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Deniz Göktaş'a Destek İçin Çağlayan Adliyesi'ne Giden Kemal Kılıçdaroğlu Protestoyla Karşılaştı

Deniz Göktaş'a Destek İçin Çağlayan Adliyesi'ne Giden Kemal Kılıçdaroğlu Protestoyla Karşılaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.07.2026 - 12:18
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Komedyen Deniz Göktaş'ın son gösterisi Ölü Deniz'de geçen ifadeler nedeniyle gözaltına alınması siyasetten sanata pek çok farklı alanda kişilerin tepkisini de beraberinde getirdi. Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu ise Göktaş'a destek için Çağlayan Adliyesi'ne gidenler arasındaydı. Ancak Kılıçdaroğlu burada protesto ve 'hain' sloganlarıyla karşılaştı.

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Kılıçdaroğlu ve yanındakiler Deniz Göktaş için Çağlayan Adliyesi'ndeydi.

Kılıçdaroğlu ve yanındakiler Deniz Göktaş için Çağlayan Adliyesi'ndeydi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler vatandaşın alınmadığı koridora alındı. Adliye'de gergin anlar yaşanınca Kılıçdaroğlu ve destekçileri çevik kuvvet ekiplerinin arkasına geçti. Deniz Göktaş'ı desteklemeye giden vatandaşlar Kılıçdaroğlu ve ekibine 'hainler' diye bağırdı.

O anlar böyle kayda alındı:

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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