Yenidoğan Çetesi Skandalında Yeni Detay: Uyuşturucu Etkili İlaçları El Altından Satmışlar!
Yenidoğan Çetesi Skandalında Yeni Detay: Uyuşturucu Etkili İlaçları El Altından Satmışlar!
Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye...
Yenidoğan Çetesi ile ilgili hazırlanan iddianamede, özel reçeteyle satılan uyuşturucu etkisi olan psikolojik ilaçların el altından temin edilerek satıldığı ortaya çıktı.
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Yenidoğan Çetesi olarak ifade edilen devleti dolandırmak için bebeklerin ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirtilen şüphelilere ilişkin iddianame hazırlandı.
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Cumhuriyet'te yer alan habere göre, iddianamede, söz konusu şüphelilerin hastanelere yapılacak denetimlerin önceden haber alındığı belirtildi. İddianamede yer alan ifadelere göre psikolojik tedavi için kullanılan ve uyuşturucu etkisi yaratan ilaçların da el altından temin ederek sattıkları belirtildi. Konuya ilişkin iddianamenin ilgili bölümünde, Özel Güney Hastanesi’nden ilaç kaçırılıp satıldığı belirlendi.
İddianamede bir ifadede şunlar yer aldı:
İddianamede yer alan başka bir ifadede ise yine uyuşturucu etkisi yaratan psikolojik bir ilaç kullanıldığına dair ifadelere yer verildi.
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Bebeği öldürmeye korkmayan uyuşturucu mu satmicak ? Bunları cezaevinde uygun şekilde karşılarlar umarım devletin adaletine güven olmuyor çünkü