Kalplerimiz Yumuşacık Oldu: Yasemin Tatlıses Bebeklerinin Kış Ayları Gelince Değişen Ev Kombinlerini Paylaştı!
Kalplerimiz Yumuşacık Oldu: Yasemin Tatlıses Bebeklerinin Kış Ayları Gelince Değişen Ev Kombinlerini Paylaştı!
İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli Tatlıses, oğulları Emir ve Ayel'in gündelik yaşamna ait detayları kendi sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyordu. Tatlıses'in içimizi yumuşacık eden paylaşımlarına bugün bir yenisi daha eklendi. Kış aylarının gelmesiyle bebeklerinin de pijama tercihinde değişime giden Yasemin Tatlıses, bu durumu güldüren bir paylaşımla takipçileriyle paylaştı.
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İdo ve Yasemin Tatlıses çifti 2021 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirmişti.
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Ünlü çift, geçtiğimiz yıl ikiz bebek beklediklerinin haberini verdikten sonra bu ocak ayında oğulları Emir ve Ayel'i kucaklarına aldı.
Anne Yasemin Tatlıses, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan bir isim biliyorsunuz. Kendisi doğumun ardından sosyal medyada paylaşımlarında bebeklerini önceledi. Onların gündelik hayatlarından bazı anları da bizlerle paylaşan Tatlıses'in gönderi ve hikayeleri takipçileri tarafından oldukça beğeni ve merakla takip ediliyor.
Malumunuz kış geldi ve havalar soğudu. Bir anne olarak Yasemin Tatlıses de duruma hemen el attı ve minik bebeklerinin ev kıyafetlerine yelekleri ve uzun kollu zıbınları ekledi. Tatlıses bu durumu gülümseten bir açıklamayla birlikte sosyal medya hesabından paylaştı👇
Tatlıses bebekler Emir ve Ayel'in ne kadar çok büyüdüğü ise dikkatlerden kaçmadı👇
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