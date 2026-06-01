article/comments
article/share
Haberler
Magazin
AISHE Adıyla Tanınan Genç Rapçi Tuğçe Ayşe Güler Hayatını Kaybetti

AISHE Adıyla Tanınan Genç Rapçi Tuğçe Ayşe Güler Hayatını Kaybetti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.06.2026 - 20:47
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkçe rap sahnesinden gelen acı haber müzik dünyasını yasa boğdu. AISHE adıyla tanınan genç rapçi ve şarkı yazarı Tuğçe Ayşe Güler'in hayatını kaybettiği açıklandı. Son yıllarda bağımsız müzik sahnesinin dikkat çeken kadın isimleri arasında gösterilen AISHE, duygusal sözleri ve kendine özgü tarzıyla özellikle genç dinleyicilerin yakından takip ettiği sanatçılar arasında yer alıyordu. Acı haber sanatçının resmi hesabından kardeşi tarafından duyurulurken, ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

Peki AISHE kimdir? Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son yıllarda Türkçe rap sahnesinde kadın sanatçıların yükselişi dikkat çekerken, bu yükselişin genç temsilcilerinden biri de AISHE adıyla tanınan Tuğçe Ayşe Güler olmuştu.

Son yıllarda Türkçe rap sahnesinde kadın sanatçıların yükselişi dikkat çekerken, bu yükselişin genç temsilcilerinden biri de AISHE adıyla tanınan Tuğçe Ayşe Güler olmuştu.

Bağımsız müzik dünyasında ürettiği şarkılarla adını duyuran genç sanatçı, rap, R&B ve alternatif pop öğelerini bir araya getiren tarzıyla kısa sürede kendine özgü bir dinleyici kitlesi oluşturmayı başardı. Özellikle genç kuşağın yakından takip ettiği AISHE, duygusal sözleri, karanlık atmosferli şarkıları ve güçlü görsel diliyle dikkat çekiyordu.

Ana akım medyada sık sık yer alan bir isim olmamasına rağmen dijital platformlarda önemli bir karşılık bulan AISHE, özellikle ilişkiler, kalp kırıklıkları, yalnızlık, hayal kırıklıkları ve içsel çatışmalar üzerine yazdığı şarkılarla tanınıyordu. Samimi sözleri ve duygularını filtresiz şekilde yansıtan anlatımı sayesinde dinleyicileriyle güçlü bir bağ kuran genç sanatçı, son yıllarda bağımsız müzik sahnesinin dikkat çeken kadın isimleri arasında gösteriliyordu. Sosyal medyada da aktif olan AISHE, müzik üretimini merkeze alan tavrıyla kendi kitlesini oluşturmuş ve her yeni çalışmasıyla daha fazla dinleyiciye ulaşmayı başarmıştı.

AISHE'nin yükselişi büyük televizyon programlarından ya da magazin gündeminden değil, doğrudan dijital müzik platformlarından geldi.

AISHE'nin yükselişi büyük televizyon programlarından ya da magazin gündeminden değil, doğrudan dijital müzik platformlarından geldi.

Spotify, YouTube ve sosyal medya üzerinden yayımladığı çalışmalarla dikkat çeken genç sanatçı, özellikle duygusal rap ve melodik R&B seven dinleyiciler tarafından yakından takip ediliyordu. Müziğinde sert rap kalıplarından çok hikaye anlatımına ve duygusal yoğunluğa yer veren AISHE, bu yönüyle kendisini klasik rap çizgisinden ayırmayı başarmıştı.

Şarkılarında aşk, ayrılık, yalnızlık, kırgınlık, özlem ve kendini bulma temalarını işleyen sanatçı, özellikle genç kadın dinleyiciler arasında güçlü bir karşılık buluyordu. Karanlık ve melankolik atmosferi olan parçalarıyla dikkat çeken AISHE'nin müziği, son yıllarda dünyada yükselişe geçen alternatif R&B ve melodik rap akımlarından da izler taşıyordu. Bu nedenle yalnızca rap dinleyicileri değil, alternatif müzik takipçileri tarafından da ilgiyle dinleniyordu.

Henüz kariyerinin başlarında olmasına rağmen kendine ait sadık bir dinleyici kitlesi oluşturmayı başaran AISHE, bağımsız müzik sahnesinin gelecek vadeden isimlerinden biri olarak gösteriliyordu. Yeni projeleri ve müzikal yolculuğunun nasıl şekilleneceği merak edilirken genç sanatçıdan gelen haber sevenlerini derinden üzdü.

AISHE adıyla tanınan Tuğçe Ayşe Güler'in hayatını kaybettiği haberi bugün sosyal medya üzerinden duyuruldu.

AISHE adıyla tanınan Tuğçe Ayşe Güler'in hayatını kaybettiği haberi bugün sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Acı haber, sanatçının resmi hesabından yapılan paylaşımla ortaya çıktı. Paylaşımda AISHE'nin kardeşinin kaleme aldığı görülen kısa mesaj yer aldı.

Yapılan açıklamada, 'Ben kardeşiyim, ablam vefat etti. Başımız sağ olsun.' ifadeleri kullanıldı. Kısa sürede yayılan paylaşım, genç sanatçının dinleyicileri arasında büyük üzüntü yarattı. Sosyal medya kullanıcıları ve sevenleri paylaşımın altına çok sayıda taziye mesajı bırakırken, birçok kişi AISHE'nin şarkılarından kesitler paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

Şu ana kadar Tuğçe Ayşe Güler'in ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle sosyal medyada dolaşan çeşitli iddiaların herhangi bir doğruluğu bulunmuyor. Ailesi ya da yakın çevresinden konuyla ilgili yeni bir açıklama gelip gelmeyeceği merak edilirken, müzik dünyası da genç yaşta gelen bu kaybın üzüntüsünü yaşıyor.

Henüz kariyerinin çok başında olmasına rağmen kendi sesini bulmayı başaran, bağımsız müzik sahnesinde kendine özgü bir yer edinen AISHE, geride bıraktığı şarkılarla hatırlanmaya devam edecek. Mekanı cennet olsun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın