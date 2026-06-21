20 Yıl Önce Reklamında Oynadığı Hava Yolu Şirketinde Pilot Oldu

'Gerçekten benim için çok heyecan verici bir dönemdi. Özellikle çocukluktan beri kurduğum bir hayal olduğu için, bugüne kadar sadece pilotluk özelinde değil, uçaklarla ilgili pek çok alanda çalışmalar yaptım. O noktada nihai hedefim pilot olmaktı. Şimdi bu aşamanın sonuna geldiğim için çok heyecanlıyım.'

Pilot olmak isteyen gençlere de tavsiyelerde bulunan Erdemli, başarının göstergesinin kararlı olmak olduğunu vurguladı.