Kayıp Akrabalarımız Ortaya Çıktı: İnsan DNA'sında 3 Farklı Denisovalı Soyu Tespit Edildi
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Bilim insanları, Okyanusya halklarının DNA'sını inceleyerek insanlık tarihinin en gizemli sayfalarından birini araladı. Prestijli Science dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, modern insanların (Homo sapiens) geçmişte yalnızca tek bir Denisovalı grubuyla değil, en az üç farklı Denisovalı benzeri toplulukla çiftleştiğini ortaya koydu.
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Günümüzden yaklaşık 42 bin yıl önce Papua Yeni Gine, Bismarck Takımadaları ve Solomon Adaları’nı kapsayan "Yakın Okyanusya" bölgesine ulaşan ilk insanlar, coğrafi engeller nedeniyle binlerce yıl boyunca dünyadan izole bir yaşam sürdü.
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Denisovalılar Kimdi?
Bilim insanları, laboratuvar deneylerinde Denisovalılardan miras kalan 3 bin 127 yüksek frekanslı antik varyantın genlerin çalışma biçimini doğrudan etkilediğini tespit etti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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