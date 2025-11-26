onedio
Çin'de Günlük Ücreti 40 TL Olan Odanın Görüntüsünü İzlerken İçiniz Daralacak

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
26.11.2025 - 09:03

Günümüzde insanlar artık daha küçük yaşam alanlarını tercih ediyor. Artık insanlar, geniş ve büyük evler yerine daha minimal ve işlevsel yaşam alanlarına yöneliyor. Hem bireysel yaşamın tercih edilmesi hem de ekonomik nedenler insanları daha küçük evlere yönlendiriyor. İnsanlar geniş yaşam alanlarını pek çok açıdan gereksiz buluyor.

Çin'de günlük ücreti 40 TL olan bir oda sosyal medyada viral oldu. Sadece 40 cm genişliğinde olan oda sadece izlerken bile  içimizi daralttı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Televizyon yan asılmış...

Odada 1 adet yatak, 1 priz bulunuyor. Televizyon da var fakat yan asılmış. Günlük ücretinin 40 TL olması, sadece uyumak için tercih edilebilir bir seçenek haline getiriyor. Fakat yine de odanın küçüklüğü düşünülünce insanın içi fazlasıyla daralıyor.

Video Editörü
