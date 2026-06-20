Güneş Bir Gün Sönecek mi? Asıl Tehlike Güneş'in Ölmesi Değilmiş

Güneş, yaklaşık 4,6 milyar yıl önce oluştu ve hâlâ olgunluk çağında olan 'ana dizi yıldızı' kategorisinde. Her saniye çekirdeğinde 600 milyon ton hidrojen helyuma dönüşüyor; bu nükleer füzyon süreci Güneş'in enerjisini ve parlaklığını üretiyor. Güneş'in toplam ömrünün yaklaşık yarısı geride kaldı. Çekirdeğindeki hidrojen yakıt her geçen milyar yılda biraz daha azalıyor; bu da Güneş'in yavaş yavaş genişlediği ve biraz daha parlaştığı anlamına geliyor.

Güneş Dünya'yı Ne Zaman Yaşanmaz Hale Getirecek?

Güneş'in nihai ölümü değil, büyümesi asıl endişe kaynağı. NASA ve ESA'nın hesaplamaları, Güneş'in yaklaşık 1 ila 2 milyar yıl içinde yeterince parlaklaşacağını ve Dünya yüzeyindeki sıcaklığın okyanus suyunu kaynatmaya başlayacağını gösteriyor. Bu süreçte atmosfer kaybı, sera etkisinin kontrolden çıkması ve Dünya'nın Venüs benzeri bir cehenneme dönmesi öngörülüyor. Yani Güneş'in son patlaması değil, kademeli ısınması yaşam için daha acil bir tehdit oluşturuyor.