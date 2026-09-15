Uzak Şehir'in Yeni Sezonunda Dikkat Çeken Ayrılık! İzleyiciler Ayrılığı Jenerikte Fark Etti
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Uzak Şehir 3. sezonuyla ekranlara dönerken dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmayan bir değişiklik sosyal medyada gündem oldu. İlk iki sezonda yönetmen koltuğunda üç ismin bulunduğu dizinin yeni sezon jeneriğinde yönetmen olarak yalnızca Emre Aybek'in adının yer alması dikkat çekti. Ahmet Katıksız'ın adının ise bu kez farklı bir görevle jenerikte bulunması merak uyandırdı.
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Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolleriyle 3. sezonuna başladı.
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Uzak Şehir'in yeni sezonunda yönetmen ayrılığı mı var? Dikkat çeken ayrıntı jenerikte fark edildi!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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