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İnsanların Gerçekten Yaşadığı Dünya'nın En Yağışlı 5 Yeri

İnsanların Gerçekten Yaşadığı Dünya'nın En Yağışlı 5 Yeri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.06.2026 - 13:01
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Düşünsenize: günün dört mevsiminde neredeyse her gün yağmur yağıyor, çatılar sürekli dövülüyor ve ayakkabılarınız bir türlü kuruyamıyor. Dünyanın bazı köşelerinde bu, olağanüstü bir hava hadisesi değil, sıradan bir günün anatomisi. Ortalama yıllık yağışın 12.000 milimetreye yaklaştığı bu yerler, gerçek birer yağmur şampiyonu. Üstelik çoğu ıssız ya da terk edilmiş noktalar değil; insanların asırlardır yaşadığı, köylerin, kasabaların, hatta küçük şehirlerin bulunduğu yerler. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve çeşitli ulusal meteoroloji ajanslarının verilerine göre belirlenen bu beş nokta, nemin doruk noktasını temsil ediyor.

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1. Mawsynram, Hindistan - Yıllık Ortalama 11.872 mm

1. Mawsynram, Hindistan - Yıllık Ortalama 11.872 mm

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Meghalaya eyaletinde yer alan Mawsynram köyü, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yağışlı yerleşim yeri unvanını taşıyor. Yaklaşık 500 kişilik nüfusuyla son derece mütevazı bir köy olan Mawsynram, Khasi tepelerinin güneye bakan yamaçlarında konumlanmış. Bengal Körfezi'nden gelen muson bulutları bu dağ duvarına çarptığında adeta sıkışıp kalıyor ve sığamadığı yağmuru döküyor. Yerel halk, geleneksel 'knup' adlı bambu dokumadan yapılmış konik yağmurluklar taşıyarak günlük hayatını sürdürüyor.

2. Cherrapunji, Hindistan - Yıllık Ortalama 11.430 mm

2. Cherrapunji, Hindistan - Yıllık Ortalama 11.430 mm

Mawsynram'ın yalnızca on beş kilometre uzağındaki Cherrapunji (Sohra olarak da bilinir) uzun yıllar dünya rekoru sahibiydi. Yıllık ortalaması Mawsynram'ın biraz gerisinde kalsa da aylık yağış rekoru hâlâ buradaki: 1861 Temmuz'unda tek bir ayda 9.300 mm yağış kaydedildi. Bu rakam, Ankara'nın yıllık toplam yağışının on katından fazlasına karşılık geliyor. Cherrapunji, yoğun yağışa rağmen paradoks biçimde su kıtlığı da yaşıyor; çünkü tüm bu yağmur hızla akıp gidiyor ve yer altında tutunacak yeteri kadar bitki örtüsü yok.

3. Tutunendo, Kolombiya - Yıllık Ortalama 11.770 mm

3. Tutunendo, Kolombiya - Yıllık Ortalama 11.770 mm

Kolombiya'nın Chocó departmanında, Amazon'a yakın bir bölgede konumlanan Tutunendo kasabası Latin Amerika'nın en yağışlı noktası. Bu bölge, tropikal nemli hava kütlelerinin Andes Dağları'na çarpmasıyla oluşan şiddetli yağış sistemiyle besleniyor. WMO, 1974 yılında Tutunendo'da 24 saatlik sürede 1.000 mm yağış kaydedildiğini belgeliyor; bu, günde bir metrenin üzerinde su demek. Şehir, o bölgedeki yağın orman biyoçeşitliliğine ev sahipliği yapan Chocó ekosisteminin merkezinde yer alıyor.

4. Cropp Nehri Vadisi, Yeni Zelanda - Yıllık Ortalama 12.000 mm

4. Cropp Nehri Vadisi, Yeni Zelanda - Yıllık Ortalama 12.000 mm

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki bu vadi, saatli ölçümle kaydedilen yıllık yağışta dünyada zirveye yakın geliyor. Doğrudan yerleşim olmasa da vadinin çevresindeki bölgelerde yaşayan insanlar bu nemin bir parçası. Güney Alpleri'ne çarpan ve batıdan gelen Roaring Forties fırtınaları, yağışı burada sürekli kılıyor. Yeni Zelanda Ulusal Su ve Atmosfer Araştırma Enstitüsü (NIWA) bu vadinin sürekli izlemesini yapıyor.

5. Kikori, Papua Yeni Gine - Yıllık Ortalama 7.700 mm

5. Kikori, Papua Yeni Gine - Yıllık Ortalama 7.700 mm

Papua Yeni Gine'nin Gulf eyaletinde delta bölgesinde yaşayan Kikori halkı, yıllık yaklaşık 7.700 mm yağışla bugüne dek hayatta kalmayı başarmış. Bölgedeki evler, tropik yağışın yol açtığı taşkınlara karşı geleneksel ahşap kazıklar üzerine inşa ediliyor. Bir diğer özellik ise yağışın neredeyse hiçbir kurak mevsim olmaksızın tüm yıl eşit dağılması; bu durum tarım düzeni, mimari ve günlük yaşam alışkanlıkları üzerinde belirleyici bir etki bırakıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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