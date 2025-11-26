Çin'de Günlük Ücreti 40 TL Olan Odanın Görüntüsünü İzlerken İçiniz Daralacak

Günümüzde insanlar artık daha küçük yaşam alanlarını tercih ediyor. Artık insanlar, geniş ve büyük evler yerine daha minimal ve işlevsel yaşam alanlarına yöneliyor. Hem bireysel yaşamın tercih edilmesi hem de ekonomik nedenler insanları daha küçük evlere yönlendiriyor. İnsanlar geniş yaşam alanlarını pek çok açıdan gereksiz buluyor.

Çin'de günlük ücreti 40 TL olan bir oda sosyal medyada viral oldu. Sadece 40 cm genişliğinde olan oda sadece izlerken bile içimizi daralttı.