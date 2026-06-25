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Bir TikTok Kullanıcısının Lüks Araba Markası Tasarımlı Bavulu Gündem Oldu: Fiyatını Duyanlar Şoke Oldu

Bir TikTok Kullanıcısının Lüks Araba Markası Tasarımlı Bavulu Gündem Oldu: Fiyatını Duyanlar Şoke Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.06.2026 - 12:21
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Sosyal medyada yaptığı lüks yaşam paylaşımlarıyla adından söz ettiren TikTok içerik üreticisi Beyza Şahin, bu kez satın aldığı bavulla gündeme geldi. Şahin'in Mercedes-Benz'in ikonik G-Class modelinden ilham alınarak tasarlanan özel bavulu sosyal medyada kısa sürede viral olurken, ürünün fiyatı görenleri şaşkına çevirdi. Gossip Magazin'in haberine göre, liste fiyatı tam 1.899 euro olan bavul, 'Bir bavula bu kadar para verilir mi?' tartışmasını da beraberinde getirdi.

Kaynak: Gossip Magazin

@beysahin

Kaynak: https://www.tiktok.com/@beysahin/vide...
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TikTok'ta yaptığı alışveriş, seyahat ve yaşam tarzı içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Beyza Şahin, zaman zaman satın aldığı lüks ürünlerle de gündeme geliyor.

TikTok'ta yaptığı alışveriş, seyahat ve yaşam tarzı içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Beyza Şahin, zaman zaman satın aldığı lüks ürünlerle de gündeme geliyor.

Ürünün en dikkat çeken detayı ise G-Class'ın arka kısmındaki ikonik yedek lastik kapağını andıran büyük yuvarlak kabartmalı tasarımı. Sert polikarbon gövdeye sahip olan bavul, Mercedes-Benz'in standart seyahat ürünlerinden farklı olarak markanın premium yaşam tarzı koleksiyonunda satışa sunuluyor.

Hem tasarımı hem de sınırlı üretim anlayışı nedeniyle koleksiyon ürünü olarak değerlendirilen bavul, otomobil tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Bavulun en çok konuşulan detayı ise fiyatı oldu.

Bavulun en çok konuşulan detayı ise fiyatı oldu.

Gossip Magazin'in haberine göre, Mercedes-Benz'in resmi koleksiyonunda liste fiyatı 1.899 euro olarak yer alan ürünün değeri, güncel kurla yaklaşık 100 bin TL'nin üzerinde bir tutara denk geliyor.

Öte yandan bazı kullanıcılar ise ürünün sıradan bir valiz olmadığını, Mercedes-Benz'in sınırlı sayıdaki premium koleksiyon parçalarından biri olduğunu hatırlatarak fiyatın hedef kitlesine göre değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Beyza Şahin'in paylaşımı yalnızca bavulun tasarımıyla değil, lüks tüketim alışkanlıkları üzerine yapılan tartışmalarla da dikkat çekti.

Kimileri bu tarz koleksiyon ürünlerini prestij ve tasarım açısından değerlendirirken, kimileri ise bir seyahat aksesuarı için ödenen yaklaşık 1.900 euroluk fiyatı 'gereksiz lüks' olarak yorumladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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