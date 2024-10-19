Yenidoğan Çetesi Skandalına Adı Karışan CHP İBB Meclis Üyesi Ahmet Atilla Yılmaz Partisinden İstifa Etti

İstanbul'da, yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin soruşturmasında adı geçen İBB CHP'nin İBB meclis üyesi Ahmet Atilla Yılmaz Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti.