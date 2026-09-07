Kilo Verirken Yaktığınız Yağın Büyük Kısmı Nereye Gidiyor?

Hayır. Buradaki kritik nokta, nefes vermenin yağ yakmanın nedeni değil, yağ metabolizmasının ürünlerinden birinin vücuttan çıkış yolu olması.

Vücut enerji ihtiyacını karşılamak için yağ depolarını kullandığında, yağ molekülleri oksijenle birlikte parçalanıyor. Ortaya çıkan karbondioksit ve suyun vücuttan uzaklaştırılması gerekiyor. Dolayısıyla daha fazla nefes almak kendi başına yağ depolarını eritmez.

Başka bir ifadeyle, yağın nefesle dışarı çıkması yağ yakımının sonucu. Yağ yakımını başlatan şey ise vücudun enerji ihtiyacı ile enerji alımı arasındaki dengedir.

Yağ Gerçekten “Yok” Olmuyor

Buradaki en şaşırtıcı noktalardan biri de aslında yağın ortadan kaybolmaması. Yağdaki atomlar başka moleküllere dönüşerek vücuttan ayrılıyor.

10 kilogram yağın metabolize edilmesi sırasında yaklaşık 29 kilogram oksijen kullanılıyor ve toplamda yaklaşık 28 kilogram karbondioksit ile 11 kilogram su oluşuyor. Ancak bu ürünlerin tamamının kaynağı doğrudan yağ değil; önemli bir kısmındaki oksijen solunan havadan geliyor. Yağ molekülündeki atomların izini sürdüğümüzde ise yaklaşık 8,4 kilogramlık kısmın CO₂, 1,6 kilogramlık kısmın su olarak yağdan geldiği görülüyor.

Yani bir dahaki sefere tartıda birkaç kilo eksildiğinde, bunun önemli bir bölümünün kelimenin tam anlamıyla nefesinizle vücuttan çıkmış olması mümkün. Ancak bu, tartıdaki her 10 kilogramlık düşüşün 8,4 kilogramının doğrudan CO₂ olduğu anlamına gelmiyor; hesap özellikle 10 kilogram metabolize edilen yağ dokusu üzerinden yapılıyor.