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Güneş Bir Gün Sönecek mi? Asıl Tehlike Güneş'in Ölmesi Değilmiş

Güneş Bir Gün Sönecek mi? Asıl Tehlike Güneş'in Ölmesi Değilmiş

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.06.2026 - 12:01
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'Güneş sönecek mi?' sorusu insanlığın en eski varoluşsal sorularından biri. Mitolojik kültürlerde güneşin ölümü kıyametle eşanlamlıydı; modern astrofizik ise bu süreci hem net biçimde modelleyebiliyor hem de şaşırtıcı derecede uzak bir zaman dilimine yerleştirebiliyor. İyi haber: Güneş'in bu görevi bırakmasına yaklaşık 5 milyar yıl var. Kötü haber: Dünya için asıl sorun, Güneş'in ölmeden çok önce yaşanacak.

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Güneş Şu An Hangi Evresinde?

Güneş Şu An Hangi Evresinde?

Güneş, yaklaşık 4,6 milyar yıl önce oluştu ve hâlâ olgunluk çağında olan 'ana dizi yıldızı' kategorisinde. Her saniye çekirdeğinde 600 milyon ton hidrojen helyuma dönüşüyor; bu nükleer füzyon süreci Güneş'in enerjisini ve parlaklığını üretiyor. Güneş'in toplam ömrünün yaklaşık yarısı geride kaldı. Çekirdeğindeki hidrojen yakıt her geçen milyar yılda biraz daha azalıyor; bu da Güneş'in yavaş yavaş genişlediği ve biraz daha parlaştığı anlamına geliyor.

Güneş Dünya'yı Ne Zaman Yaşanmaz Hale Getirecek?

Güneş'in nihai ölümü değil, büyümesi asıl endişe kaynağı. NASA ve ESA'nın hesaplamaları, Güneş'in yaklaşık 1 ila 2 milyar yıl içinde yeterince parlaklaşacağını ve Dünya yüzeyindeki sıcaklığın okyanus suyunu kaynatmaya başlayacağını gösteriyor. Bu süreçte atmosfer kaybı, sera etkisinin kontrolden çıkması ve Dünya'nın Venüs benzeri bir cehenneme dönmesi öngörülüyor. Yani Güneş'in son patlaması değil, kademeli ısınması yaşam için daha acil bir tehdit oluşturuyor.

Kırmızı Dev Aşamasında Ne Olacak?

Kırmızı Dev Aşamasında Ne Olacak?

Yaklaşık 5 milyar yıl içinde Güneş'in çekirdeğindeki hidrojen tükenecek. O noktada çekirdek büzülürken dış katmanlar şişerek devasa bir kırmızı deve dönüşecek. Güneş bugünkü yarıçapının 100 ila 200 katına ulaşabilir; bu boyuttaki Güneş Merkür'ü ve muhtemelen Venüs'ü yutacak. Dünya'nın yutulup yutulmayacağı hâlâ tartışmalı; bazı modeller Dünya'nın bu genişlemeye rağmen hayatta kalacağını öngörüyor; ancak bu senaryoda bile Dünya yanmış, atmosfersiz ve tamamen ıssız bir kaya küresi olacak.

Beyaz Cüce Aşaması ve Nihai Son Nasıl Olacak?

Kırmızı dev aşamasının ardından Güneş dış katmanlarını uzaya fırlatacak ve bu gaz kabukları renkli bir gezegen bulutsusu oluşturacak. Geride sıcak ve yoğun bir Beyaz Cüce kalacak; yaklaşık Dünya büyüklüğünde bir karbon-oksijen topu. Bu beyaz cüce milyarlarca yıl boyunca yavaş yavaş soğuyacak ve sonunda 'kara cüce' adı verilen, artık ısı ya da ışık yaymayan donmuş bir kalıntıya dönüşecek. Ancak evrenin yaşı şu an yaklaşık 13,8 milyar yıl; herhangi bir yıldızın kara cüce aşamasına ulaşabilmesi için henüz çok zaman var.

İnsanlık Bu Süreçten Kaçabilir mi?

İnsanlık Bu Süreçten Kaçabilir mi?

Bilim insanları bu senaryolara uyum teorileri geliştiriyor. Uzay kolonizasyonu, Dünya'nın yörüngesini değiştirme (gravitasyonel yardım manevraları ile), ya da en son seçenek olarak başka yıldız sistemlerine göç önerileri bunların başında geliyor. Stephen Hawking, insanlığın uzun vadede hayatta kalabilmesi için çok gezegenli bir tür olmayı zorunlu gördüğünü defaatle vurguladı. NASA'nın Artemis programı ve Mars'a insanlı görev planları, bu uzun soluklu stratejinin ilk adımları olarak değerlendirilebilir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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