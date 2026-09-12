Rakip Dizilerin Ortak Oyuncusundan Haysiyet'teki Yapay Zeka İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
12 Eylül Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Yeni sezonun dikkat çeken dizilerinden Tuzlu Kahve ile reyting rekortmeni Uzak Şehir arasındaki ilginç bağlantı sosyal medyada gündem oldu.
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, 3. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Yeni sezonun merak edilen yapımlarından Anne Yarısı'nın afişi yayınlandı.
11 Eylül Cuma reyting sonuçları belli oldu.
İstanbul'da bir grup, Aşk-ı Memnu izleyerek pilates yaptı.
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Haysiyet dizisiyle ekranlara dönen Doğukan Güngör, bu kez dizideki bir sahne hakkında ortaya atılan iddiaya verdiği yanıtla gündem oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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