PSG'nin Genç Yıldızı Joao Neves'in Antrenmana Ticari Araçla Gelmesi Sosyal Medyanın Gündeminde

Özellikle taraftarlar takımların idman yaptığı tesisler önünde bekleyerek futbolcuların tercih ettiği araçları kayda alıyor ve bu tip içerikler yüksek etkileşim alıyor. Söz konusu genç ve multi milyoner futbolcular olunca tercihler lüks spor arabalar veya özel şoförleri olan VIP araçlar oluyor. Ancak tüm bu gösterişin içinde bir kişi dikkat çekti.