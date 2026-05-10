Sevgili Oğlak, bu hafta Yeni Ay enerjisi sadece mantığa değil aynı zamanda kalıcı mutluluğa da hizmet eden taze ve huzurlu başlangıçlar yapmanı sağlıyor. İlişkin varsa, partnerinle sükunet içinde kuracağın gelecek planları bağınızı sarsılmaz kılacaktır. Hayatı telaşsızca paylaşmanın sade güzelliği yorulan kalbine derin nefesler aldıracaktır.

Ancak henüz ilişkin yoksa, geleceği beraber inşa edebilecekleri güven veren karakterler ufukta görünüyor. Aşkın en duru ve kararlı haliyle tanışarak ruhundaki yorgunluğu tamamen geride bırakacaksın. Kalıcı mutluluğun anahtarını sade ve dürüst paylaşımlarda bularak yeni bir hikaye başlatacaksın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…