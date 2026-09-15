Fulya Zenginer'in Bir Dizi Setinde Yaşadığını Öne Sürdüğü Olaylar Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Zenginer, dizi sektöründe yaşandığını öne sürdüğü bir olaya dikkat çekti. Oyuncu, kendi tabiriyle içtiği, yattığı, kalktığı adamı korumak için bir kadını ya da bir hemcinsini harcayan kişilere yönelik sert bir eleştiride bulundu. Zenginer, bu tavrı büyük bir rezillik olarak nitelendirdi ve bunun ne uğruna yapıldığını sorguladı.Videoyu izleyen çok sayıda kullanıcı yorumlarında kendi tecrübelerini anlatarak Zenginer'e destek verdi. Bazı takipçiler ise sektördeki benzer örnekleri hatırlatan yorumlar yazdı. Zenginer'in sözlerinde kimden ya da hangi diziden bahsettiği ise netlik kazanmadı; oyuncu bu konuda isim vermekten kaçındı.

Videonun ardından gündeme gelen tartışma, dizi sektöründeki kadın oyuncuların setlerde yaşadığı zorluklara dair sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı. Zenginer'in sözleri, konunun magazin gündeminde günler boyunca konuşulmaya devam edeceğinin sinyalini verdi. Dizinin 2012 yılında yayınlanan Benim İçin Üzülme dizisi olduğu iddia edildi.