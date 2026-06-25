"Enişte" Polemiğiyle Gündeme Oturan Neşe Karaböcek İki Evladının Ardından 51 Yıllık Eşini Kaybetti!
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Türk müziğinin efsane isimlerinden Neşe Karaböcek, hayatının en zor günlerinden birini yaşıyor. Usta sanatçının 51 yıllık eşi, gazeteci ve yazar Tevfik Yener 88 yaşında yaşamını yitirdi. Ancak bu kayıp, Karaböcek'in yıllardır peş peşe yaşadığı acıların yalnızca son halkası oldu. Kız kardeşi Gülden Karaböcek'le yarım asrı aşan küslük, iki oğlunun zamansız vefatı ve şimdi de hayat arkadaşını kaybetmesi... İşte Neşe Karaböcek'in yıllardır dinmeyen acılarla dolu hayat hikayesi...
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Neşe Karaböcek ile Gülden Karaböcek arasında yaşanan olay, Türkiye'nin en uzun soluklu aile küslüklerinden biri olarak hafızalara kazındı.
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Yaşadığı büyük aile krizinin ardından Neşe Karaböcek, 1975 yılında gazeteci, yazar ve ressam Tevfik Yener ile hayatını birleştirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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