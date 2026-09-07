Kilo Verirken Yaktığınız Yağın Büyük Kısmı Nereye Gidiyor?
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Kaynak: https://www.bmj.com/content/349/bmj.g...
Kilo verirken vücudumuzda kaybolan yağın nereye gittiğini hiç düşündünüz mü? Çoğumuz yağın terle veya idrarla atıldığını sanıyoruz ama işin büyük kısmı aslında nefes verirken gerçekleşiyor. Yapılan hesaplamalara göre metabolize edilen 10 kilogram yağın yaklaşık 8,4 kilogramı karbondioksite dönüşerek akciğerlerden dışarı atılıyor. Peki vücudumuz yağları nasıl CO₂'ye dönüştürüyor ve bu süreç tam olarak nasıl işliyor?
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Kilo verdiğimizde vücudumuzun kaybettiği yağın nereye gittiğini hiç düşündünüz mü?
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Peki Bu, Sadece Nefes Alıp Vererek Yağ Yakabileceğimiz Anlamına Geliyor mu?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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