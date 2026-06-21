Kayıp Akrabalarımız Ortaya Çıktı: İnsan DNA'sında 3 Farklı Denisovalı Soyu Tespit Edildi

Neandertallerle ortak bir kökenden gelen Denisovalılar, insanlığın en gizemli antik akrabalarından biri. Bugüne kadar Sibirya'daki Denisova Mağarası başta olmak üzere sadece birkaç kemik ve diş fosili bulunan bu türün, genetik verilere göre aslında Asya'nın ve Okyanusya'nın çok geniş bölgelerine yayıldığı anlaşılıyor.

Araştırmanın en çarpıcı bulgusu, Denisovalıların tek ve homojen bir tür olmadığını göstermesi oldu. Veriler, Okyanusya halkının atalarının en az üç farklı Denisovalı benzeri popülasyonla farklı zamanlarda karşılaşıp gen alışverişinde bulunduğunu kanıtlıyor. Bu temasların tam olarak nerede gerçekleştiği ise gizemini koruyor.