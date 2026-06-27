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Deniz Hıracan'ın Lüks Paralar ve Altınlarla Dolu Keko Influencer Parodi Videosu Gerçeklerini Aratmadı

Deniz Hıracan'ın Lüks Paralar ve Altınlarla Dolu Keko Influencer Parodi Videosu Gerçeklerini Aratmadı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.06.2026 - 19:46

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Sosyal medya platformlarında her gün karşımıza çıkan parlak hayatlar, devasa altın takılar, lüks evler ve ardı arkası kesilmeyen sponsorlu ürün iş birlikleri dijital dünyanın en çok konuşulan normlarından biri haline geldi. Takipçilerine sürekli mükemmel, kusursuz ve ultra lüks bir yaşam tarzı sunmaya çalışan bu yeni nesil içerik üreticileri, zaman zaman samimiyetten uzaklaşarak absürt bir görgüsüzlük sınırına dayanabiliyor.

Başarılı oyuncu Deniz Hıracan, Instagram hesabından paylaştığı 'keko influencer'ların günlük story akışı' başlıklı parodi videosuyla bu görgüsüzlük akımını adeta tiye aldı. Video o kadar gerçekçiydi ki, izleyenler bir an kendilerini hikayeleri geçmeye çalışırken buldu. 

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Altınlar, çekiliş kodları ve yardımcı kadınlar...

Altınlar, çekiliş kodları ve yardımcı kadınlar...

Deniz Hıracan, tiplemesinde sabahın ilk saatlerinden itibaren 'Kızlar, kocamın bana yaptığı sürprize bakın' diyerek devasa altın gerdanlıklar ve bileziklerle şov yapan, hemen ardından parıltılı pullu abiyesini giyip balkonda kahve yudumlayan ikonik bir influencer karakterine hayat verdi. Evdeki kadınlara sattıkları ürünleri denetmelerinden, arada bir gelen manevi duygularına kadar her detayı tek tek ele alan oyuncunun videosu, gerçekliğiyle sinir bozdu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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