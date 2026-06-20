İnsanların Gerçekten Yaşadığı Dünya'nın En Yağışlı 5 Yeri

Düşünsenize: günün dört mevsiminde neredeyse her gün yağmur yağıyor, çatılar sürekli dövülüyor ve ayakkabılarınız bir türlü kuruyamıyor. Dünyanın bazı köşelerinde bu, olağanüstü bir hava hadisesi değil, sıradan bir günün anatomisi. Ortalama yıllık yağışın 12.000 milimetreye yaklaştığı bu yerler, gerçek birer yağmur şampiyonu. Üstelik çoğu ıssız ya da terk edilmiş noktalar değil; insanların asırlardır yaşadığı, köylerin, kasabaların, hatta küçük şehirlerin bulunduğu yerler. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve çeşitli ulusal meteoroloji ajanslarının verilerine göre belirlenen bu beş nokta, nemin doruk noktasını temsil ediyor.