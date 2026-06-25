Bir TikTok Kullanıcısının Lüks Araba Markası Tasarımlı Bavulu Gündem Oldu: Fiyatını Duyanlar Şoke Oldu

Gossip Magazin'in haberine göre, Mercedes-Benz'in resmi koleksiyonunda liste fiyatı 1.899 euro olarak yer alan ürünün değeri, güncel kurla yaklaşık 100 bin TL'nin üzerinde bir tutara denk geliyor.

Öte yandan bazı kullanıcılar ise ürünün sıradan bir valiz olmadığını, Mercedes-Benz'in sınırlı sayıdaki premium koleksiyon parçalarından biri olduğunu hatırlatarak fiyatın hedef kitlesine göre değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Beyza Şahin'in paylaşımı yalnızca bavulun tasarımıyla değil, lüks tüketim alışkanlıkları üzerine yapılan tartışmalarla da dikkat çekti.

Kimileri bu tarz koleksiyon ürünlerini prestij ve tasarım açısından değerlendirirken, kimileri ise bir seyahat aksesuarı için ödenen yaklaşık 1.900 euroluk fiyatı 'gereksiz lüks' olarak yorumladı.