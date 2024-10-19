Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Yenidoğan Çetesi Skandalına Adı Karışan CHP İBB Meclis Üyesi Ahmet Atilla Yılmaz Partisinden İstifa Etti

Yenidoğan Çetesi Skandalına Adı Karışan CHP İBB Meclis Üyesi Ahmet Atilla Yılmaz Partisinden İstifa Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
19.10.2024 - 21:17

İstanbul'da, yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin soruşturmasında adı geçen İBB CHP'nin İBB meclis üyesi Ahmet Atilla Yılmaz Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkiye'nin gündemine oturan yeni doğan çetesi 10 bebeğin ölümüne neden olmuştu.

Türkiye'nin gündemine oturan yeni doğan çetesi 10 bebeğin ölümüne neden olmuştu.

Yenidoğan çetesi şüphelilerinden CHP Beylikdüzü Meclis Üyesi Ahmet Atilla Yılmaz'ın da bulunduğu ortaya çıkmıştı. Yenidoğan bebeklerin ölümüne sebep olan başhekim Yılmaz, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu Başkanı.

Yenidoğan çetesi şüphelilerinden CHP Beylikdüzü Meclis Üyesi Ahmet Atilla Yılmaz'ın da bulunduğu ortaya çıkmıştı. Yenidoğan bebeklerin ölümüne sebep olan başhekim Yılmaz, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu Başkanı.

Ahmet Atilla Yılmaz'ın soruşmada adının geçmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özel, "Bu işin içinde, böyle içinde değil, 10 kilometre kenarında bir tane CHP’li varsa onu partide tutan namussuzdur, şerefsizdir. O kadar netiz bu konuda" ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Atilla Yılmaz'ın soruşmada adının geçmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özel, "Bu işin içinde, böyle içinde değil, 10 kilometre kenarında bir tane CHP’li varsa onu partide tutan namussuzdur, şerefsizdir. O kadar netiz bu konuda" ifadelerini kullanmıştı.

Yılmaz Özel'in açıklamalarının ardından istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz istifasında "Cumhuriyet Halk Partisinin kurumsal kimliğine de zarar vermemek için partiden istifa ediyorum" dedi.

Yılmaz Özel'in açıklamalarının ardından istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz istifasında "Cumhuriyet Halk Partisinin kurumsal kimliğine de zarar vermemek için partiden istifa ediyorum" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
28
5
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın