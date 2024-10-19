Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenidoğan Çetesi Skandalı Sonrası Bakanlarla Buluştu

Türkiye tarihinin en büyük skandallarından biri olan Yenidoğan Çetesi olayının detayları herkesin kanını dondururken Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaşananlarla ilgili bilgi topladı. Cumhurbaşkanı ERdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu Dolmabahçe’de ağırladı ve son günlerdeki olaylar ile ilgili bilgi aldı.