Deniz Hıracan'ın Lüks Paralar ve Altınlarla Dolu Keko Influencer Parodi Videosu Gerçeklerini Aratmadı

Sosyal medya platformlarında her gün karşımıza çıkan parlak hayatlar, devasa altın takılar, lüks evler ve ardı arkası kesilmeyen sponsorlu ürün iş birlikleri dijital dünyanın en çok konuşulan normlarından biri haline geldi. Takipçilerine sürekli mükemmel, kusursuz ve ultra lüks bir yaşam tarzı sunmaya çalışan bu yeni nesil içerik üreticileri, zaman zaman samimiyetten uzaklaşarak absürt bir görgüsüzlük sınırına dayanabiliyor.

Başarılı oyuncu Deniz Hıracan, Instagram hesabından paylaştığı 'keko influencer'ların günlük story akışı' başlıklı parodi videosuyla bu görgüsüzlük akımını adeta tiye aldı. Video o kadar gerçekçiydi ki, izleyenler bir an kendilerini hikayeleri geçmeye çalışırken buldu.

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