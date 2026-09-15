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Uzak Şehir'in Yeni Sezonunda Dikkat Çeken Ayrılık! İzleyiciler Ayrılığı Jenerikte Fark Etti

Uzak Şehir'in Yeni Sezonunda Dikkat Çeken Ayrılık! İzleyiciler Ayrılığı Jenerikte Fark Etti

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.09.2026 - 14:21
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Uzak Şehir 3. sezonuyla ekranlara dönerken dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmayan bir değişiklik sosyal medyada gündem oldu. İlk iki sezonda yönetmen koltuğunda üç ismin bulunduğu dizinin yeni sezon jeneriğinde yönetmen olarak yalnızca Emre Aybek'in adının yer alması dikkat çekti. Ahmet Katıksız'ın adının ise bu kez farklı bir görevle jenerikte bulunması merak uyandırdı.

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Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolleriyle 3. sezonuna başladı.

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolleriyle 3. sezonuna başladı.

Yeni sezonun ilk bölümünün ardından dizide yaşananlar kadar kamera arkasındaki bir değişiklik de dikkatli seyircilerin gözünden kaçmadı. Uzak Şehir'in ilk iki sezonunda yönetmen koltuğunu Ahmet Katıksız, Emre Aybek ve Yıldız Aşanboğa paylaşmıştı. Ancak dizinin 3. sezon jeneriğini dikkatle inceleyen seyirciler önemli bir değişiklik fark etti. Yeni sezon jeneriğinin “Yönetmen” bölümünde yalnızca Emre Aybek'in isminin yer alması dikkat çekti.

Uzak Şehir'in yeni sezonunda yönetmen ayrılığı mı var? Dikkat çeken ayrıntı jenerikte fark edildi!

Uzak Şehir'in yeni sezonunda yönetmen ayrılığı mı var? Dikkat çeken ayrıntı jenerikte fark edildi!

Ahmet Katıksız ve Yıldız Aşanboğa'nın isimlerinin bu bölümde bulunmaması, iki ismin yönetmen kadrosundan ayrıldığı yorumlarına neden oldu. Ancak Ahmet Katıksız'ın projeyle bağı tamamen kopmuş değil. Katıksız'ın adı yeni sezon jeneriğinde bu kez “Supervizör” olarak yer alıyor. Uzak Şehir'in 3. sezonunda kamera arkasında dikkat çeken bir görev değişikliği yaşandığı görülürken, Yıldız Aşanboğa'nın projedeki durumuyla ilgili resmi bir açıklama olup olmadığı merak konusu oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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