article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kilo Verirken Yaktığınız Yağın Büyük Kısmı Nereye Gidiyor?

Kilo Verirken Yaktığınız Yağın Büyük Kısmı Nereye Gidiyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.09.2026 - 19:47
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kilo verirken vücudumuzda kaybolan yağın nereye gittiğini hiç düşündünüz mü? Çoğumuz yağın terle veya idrarla atıldığını sanıyoruz ama işin büyük kısmı aslında nefes verirken gerçekleşiyor. Yapılan hesaplamalara göre metabolize edilen 10 kilogram yağın yaklaşık 8,4 kilogramı karbondioksite dönüşerek akciğerlerden dışarı atılıyor. Peki vücudumuz yağları nasıl CO₂'ye dönüştürüyor ve bu süreç tam olarak nasıl işliyor?

Kaynak: https://www.bmj.com/content/349/bmj.g...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kilo verdiğimizde vücudumuzun kaybettiği yağın nereye gittiğini hiç düşündünüz mü?

Kilo verdiğimizde vücudumuzun kaybettiği yağın nereye gittiğini hiç düşündünüz mü?

Sanılanın aksine yağın büyük bölümü terle ya da idrarla vücuttan atılmıyor. Metabolizma sırasında yağın önemli bir kısmı karbondioksite dönüşüyor ve nefes verirken akciğerlerden dışarı çıkıyor.

10 Kilogram Yağın Yaklaşık 8,4 Kilogramı Nefesle Çıkıyor

2014 yılında BMJ'de yayımlanan bir çalışmada, insan yağ dokusundaki trigliseritlerin metabolizma sırasında vücutta nasıl parçalandığı hesaplandı. Araştırmacıların hesaplamasına göre 10 kilogram vücut yağının yaklaşık 8,4 kilogramlık kısmı karbondioksit olarak nefes yoluyla dışarı atılıyor. Kalan yaklaşık 1,6 kilogram ise suya dönüşüyor.

Bu nedenle yağ kaybında akciğerlerin düşündüğümüzden çok daha önemli bir rolü bulunuyor. Yağ hücrelerindeki trigliseritler oksijenle metabolize edildiğinde karbondioksit ve su ortaya çıkıyor. Karbondioksit kan yoluyla akciğerlere taşınıyor ve nefes verirken vücudu terk ediyor. Su ise idrar, ter ve diğer vücut sıvıları aracılığıyla atılabiliyor.

Peki Bu, Sadece Nefes Alıp Vererek Yağ Yakabileceğimiz Anlamına Geliyor mu?

Peki Bu, Sadece Nefes Alıp Vererek Yağ Yakabileceğimiz Anlamına Geliyor mu?

Hayır. Buradaki kritik nokta, nefes vermenin yağ yakmanın nedeni değil, yağ metabolizmasının ürünlerinden birinin vücuttan çıkış yolu olması.

Vücut enerji ihtiyacını karşılamak için yağ depolarını kullandığında, yağ molekülleri oksijenle birlikte parçalanıyor. Ortaya çıkan karbondioksit ve suyun vücuttan uzaklaştırılması gerekiyor. Dolayısıyla daha fazla nefes almak kendi başına yağ depolarını eritmez.

Başka bir ifadeyle, yağın nefesle dışarı çıkması yağ yakımının sonucu. Yağ yakımını başlatan şey ise vücudun enerji ihtiyacı ile enerji alımı arasındaki dengedir.

Yağ Gerçekten “Yok” Olmuyor

Buradaki en şaşırtıcı noktalardan biri de aslında yağın ortadan kaybolmaması. Yağdaki atomlar başka moleküllere dönüşerek vücuttan ayrılıyor.

10 kilogram yağın metabolize edilmesi sırasında yaklaşık 29 kilogram oksijen kullanılıyor ve toplamda yaklaşık 28 kilogram karbondioksit ile 11 kilogram su oluşuyor. Ancak bu ürünlerin tamamının kaynağı doğrudan yağ değil; önemli bir kısmındaki oksijen solunan havadan geliyor. Yağ molekülündeki atomların izini sürdüğümüzde ise yaklaşık 8,4 kilogramlık kısmın CO₂, 1,6 kilogramlık kısmın su olarak yağdan geldiği görülüyor.

Yani bir dahaki sefere tartıda birkaç kilo eksildiğinde, bunun önemli bir bölümünün kelimenin tam anlamıyla nefesinizle vücuttan çıkmış olması mümkün. Ancak bu, tartıdaki her 10 kilogramlık düşüşün 8,4 kilogramının doğrudan CO₂ olduğu anlamına gelmiyor; hesap özellikle 10 kilogram metabolize edilen yağ dokusu üzerinden yapılıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın