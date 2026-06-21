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20 Yıl Önce Reklamında Oynadığı Hava Yolu Şirketinde Pilot Oldu

20 Yıl Önce Reklamında Oynadığı Hava Yolu Şirketinde Pilot Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.06.2026 - 08:49
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Henüz çocukken, babasının görev yaptığı hava yolu şirketinin reklam filminde rol alan Atakan Erdemli (26), tam 20 yıl sonra aynı şirketin kokpitine pilot olarak oturmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay aynı şirketten emekli olan baba Nezih Erdemli ise göklerdeki bayrağı gururla oğluna devrediyor.

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Atakan Erdemli'nin gökyüzü sevdası, havacılık sektöründe uzun yıllar görev yapan ve emekli olan babası Nezih Erdemli sayesinde çocuk yaşta başladı.

Atakan Erdemli'nin gökyüzü sevdası, havacılık sektöründe uzun yıllar görev yapan ve emekli olan babası Nezih Erdemli sayesinde çocuk yaşta başladı.

Evdeki maket uçaklarla oynayarak büyüyen ve şirketteki pozitif aile ortamından etkilenen Erdemli, rotasını havacılığa kırdı.

İlk olarak Havacılık ve Uzay Mühendisliği planlamasını yapan Erdemli, firmanın Çoklu Pilot Lisansı Programı (MPL) ile hayallerine kapıyı araladı. Geçtiğimiz yılın şubat ayında başlayan zorlu yolculuklarda 18 aylık eğitimin teorik ve uçuş aşamalarını başarıyla tamamlayan genç pilot, şimdi Boeing simülatörleriyle uygulanan 'Tip Eğitimi' aşamasına geçiyor.

Zorlu eğitim sürecini pes etmeyip hep iç sesini dinlediğini Atakan Erdemli, yaşadığı deneyimi şu sözlerle aktardı:

Zorlu eğitim sürecini pes etmeyip hep iç sesini dinlediğini Atakan Erdemli, yaşadığı deneyimi şu sözlerle aktardı:

'Gerçekten benim için çok heyecan verici bir dönemdi. Özellikle çocukluktan beri kurduğum bir hayal olduğu için, bugüne kadar sadece pilotluk özelinde değil, uçaklarla ilgili pek çok alanda çalışmalar yaptım. O noktada nihai hedefim pilot olmaktı. Şimdi bu aşamanın sonuna geldiğim için çok heyecanlıyım.'

Pilot olmak isteyen gençlere de tavsiyelerde bulunan Erdemli, başarının göstergesinin kararlı olmak olduğunu vurguladı.

Oğluna gidiş bayrağını devretmenin mutluluğunu yaşayan gururlu baba Nezih Erdemli ise duygularını şu sözleriyle ifade etti:

Oğluna gidiş bayrağını devretmenin mutluluğunu yaşayan gururlu baba Nezih Erdemli ise duygularını şu sözleriyle ifade etti:

'Atakan hem benim hem de kendi hayallerini gerçekleştirdi. Bu tabii ki çok gurur verici bir olay. Biz de bu süreçte kendisine ihtiyaç duyduğu desteği sağlamaya çalıştık. Bundan sonrasının ona ait olduğunu kendisine de söyledim. O da sağ olsun üstün gayret ve başarıyla havacılık sektöründe layık olduğu yeri aldığını düşünüyorum. Havacılık sektörü en başta disiplin ve sabır gerektiren bir sektör. Devamlı kendisini güncellemesi, teknolojiyi takip etmesi ve eğitime açık olması gerekiyor. Onu burada görmek bana tarifi mümkün olmayan bir gurur ve kıvanç kaynağı. Hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum. Bütün gençlere örnek olmasını diliyorum.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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