Yenidoğan Çetesi Skandalına Adı Karışan CHP İBB Meclis Üyesi Ahmet Atilla Yılmaz Partisinden İstifa Etti
Yenidoğan Çetesi Skandalına Adı Karışan CHP İBB Meclis Üyesi Ahmet Atilla Yılmaz Partisinden İstifa Etti
İstanbul'da, yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin soruşturmasında adı geçen İBB CHP'nin İBB meclis üyesi Ahmet Atilla Yılmaz Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti.
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Türkiye'nin gündemine oturan yeni doğan çetesi 10 bebeğin ölümüne neden olmuştu.
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Yenidoğan çetesi şüphelilerinden CHP Beylikdüzü Meclis Üyesi Ahmet Atilla Yılmaz'ın da bulunduğu ortaya çıkmıştı. Yenidoğan bebeklerin ölümüne sebep olan başhekim Yılmaz, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu Başkanı.
Ahmet Atilla Yılmaz'ın soruşmada adının geçmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özel, "Bu işin içinde, böyle içinde değil, 10 kilometre kenarında bir tane CHP’li varsa onu partide tutan namussuzdur, şerefsizdir. O kadar netiz bu konuda" ifadelerini kullanmıştı.
Yılmaz Özel'in açıklamalarının ardından istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz istifasında "Cumhuriyet Halk Partisinin kurumsal kimliğine de zarar vermemek için partiden istifa ediyorum" dedi.
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