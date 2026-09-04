Marmara’nın Kayıp Devleri Galata Köprüsü’nde Ortaya Çıktı

Yaklaşık 40 yıl aradan sonra uskumrunun yeniden Marmara’da görülmeye başladığını vurgulayan Karakulak, orkinosların da bu besin zincirini takip ederek geri gelmiş olabileceğini ifade ediyor.

Haliç’te görülen birkaç orkinosun ekosistemin tamamen kurtulduğu anlamına gelmediğinin altını çizerek belirten uzmanlar, şu noktalara dikkat çekiyor:

Orkinos ve uskumru üst tabakada yüzeyde yaşıyor. Marmara’nın dinamik yapısı sayesinde üst sularda oksijen seviyesi daha yüksek kalabiliyor.

Denizin alt tabakalarındaki oksijen yetersizliği halen devam ediyor.

Ekosistemin tamamen sağlığına kavuştuğunu söyleyebilmek için dipte yaşayan köpekbalığı popülasyonunun artması, mercanların ve deniz çayırı habitatlarının korunması gerekiyor.

Galata Köprüsü çevresinde balıkçıların attığı yemlerle beslenen orkinoslar İstanbul için tarihi bir sembolün hatırasını canlandırsa da, Marmara Denizi’nin geleceği için koruma çalışmalarının ve oksijen seviyelerinin takibinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.