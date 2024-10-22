Kalplerimiz Yumuşacık Oldu: Yasemin Tatlıses Bebeklerinin Kış Ayları Gelince Değişen Ev Kombinlerini Paylaştı!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli Tatlıses, oğulları Emir ve Ayel'in gündelik yaşamna ait detayları kendi sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyordu. Tatlıses'in içimizi yumuşacık eden paylaşımlarına bugün bir yenisi daha eklendi. Kış aylarının gelmesiyle bebeklerinin de pijama tercihinde değişime giden Yasemin Tatlıses, bu durumu güldüren bir paylaşımla takipçileriyle paylaştı.