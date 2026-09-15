Uzak Şehir'in Yeni Sezonunda Dikkat Çeken Ayrılık! İzleyiciler Ayrılığı Jenerikte Fark Etti

Ahmet Katıksız ve Yıldız Aşanboğa'nın isimlerinin bu bölümde bulunmaması, iki ismin yönetmen kadrosundan ayrıldığı yorumlarına neden oldu. Ancak Ahmet Katıksız'ın projeyle bağı tamamen kopmuş değil. Katıksız'ın adı yeni sezon jeneriğinde bu kez “Supervizör” olarak yer alıyor. Uzak Şehir'in 3. sezonunda kamera arkasında dikkat çeken bir görev değişikliği yaşandığı görülürken, Yıldız Aşanboğa'nın projedeki durumuyla ilgili resmi bir açıklama olup olmadığı merak konusu oldu.