Güneş Bir Gün Sönecek mi? Asıl Tehlike Güneş'in Ölmesi Değilmiş
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'Güneş sönecek mi?' sorusu insanlığın en eski varoluşsal sorularından biri. Mitolojik kültürlerde güneşin ölümü kıyametle eşanlamlıydı; modern astrofizik ise bu süreci hem net biçimde modelleyebiliyor hem de şaşırtıcı derecede uzak bir zaman dilimine yerleştirebiliyor. İyi haber: Güneş'in bu görevi bırakmasına yaklaşık 5 milyar yıl var. Kötü haber: Dünya için asıl sorun, Güneş'in ölmeden çok önce yaşanacak.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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