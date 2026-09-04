Marmara’nın Kayıp Devleri Galata Köprüsü’nde Ortaya Çıktı
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Kaynak: https://gazeteoksijen.com/turkiye/mar...
Bir zamanlar Byzantion sikkelerine basılan, Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sine konu olan Marmara’nın dev orkinosları, onlarca yıl sonra yeniden Galata Köprüsü çevresinde boy gösterdi. Yıllar sonra su yüzeyine çıkan bu dev balıklar vatandaşlar arasında büyük heyecan yaratırken, uzmanlar temkinli bir umut taşıyor.
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Antik çağ yazarlarından Homeros ve Plinius’un eserlerinde övgüyle bahsettiği orkinoslar, İstanbul ve Marmara ekosisteminin en eski sakinleri arasında yer alıyor.
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İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Firdes Saadet Karakulak, Haliç’teki bu sürpriz ziyaretin rastlantı olmadığını belirtiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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