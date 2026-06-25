"Enişte" Polemiğiyle Gündeme Oturan Neşe Karaböcek İki Evladının Ardından 51 Yıllık Eşini Kaybetti!

1964 yılında dönemin önemli plak yapımcılarından Atilla Alpsakarya ile evlenen Neşe Karaböcek, hem müzik kariyerinde hem de özel hayatında parlak bir dönem geçiriyordu. Çiftin bu evlilikten Alper adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi.

Ancak yaklaşık 10 yıl süren evlilik 1974 yılında boşanmayla sona erdi.

Asıl büyük kırılma ise boşanmadan kısa süre sonra yaşandı.

Atilla Alpsakarya, bu kez Neşe Karaböcek'in henüz çok genç olan kız kardeşi Gülden Karaböcek ile evlendi. O dönem büyük yankı uyandıran bu evlilik yalnızca magazin gündemini değil, tüm aileyi derinden sarstı.

Neşe Karaböcek, yaşananları hayatının en büyük ihaneti olarak gördü. Gülden Karaböcek ise yıllar sonra yaptığı açıklamalarda bunun bir aşk evliliği olmadığını, çaresizlik içinde alınmış bir karar olduğunu savundu.

İki kardeş o günden bu yana bir daha hiç barışmadı.

Neşe Karaböcek, geçtiğimiz aylarda yayımladığı otobiyografisi İşte Benim Masalım kitabında da yaşananları tüm ayrıntılarıyla anlatarak 'onu mezara kadar affetmeyeceğim' sözleriyle kırgınlığının hâlâ sürdüğünü dile getirdi.