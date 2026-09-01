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PSG'nin Genç Yıldızı Joao Neves'in Antrenmana Ticari Araçla Gelmesi Sosyal Medyanın Gündeminde

PSG'nin Genç Yıldızı Joao Neves'in Antrenmana Ticari Araçla Gelmesi Sosyal Medyanın Gündeminde

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.09.2026 - 16:50
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PSG ve Portekiz Milli Takımı'nın en önemli orta saha oyuncularından olan ve 21 yaşında olmasına rağmen kazandığı sayısız başarıyla 140 milyon euroluk transfer piyasası olan Joao Neves'in araç tercihi spor dünyasını şaşırttı. Yaklaşık 11 milyon euro yıllık maaşı olan genç yıldız antrenmana kapalı kasa bir kamyonetle girerken görüntülenince sosyal medyada çokça konuşuldu.

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Son yıllarda futbolcuların arabaları spor dünyasının en çok ilgi çeken içeriklerinden...

Son yıllarda futbolcuların arabaları spor dünyasının en çok ilgi çeken içeriklerinden...

Özellikle taraftarlar takımların idman yaptığı tesisler önünde bekleyerek futbolcuların tercih ettiği araçları kayda alıyor ve bu tip içerikler yüksek etkileşim alıyor. Söz konusu genç ve multi milyoner futbolcular olunca tercihler lüks spor arabalar veya özel şoförleri olan VIP araçlar oluyor. Ancak tüm bu gösterişin içinde bir kişi dikkat çekti.

PSG'nin genç yıldızı Joao Neves mütevazı bir araçla tesislere giriş yaptı.

Tabii bu durum sosyal medyanın gözünden kaçmadı.

Tabii bu durum sosyal medyanın gözünden kaçmadı.
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Tepkiler geldi.

Tepkiler geldi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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