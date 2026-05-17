Sevgili Yay, bu hafta Güneş'in İkizler burcuna geçişi ticari görüşmelerde müzakere sürecini planlanmamış şekilde hızlandırıyor. Tam da bu aşamada iyimser lakin kurnaz tavrın da karşı tarafı kolaylıkla ikna etmeni sağlıyor. Tabii bu durumda şirketine uzun vadeli kâr getirecek sözleşmelere de imza atacaksın.

Tüm bunların dışında Merkür ile Uranüs'ün kavuşumu da ofis ortamını teknolojik olarak yenileyip çok daha pratik sistemler kurmanı destekliyor. Geliştirdiğin yenilikçi yöntemler kendi mesaini azaltırken şirket verimliliğini zirveye taşıyacaktır. Dahice fikirlerin yöneticilerinden sürpriz terfiler almanı kolaylaştırır. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…