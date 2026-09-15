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Fulya Zenginer'in Bir Dizi Setinde Yaşadığını Öne Sürdüğü Olaylar Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Fulya Zenginer'in Bir Dizi Setinde Yaşadığını Öne Sürdüğü Olaylar Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Sosyal Medya Magazin dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.09.2026 - 14:10
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Oyunculuğa 2006 yılında başlayan ve en çok Benim İçin Üzülme ile Küçük Kadınlar dizilerindeki rolleriyle tanınan Fulya Zenginer, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla gündeme geldi. Zenginer, videoda bir dizi setinde yaşadığını öne sürdüğü olaylara değindi. Ünlü oyuncunun sözleri kısa sürede geniş bir kitleye ulaşarak tartışma yarattı. Paylaşım, yayınlandığı saatlerin ardından binlerce kez izlenip yorumlandı.

Kaynak:  Tümay Özokur ile Mor Sorular

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Ünlü oyuncu Fulya Zenginer, Benim İçin Üzülme ve Küçük Kadınlar dizileriyle tanındı.

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer, Benim İçin Üzülme ve Küçük Kadınlar dizileriyle tanındı.

Fulya Zenginer, kamera karşısına ilk kez 2006 yapımı İki Aile dizisinde küçük bir rolle çıktı. 2008-2011 yılları arasında Küçük Kadınlar dizisinde canlandırdığı Yeliz Gezici karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu, 2012-2014 yılları arasında ekrana gelen Benim İçin Üzülme dizisinde Buke rolüyle başrol oynadı. Tövbeler Tövbesi'nde Fidan'ı, Fabrika Kızı'nda Aylin'i canlandıran Zenginer, son olarak 2017 yapımı Seni Kimler Aldı dizisinde rol aldı ve 2018 yılında oyunculuğu bıraktığını açıkladı. O tarihten bu yana sosyal medya üzerinden takipçileriyle buluşan oyuncu, geçtiğimiz ay yaşadığı anksiyete ataklarını da paylaşımlarına taşımıştı. Zenginer, 2019'da ressam Kuntay Tarık Evren ile evlendi; çiftin Milan adında bir oğulları var. Beyaz perdede de Sağ Salim ve Ölümüne Aşk gibi projelerde rol alan oyuncu, 2013'te Sadri Alışık Ödülleri'nde en başarılı kadın oyuncu adaylığı almıştı.

Fulya Zenginer'in katıldığı Tümay Özokur ile Mor Sorular'dan sosyal medyada yayılan video, dizi setlerine dair iddialarıyla gündem oldu.

Fulya Zenginer'in katıldığı Tümay Özokur ile Mor Sorular'dan sosyal medyada yayılan video, dizi setlerine dair iddialarıyla gündem oldu.

Zenginer, dizi sektöründe yaşandığını öne sürdüğü bir olaya dikkat çekti. Oyuncu, kendi tabiriyle içtiği, yattığı, kalktığı adamı korumak için bir kadını ya da bir hemcinsini harcayan kişilere yönelik sert bir eleştiride bulundu. Zenginer, bu tavrı büyük bir rezillik olarak nitelendirdi ve bunun ne uğruna yapıldığını sorguladı.Videoyu izleyen çok sayıda kullanıcı yorumlarında kendi tecrübelerini anlatarak Zenginer'e destek verdi. Bazı takipçiler ise sektördeki benzer örnekleri hatırlatan yorumlar yazdı. Zenginer'in sözlerinde kimden ya da hangi diziden bahsettiği ise netlik kazanmadı; oyuncu bu konuda isim vermekten kaçındı.

Videonun ardından gündeme gelen tartışma, dizi sektöründeki kadın oyuncuların setlerde yaşadığı zorluklara dair sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı. Zenginer'in sözleri, konunun magazin gündeminde günler boyunca konuşulmaya devam edeceğinin sinyalini verdi. Dizinin 2012 yılında yayınlanan Benim İçin Üzülme dizisi olduğu iddia edildi.

Ünlü oyuncunun açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

twitter.com
twitter.com
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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