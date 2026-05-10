11 - 17 Mayıs 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.05.2026 - 18:03

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 11 Mayıs - 17 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 11 Mayıs - 17 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, haftanın ortasında yaşam alanınla veya temel ihtiyaçlarınla ilgili konularda ufkunu açan kararlar alıyorsun. Yeni Ay desteğiyle çevresel faktörlerden bağımsız sarsılmaz bir çalışma temeli veya mülk planı oluşturuyorsun. Finansal geleceğini güvence altına alacak taşınmaz değerlere odaklanarak profesyonel zeminini sağlamlaştırıyorsun.

Güneş ve Merkür kavuşumu geçmişten taşıdığın hüzünleri zihinsel olarak çözümleyip geride bırakmanı sağlıyor. Ev ortamında yaptığın sade nefes veya meditasyon pratikleri göğüs kafesindeki ağırlığı nazikçe siliyor. Zihnini arındırdığında fiziksel hafiflemeyi tüm hücrelerinde hissedeceksin.

Peki ya aşk? Venüs ile Chiron arasındaki etkileşim geçmişte hissettiğin gizli yabancılaşma duygusunu partnerinin kapsayıcı şefkatiyle aşmanı sağlıyor. Ortak bir alanı veya anıyı özenle güzelleştirmek duygusal köklenmeni kolaylaştırıyor. Bekar Kovalar için ise yalnızlık hissini dindiren son derece merhametli ve sahici kalpler dikkat çekiyor. Aşkın sıcaklığı seni sarmak üzere! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

