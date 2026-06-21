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Kayıp Akrabalarımız Ortaya Çıktı: İnsan DNA'sında 3 Farklı Denisovalı Soyu Tespit Edildi

Kayıp Akrabalarımız Ortaya Çıktı: İnsan DNA'sında 3 Farklı Denisovalı Soyu Tespit Edildi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.06.2026 - 09:39
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Bilim insanları, Okyanusya halklarının DNA'sını inceleyerek insanlık tarihinin en gizemli sayfalarından birini araladı. Prestijli Science dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, modern insanların (Homo sapiens) geçmişte yalnızca tek bir Denisovalı grubuyla değil, en az üç farklı Denisovalı benzeri toplulukla çiftleştiğini ortaya koydu.

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Günümüzden yaklaşık 42 bin yıl önce Papua Yeni Gine, Bismarck Takımadaları ve Solomon Adaları’nı kapsayan "Yakın Okyanusya" bölgesine ulaşan ilk insanlar, coğrafi engeller nedeniyle binlerce yıl boyunca dünyadan izole bir yaşam sürdü.

Günümüzden yaklaşık 42 bin yıl önce Papua Yeni Gine, Bismarck Takımadaları ve Solomon Adaları’nı kapsayan "Yakın Okyanusya" bölgesine ulaşan ilk insanlar, coğrafi engeller nedeniyle binlerce yıl boyunca dünyadan izole bir yaşam sürdü.

Bu izolasyon, yalnızca binlerce farklı dil ve kültürün doğmasını sağlamadı; aynı zamanda modern insanın nesli tükenmiş akrabalarından kalan antik DNA parçalarının da günümüze kadar bozulmadan korunmasına zemin hazırladı.

Araştırma kapsamında 12 farklı Okyanusya topluluğundan 177 kişinin yüksek çözünürlüklü genomu dizilendi ve dünyadan binin üzerinde genomla karşılaştırıldı.

Sonuçlar bilim dünyasında şaşkınlık yarattı:

  • Okyanusya halklarının genomundaki antik DNA miktarı, Avrupalılardan yaklaşık 2,5 kat daha yüksek çıktı.

  • Bölgedeki bazı toplulukların, ortalama bir Doğu Asyalı bireye göre 25 kat daha fazla Denisovalı genetik mirası taşıdığı belirlendi.

Denisovalılar Kimdi?

Denisovalılar Kimdi?

Neandertallerle ortak bir kökenden gelen Denisovalılar, insanlığın en gizemli antik akrabalarından biri. Bugüne kadar Sibirya'daki Denisova Mağarası başta olmak üzere sadece birkaç kemik ve diş fosili bulunan bu türün, genetik verilere göre aslında Asya'nın ve Okyanusya'nın çok geniş bölgelerine yayıldığı anlaşılıyor.

Araştırmanın en çarpıcı bulgusu, Denisovalıların tek ve homojen bir tür olmadığını göstermesi oldu. Veriler, Okyanusya halkının atalarının en az üç farklı Denisovalı benzeri popülasyonla farklı zamanlarda karşılaşıp gen alışverişinde bulunduğunu kanıtlıyor. Bu temasların tam olarak nerede gerçekleştiği ise gizemini koruyor.

Bilim insanları, laboratuvar deneylerinde Denisovalılardan miras kalan 3 bin 127 yüksek frekanslı antik varyantın genlerin çalışma biçimini doğrudan etkilediğini tespit etti.

Bilim insanları, laboratuvar deneylerinde Denisovalılardan miras kalan 3 bin 127 yüksek frekanslı antik varyantın genlerin çalışma biçimini doğrudan etkilediğini tespit etti.

Bu genlerin büyük kısmı nötr veya zararlı olduğu için zamanla yok olsa da, bazıları günümüze kadar ulaştı.

  • Bağışıklık Sistemi: Korunan genlerin önemli bir bölümü bağışıklık sistemiyle ilişkili. Bu durum, Denisova genlerinin ilk insan topluluklarının karşılaştığı yeni ve ölümcül hastalıklara karşı direnç kazanmasını sağladığını gösteriyor.

  • Fiziksel Gelişim: Özellikle Okyanusya ve Güneydoğu Asya'nın ada topluluklarında yüksek oranda görülen TRPS1 geni yakınındaki varyantın, kemik ve yüz yapısının gelişiminde rol oynadığı ve belirli çevresel koşullarda avantaj sağlamış olabileceği düşünülüyor.

Bu araştırma, modern insanın dünyadaki diğer insan türlerinin yerini alarak onları tamamen ortadan kaldırdığı yönündeki eski teorileri bir kez daha çürüttü. Yeni bulgular, Homo sapiens'in diğer türlerle karşılaştığını, etkileşime girdiğini ve gen alışverişinde bulunduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Kısacası, on binlerce yıl önce nesli tükenen akrabalarımızın bir parçası, bugün hâlâ insanlığın DNA'sında yaşamaya devam ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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