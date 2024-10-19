Yenidoğan Çetesi İddianamesinde Adı Geçen Başhekim Eski Bakanın Hastanesinde Görevine Devam Ediyor
Yenidoğan Çetesi İddianamesinde Adı Geçen Başhekim Eski Bakanın Hastanesinde Görevine Devam Ediyor
Yenidoğan Çetesi iddianamesinde eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun sahibi olduğu Özel Avcılar Hospital Hastanesi’nin de adı geçiyor. Hastanede görevli Başhekim Fetin Rüştü Yıldız hakkında bir bebeğin ölümüne sebep olmakla birlikte pek çok suçlama var. Tele 1'den Nilay Göl'ün haberine göre şüpheli Yıldız, hâlâ hastanede görevine devam ediyor.
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Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) daha fazla para almak için bebeklerin ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesi’ne dair her dakika yeni bir ayrıntı karşımıza çıkıyor.
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Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun sahibi olduğu Özel Avcılar Hospital Hastanesi’nin de iddianamede geçmesi dikkat çekti.
Tele 1’den Nilay Göl’ün haberine göre Avcılar Hospital’in başhekimi Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız hâlâ görevde.
Muhabir Nilay Göl’ün hastane ile arasında geçen diyalog şu şekilde:
Hastanenin internet sitesinde ‘Hekimlerimiz’ kısmında Yıldız, ‘Genel Direktör/Başhekim’ ifadeleriyle yer alıyor.
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Öte yandan Yenidoğan Çetesi iddianamesinde Yıldız ve çete üyesi Dr. İlker Gönen’in arasında geçen mesajlar yer almıştı.
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