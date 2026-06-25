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"Enişte" Polemiğiyle Gündeme Oturan Neşe Karaböcek İki Evladının Ardından 51 Yıllık Eşini Kaybetti!

"Enişte" Polemiğiyle Gündeme Oturan Neşe Karaböcek İki Evladının Ardından 51 Yıllık Eşini Kaybetti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.06.2026 - 14:20
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Türk müziğinin efsane isimlerinden Neşe Karaböcek, hayatının en zor günlerinden birini yaşıyor. Usta sanatçının 51 yıllık eşi, gazeteci ve yazar Tevfik Yener 88 yaşında yaşamını yitirdi. Ancak bu kayıp, Karaböcek'in yıllardır peş peşe yaşadığı acıların yalnızca son halkası oldu. Kız kardeşi Gülden Karaböcek'le yarım asrı aşan küslük, iki oğlunun zamansız vefatı ve şimdi de hayat arkadaşını kaybetmesi... İşte Neşe Karaböcek'in yıllardır dinmeyen acılarla dolu hayat hikayesi...

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Neşe Karaböcek ile Gülden Karaböcek arasında yaşanan olay, Türkiye'nin en uzun soluklu aile küslüklerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Neşe Karaböcek ile Gülden Karaböcek arasında yaşanan olay, Türkiye'nin en uzun soluklu aile küslüklerinden biri olarak hafızalara kazındı.

1964 yılında dönemin önemli plak yapımcılarından Atilla Alpsakarya ile evlenen Neşe Karaböcek, hem müzik kariyerinde hem de özel hayatında parlak bir dönem geçiriyordu. Çiftin bu evlilikten Alper adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi.

Ancak yaklaşık 10 yıl süren evlilik 1974 yılında boşanmayla sona erdi.

Asıl büyük kırılma ise boşanmadan kısa süre sonra yaşandı.

Atilla Alpsakarya, bu kez Neşe Karaböcek'in henüz çok genç olan kız kardeşi Gülden Karaböcek ile evlendi. O dönem büyük yankı uyandıran bu evlilik yalnızca magazin gündemini değil, tüm aileyi derinden sarstı.

Neşe Karaböcek, yaşananları hayatının en büyük ihaneti olarak gördü. Gülden Karaböcek ise yıllar sonra yaptığı açıklamalarda bunun bir aşk evliliği olmadığını, çaresizlik içinde alınmış bir karar olduğunu savundu.

İki kardeş o günden bu yana bir daha hiç barışmadı.

Neşe Karaböcek, geçtiğimiz aylarda yayımladığı otobiyografisi İşte Benim Masalım kitabında da yaşananları tüm ayrıntılarıyla anlatarak 'onu mezara kadar affetmeyeceğim' sözleriyle kırgınlığının hâlâ sürdüğünü dile getirdi.

Yaşadığı büyük aile krizinin ardından Neşe Karaböcek, 1975 yılında gazeteci, yazar ve ressam Tevfik Yener ile hayatını birleştirdi.

Yaşadığı büyük aile krizinin ardından Neşe Karaböcek, 1975 yılında gazeteci, yazar ve ressam Tevfik Yener ile hayatını birleştirdi.

İkilinin evliliği tam 51 yıl sürdü.

Karaböcek, yıllarca verdiği röportajlarda Tevfik Yener'in en zor dönemlerinde en büyük destekçisi olduğunu anlatırken, eşiyle kurduğu huzurlu aileyi hayatının en değerli kazanımlarından biri olarak göstermişti.

Bu evlilikten Hasan Ali Yener isimli bir oğulları dünyaya geldi.

Neşe Karaböcek'in hayatındaki en büyük acılardan biri ise evlat kayıpları oldu.

Sanatçının Atilla Alpsakarya ile olan evliliğinden dünyaya gelen ilk oğlu Alper Alpsakarya, 2008 yılında kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Henüz bu acının izleri silinmeden, ikinci büyük yıkım 2019 yılında yaşandı.

Tevfik Yener ile evliliğinden dünyaya gelen Hasan Ali Yener, Babalar Günü'nde henüz 44 yaşındayken ani şekilde hayatını kaybetti. Banyodan çıktıktan sonra fenalaşan Hasan Ali Yener'in kalp krizi ya da beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

İki farklı evliliğinden dünyaya gelen iki oğlunu da toprağa veren Neşe Karaböcek, bu acıyı yıllarca sessizce yaşamıştı.

Usta gazeteci ve yazar Tevfik Yener'in bir süredir böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

Sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından yoğun bakıma alınan Yener, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 25 Haziran sabahı 88 yaşında hayatını kaybetti.

Cenazesinin 27 Haziran Cumartesi günü Beylikdüzü Ebubekir Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Büyükçekmece Çakmaklı Mezarlığı'nda toprağa verileceği açıklandı.

Böylece Neşe Karaböcek, yarım asrı aşkın süredir omuz omuza yürüdüğü eşine de veda etmek zorunda kaldı.

Müzik kariyerinde sayısız başarıya imza atan, onlarca unutulmaz şarkıya hayat veren Neşe Karaböcek'in özel hayatı ise yıllardır peş peşe gelen acılarla anılıyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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