yenidoğan Çetesi” ile ilgili yaşananlar yakından takip ediliyor. Çetenin, anlaşmalı olduğu hastanelerin yenidoğan servislerini kiralayarak bebekleri ihmal ettiği ortaya çıkmıştı.

Sağlık Bakanlığı, çetenin anlaşmalı olduğu hastanelerin ruhsatlarının iptal edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, çetenin anlaşmalı olduğu hastanelerin ruhsatlarının iptal edildiğini açıkladı.

Kapatılan hastaneler arasında Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun sahibi olduğu Özel Avcılar Hastanesi de bulunuyor.

İşte ruhsatları iptal edilen ve kapatılan hastanelerin tüm listesi

İşte ruhsatları iptal edilen ve kapatılan hastanelerin tüm listesi
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