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Yenidoğan Çetesi Skandalında Yeni Detay: Uyuşturucu Etkili İlaçları El Altından Satmışlar!

Yenidoğan Çetesi Skandalında Yeni Detay: Uyuşturucu Etkili İlaçları El Altından Satmışlar!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
19.10.2024 - 18:49

Yenidoğan Çetesi ile ilgili hazırlanan iddianamede, özel reçeteyle satılan uyuşturucu etkisi olan psikolojik ilaçların el altından temin edilerek satıldığı ortaya çıktı.

Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye...
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Yenidoğan Çetesi olarak ifade edilen devleti dolandırmak için bebeklerin ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirtilen şüphelilere ilişkin iddianame hazırlandı.

Yenidoğan Çetesi olarak ifade edilen devleti dolandırmak için bebeklerin ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirtilen şüphelilere ilişkin iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, iddianamede, söz konusu şüphelilerin hastanelere yapılacak denetimlerin önceden haber alındığı belirtildi. İddianamede yer alan ifadelere göre psikolojik tedavi için kullanılan ve uyuşturucu etkisi yaratan ilaçların da el altından temin ederek sattıkları belirtildi. Konuya ilişkin iddianamenin ilgili bölümünde, Özel Güney Hastanesi’nden ilaç kaçırılıp satıldığı belirlendi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, iddianamede, söz konusu şüphelilerin hastanelere yapılacak denetimlerin önceden haber alındığı belirtildi. İddianamede yer alan ifadelere göre psikolojik tedavi için kullanılan ve uyuşturucu etkisi yaratan ilaçların da el altından temin ederek sattıkları belirtildi. Konuya ilişkin iddianamenin ilgili bölümünde, Özel Güney Hastanesi’nden ilaç kaçırılıp satıldığı belirlendi.

İddianamede bir ifadede şunlar yer aldı:

İddianamede bir ifadede şunlar yer aldı:

“Konuşma içeriklerinden geçen konular ile ilgili olarak Renas ve Fehmi isimli şahıslar ortak olarak çalışıyor ve birbirlerine bebek yönlendirmesi yapıyorlardı. Hüseyin ve Doğukan 2022-2023 yılları arasında Güney hastanesinden ilaç kaçırıp sattılar. Bu sattıkları ilaçlardan da elde ettikleri gelir yaklaşık olarak 1.000 TL civarındadır. Doğukan’a bu durumu sorduğumda hastanenin psikiyatri bölümün muayene ücretini 1.500 TL yaptığını ve el altından Lyrica isimli ilacı sattığını, aynı zamanda hastane sahibi olan Müzeyyen isimli şahsın (Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu) akrabası olan hastanenin kendi içerisindeki eczanede çalışan bir erkek şahsın da bu şekilde ilaç sattığını bana söyledi.”

İddianamede yer alan başka bir ifadede ise yine uyuşturucu etkisi yaratan psikolojik bir ilaç kullanıldığına dair ifadelere yer verildi.

İddianamede yer alan başka bir ifadede ise yine uyuşturucu etkisi yaratan psikolojik bir ilaç kullanıldığına dair ifadelere yer verildi.

Söz konusu ifadede, “Reyap Hastanesi’nde Fırat Sarı’nın talimatlarıyla Sümeyye Nur Aslan ve hastanenin bilgi işlemi sorumlusu olan bir erkek şahsın değiştirdiği grafik ile ilgili yapılan konuşmalar yer alıyor. Konuşma içeriklerinde geçen Aldolan ibaresi ile ilgili olarak Hakan Doğukan Taçcı isimli şahıs uyuşturucu madde etkisi yaratan bir ilaç olan Aldolan kullanmaktaydı. Bu ilaç sanıyorum ki kırmızı reçete ile satılan bir ilaçtır. Bu ilacı sürekli kullanıyordu. İlacı da arkadaşı olan Osman ve Yalçın isimli şahıslardan temin ediyordu. İstanbul’da oturduğunu söylediği Osman’dan kurye vasıtasıyla ilacı temin ederek satın alıyordu” denildi.

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Bebeği öldürmeye korkmayan uyuşturucu mu satmicak ? Bunları cezaevinde uygun şekilde karşılarlar umarım devletin adaletine güven olmuyor çünkü