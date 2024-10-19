Yenidoğan Çetesi İddianamesinde Adı Geçen Başhekim Eski Bakanın Hastanesinde Görevine Devam Ediyor

Yenidoğan Çetesi iddianamesinde eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun sahibi olduğu Özel Avcılar Hospital Hastanesi’nin de adı geçiyor. Hastanede görevli Başhekim Fetin Rüştü Yıldız hakkında bir bebeğin ölümüne sebep olmakla birlikte pek çok suçlama var. Tele 1'den Nilay Göl'ün haberine göre şüpheli Yıldız, hâlâ hastanede görevine devam ediyor.

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