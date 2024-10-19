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Yenidoğan Çetesi İddianamesinde Adı Geçen Başhekim Eski Bakanın Hastanesinde Görevine Devam Ediyor

Yenidoğan Çetesi İddianamesinde Adı Geçen Başhekim Eski Bakanın Hastanesinde Görevine Devam Ediyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
19.10.2024 - 15:30

Yenidoğan Çetesi iddianamesinde eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun sahibi olduğu Özel Avcılar Hospital Hastanesi’nin de adı geçiyor. Hastanede görevli Başhekim Fetin Rüştü Yıldız hakkında bir bebeğin ölümüne sebep olmakla birlikte pek çok suçlama var. Tele 1'den Nilay Göl'ün haberine göre şüpheli Yıldız, hâlâ hastanede görevine devam ediyor. 

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Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) daha fazla para almak için bebeklerin ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesi’ne dair her dakika yeni bir ayrıntı karşımıza çıkıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) daha fazla para almak için bebeklerin ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesi’ne dair her dakika yeni bir ayrıntı karşımıza çıkıyor.

Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun sahibi olduğu Özel Avcılar Hospital Hastanesi’nin de iddianamede geçmesi dikkat çekti.

Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun sahibi olduğu Özel Avcılar Hospital Hastanesi’nin de iddianamede geçmesi dikkat çekti.

Tele 1’den Nilay Göl’ün haberine göre Avcılar Hospital’in başhekimi Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız hâlâ görevde.

Tele 1’den Nilay Göl’ün haberine göre Avcılar Hospital’in başhekimi Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız hâlâ görevde.

Kaynak

Muhabir Nilay Göl’ün hastane ile arasında geçen diyalog şu şekilde:

Muhabir Nilay Göl’ün hastane ile arasında geçen diyalog şu şekilde:

- Fetin Rüştü Yıldız ile görüşmek istiyoruz, bağlayabilir misiniz kendisini?

+ Çıktı kendisi, yarın görüşebilirsiniz.

- Hastanede göreve devam ediyor yani...

+ Evet, ediyor.

Hastanenin internet sitesinde ‘Hekimlerimiz’ kısmında Yıldız, ‘Genel Direktör/Başhekim’ ifadeleriyle yer alıyor.

Hastanenin internet sitesinde ‘Hekimlerimiz’ kısmında Yıldız, ‘Genel Direktör/Başhekim’ ifadeleriyle yer alıyor.

Yıldız’a yöneltilen suçlamalar ise iddianamede şöyle yer aldı:

'112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastalar basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği, şüphelinin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyerek Kerem Muhammed Tokluoğlu bebeğin ölümünde sorumlu olduğu ve ihmali davranışla kasten öldürme suçunu işlediği...'

Yenidoğan Çetesi'nde adı geçen tüm isimlere ve yöneltilen suçlamalara buradan ulaşabilirsiniz:

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Öte yandan Yenidoğan Çetesi iddianamesinde Yıldız ve çete üyesi Dr. İlker Gönen’in arasında geçen mesajlar yer almıştı.

Öte yandan Yenidoğan Çetesi iddianamesinde Yıldız ve çete üyesi Dr. İlker Gönen’in arasında geçen mesajlar yer almıştı.

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