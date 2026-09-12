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Rakip Dizilerin Ortak Oyuncusundan Haysiyet'teki Yapay Zeka İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Rakip Dizilerin Ortak Oyuncusundan Haysiyet'teki Yapay Zeka İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Uzak Şehir Reyting Tuzlu Kahve Dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.09.2026 - 15:31
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

12 Eylül Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Yeni sezonun dikkat çeken dizilerinden Tuzlu Kahve ile reyting rekortmeni Uzak Şehir arasındaki ilginç bağlantı sosyal medyada gündem oldu.

Yeni sezonun dikkat çeken dizilerinden Tuzlu Kahve ile reyting rekortmeni Uzak Şehir arasındaki ilginç bağlantı sosyal medyada gündem oldu.

Yeni sezonun reyting yarışında karşı karşıya gelen Tuzlu Kahve ve Uzak Şehir'le ilgili ilginç bir detay sosyal medyanın dikkatini çekti. Tuzlu Kahve'de Hakan karakteriyle izlediğimiz bir oyuncunun Uzak Şehir'in 3. sezon kadrosuna da katıldığı ortaya çıktı. Böylece aynı oyuncu, reytinglerde rakip olan iki popüler dizide birden seyirci karşısına çıkacak.

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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, 3. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, 3. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Uzak Şehir'in 3. sezonu için geri sayım sürerken yeni bölümlerden ilk görüntüler peş peşe gelmeye başladı. Sezon finalinde dört önemli oyuncusuna veda eden fenomen dizi, hikayeye dahil olacak yeni karakterlerle kadrosunu güçlendirdi. 3. sezon ilk bölüm fotoğrafları yayınlanan Uzak Şehir'de yeni oyuncuların ilk set fotoğrafları da geldi.

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Yeni sezonun merak edilen yapımlarından Anne Yarısı'nın afişi yayınlandı.

Yeni sezonun merak edilen yapımlarından Anne Yarısı'nın afişi yayınlandı.

Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu'nu aynı hikayede buluşturan Anne Yarısı'ndan beklenen afiş geldi. Kızılcık Şerbeti'nin senaristlerinin kaleme aldığı ve Kapadokya'da çekilen yeni dizinin afişinde yalnızca üç oyuncu yer aldı. Ali ve Zeynep'in karşı karşıya geldiği görüntü ise ikili arasında yaşanacakların ilk sinyalini verdi.

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11 Eylül Cuma reyting sonuçları belli oldu.

11 Eylül Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Tuzlu Kahve, Sevdan Bir Ateş ve Aşk ve Taht dizilerinin tekrar bölümlerinin yayınlandığı 11 Eylül Cuma reyting sonuçları açıklandı. 11 Eylül reytinglerinde Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve en çok izlenen dizi olurken ilk 5'te yer aldı.

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İstanbul'da bir grup, Aşk-ı Memnu izleyerek pilates yaptı.

İstanbul'da bir grup, Aşk-ı Memnu izleyerek pilates yaptı.

Finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen Aşk-ı Memnu popülerliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte bir grup, Boğaz manzarasına karşı pilates yaparken fenomen dizinin sürpriz bir bölümünü izledi. Üstelik Aşk-ı Memnu eşliğinde yapılan pilates etkinliğinin düzenli olarak gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

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Haysiyet dizisiyle ekranlara dönen Doğukan Güngör, bu kez dizideki bir sahne hakkında ortaya atılan iddiaya verdiği yanıtla gündem oldu.

Haysiyet dizisiyle ekranlara dönen Doğukan Güngör, bu kez dizideki bir sahne hakkında ortaya atılan iddiaya verdiği yanıtla gündem oldu.

Doğukan Güngör'ün yeni dizisi Haysiyet'teki kamyon ve taksinin yer aldığı kovalamaca sahnesi sosyal medyada tartışma yarattı. Bir X kullanıcısı dikkat çeken sahnenin yapay zekayla hazırlandığını öne sürünce Doğukan Güngör sessiz kalmadı. Ünlü oyuncu, çekimin kamera arkasında yaşananları gösteren görüntüleri paylaşarak iddiaya yanıt verdi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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