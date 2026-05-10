Sevgili Kova, bu hafta Venüs ile Chiron arasındaki etkileşim geçmişte hissettiğin gizli yabancılaşma duygusunu partnerinin kapsayıcı şefkatiyle aşmanı sağlıyor. İlişkin varsa, ortak bir alanı veya anıyı özenle güzelleştirmek duygusal köklenmeni kolaylaştıracaktır. Ruhundaki uzaklık hissini sevgiyle eritip kalbini tam bir aidiyetle sevdiceğine sunacaksın.

Öte yandan eğer bekar bir Kova burcuysan, içsel boşluğu dindiren son derece merhametli ve sahici kalpler dikkatini çekebilir. İlişkindeki şefkatli dokunuşlar seni her zamankinden çok daha derin bağlara hazırlayacaktır. Sevginin iyileştirici gücüyle kök salmanın eşsiz güvenini hissedeceksin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…