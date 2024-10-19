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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenidoğan Çetesi Skandalı Sonrası Bakanlarla Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenidoğan Çetesi Skandalı Sonrası Bakanlarla Buluştu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
19.10.2024 - 19:04 Son Güncelleme: 19.10.2024 - 19:46

Türkiye tarihinin en büyük skandallarından biri olan Yenidoğan Çetesi olayının detayları herkesin kanını dondururken Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaşananlarla ilgili bilgi topladı. Cumhurbaşkanı ERdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu Dolmabahçe’de ağırladı ve son günlerdeki olaylar ile ilgili bilgi aldı. 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kabulün İstanbul Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde gerçekleştiğini bildirdi.

Altun, 'Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımız son günlerde kamuoyunun gündeminde olan ve kendisinin de yakından takip ettiği konularla ilgili bakanlarımızdan detaylı bilgi aldı.' ifadesini kullandı.

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