Bir TikTok Kullanıcısının Lüks Araba Markası Tasarımlı Bavulu Gündem Oldu: Fiyatını Duyanlar Şoke Oldu
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Kaynak: https://www.tiktok.com/@beysahin/vide...
Sosyal medyada yaptığı lüks yaşam paylaşımlarıyla adından söz ettiren TikTok içerik üreticisi Beyza Şahin, bu kez satın aldığı bavulla gündeme geldi. Şahin'in Mercedes-Benz'in ikonik G-Class modelinden ilham alınarak tasarlanan özel bavulu sosyal medyada kısa sürede viral olurken, ürünün fiyatı görenleri şaşkına çevirdi. Gossip Magazin'in haberine göre, liste fiyatı tam 1.899 euro olan bavul, 'Bir bavula bu kadar para verilir mi?' tartışmasını da beraberinde getirdi.
Kaynak: Gossip Magazin
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TikTok'ta yaptığı alışveriş, seyahat ve yaşam tarzı içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Beyza Şahin, zaman zaman satın aldığı lüks ürünlerle de gündeme geliyor.
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Bavulun en çok konuşulan detayı ise fiyatı oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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