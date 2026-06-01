AISHE Adıyla Tanınan Genç Rapçi Tuğçe Ayşe Güler Hayatını Kaybetti

Spotify, YouTube ve sosyal medya üzerinden yayımladığı çalışmalarla dikkat çeken genç sanatçı, özellikle duygusal rap ve melodik R&B seven dinleyiciler tarafından yakından takip ediliyordu. Müziğinde sert rap kalıplarından çok hikaye anlatımına ve duygusal yoğunluğa yer veren AISHE, bu yönüyle kendisini klasik rap çizgisinden ayırmayı başarmıştı.

Şarkılarında aşk, ayrılık, yalnızlık, kırgınlık, özlem ve kendini bulma temalarını işleyen sanatçı, özellikle genç kadın dinleyiciler arasında güçlü bir karşılık buluyordu. Karanlık ve melankolik atmosferi olan parçalarıyla dikkat çeken AISHE'nin müziği, son yıllarda dünyada yükselişe geçen alternatif R&B ve melodik rap akımlarından da izler taşıyordu. Bu nedenle yalnızca rap dinleyicileri değil, alternatif müzik takipçileri tarafından da ilgiyle dinleniyordu.

Henüz kariyerinin başlarında olmasına rağmen kendine ait sadık bir dinleyici kitlesi oluşturmayı başaran AISHE, bağımsız müzik sahnesinin gelecek vadeden isimlerinden biri olarak gösteriliyordu. Yeni projeleri ve müzikal yolculuğunun nasıl şekilleneceği merak edilirken genç sanatçıdan gelen haber sevenlerini derinden üzdü.