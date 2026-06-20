İnsanların Gerçekten Yaşadığı Dünya'nın En Yağışlı 5 Yeri
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Düşünsenize: günün dört mevsiminde neredeyse her gün yağmur yağıyor, çatılar sürekli dövülüyor ve ayakkabılarınız bir türlü kuruyamıyor. Dünyanın bazı köşelerinde bu, olağanüstü bir hava hadisesi değil, sıradan bir günün anatomisi. Ortalama yıllık yağışın 12.000 milimetreye yaklaştığı bu yerler, gerçek birer yağmur şampiyonu. Üstelik çoğu ıssız ya da terk edilmiş noktalar değil; insanların asırlardır yaşadığı, köylerin, kasabaların, hatta küçük şehirlerin bulunduğu yerler. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve çeşitli ulusal meteoroloji ajanslarının verilerine göre belirlenen bu beş nokta, nemin doruk noktasını temsil ediyor.
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1. Mawsynram, Hindistan - Yıllık Ortalama 11.872 mm
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2. Cherrapunji, Hindistan - Yıllık Ortalama 11.430 mm
3. Tutunendo, Kolombiya - Yıllık Ortalama 11.770 mm
4. Cropp Nehri Vadisi, Yeni Zelanda - Yıllık Ortalama 12.000 mm
5. Kikori, Papua Yeni Gine - Yıllık Ortalama 7.700 mm
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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