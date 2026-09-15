Fulya Zenginer'in Bir Dizi Setinde Yaşadığını Öne Sürdüğü Olaylar Sosyal Medyada Gündem Oldu!
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Oyunculuğa 2006 yılında başlayan ve en çok Benim İçin Üzülme ile Küçük Kadınlar dizilerindeki rolleriyle tanınan Fulya Zenginer, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla gündeme geldi. Zenginer, videoda bir dizi setinde yaşadığını öne sürdüğü olaylara değindi. Ünlü oyuncunun sözleri kısa sürede geniş bir kitleye ulaşarak tartışma yarattı. Paylaşım, yayınlandığı saatlerin ardından binlerce kez izlenip yorumlandı.
Kaynak: Tümay Özokur ile Mor Sorular
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Ünlü oyuncu Fulya Zenginer, Benim İçin Üzülme ve Küçük Kadınlar dizileriyle tanındı.
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Fulya Zenginer'in katıldığı Tümay Özokur ile Mor Sorular'dan sosyal medyada yayılan video, dizi setlerine dair iddialarıyla gündem oldu.
Ünlü oyuncunun açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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