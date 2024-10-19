Mağdur Aileler "Yenidoğan Çetesi" Skandalına Karışan Hastanelerden Birinin Önünde Eyleme Başladı

Tüm Türkiye geçtiğimiz günlerde 'Yenidoğan Çetesi' skandalı ile sarsıldı. SGK'dan para alabilmek için akılalmaz bir yönteme başvuran çetenin yaptıkları kan dondurdu. Olayın ortaya çıkmasının ardından mağdur aileler de başlarına gelenlere isyan etti.