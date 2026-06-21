20 Yıl Önce Reklamında Oynadığı Hava Yolu Şirketinde Pilot Oldu
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Henüz çocukken, babasının görev yaptığı hava yolu şirketinin reklam filminde rol alan Atakan Erdemli (26), tam 20 yıl sonra aynı şirketin kokpitine pilot olarak oturmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay aynı şirketten emekli olan baba Nezih Erdemli ise göklerdeki bayrağı gururla oğluna devrediyor.
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Atakan Erdemli'nin gökyüzü sevdası, havacılık sektöründe uzun yıllar görev yapan ve emekli olan babası Nezih Erdemli sayesinde çocuk yaşta başladı.
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Zorlu eğitim sürecini pes etmeyip hep iç sesini dinlediğini Atakan Erdemli, yaşadığı deneyimi şu sözlerle aktardı:
Oğluna gidiş bayrağını devretmenin mutluluğunu yaşayan gururlu baba Nezih Erdemli ise duygularını şu sözleriyle ifade etti:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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