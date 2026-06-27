Kadir İnanır'ın Vefatı Sonrası Kemal Sunal'ın Eşi Gül Sunal'dan Duygulandıran İtiraf!
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Türk sinemasının iki unutulmaz efsanesi Kadir İnanır ve Kemal Sunal, beyaz perdede farklı dünyaların yıldızları olsalar da gerçek hayatta yıllara dayanan güçlü bir dostluğu paylaşıyordu. Kemal Sunal'ın vefatından sonra da Sunal ailesini hiç yalnız bırakmayan Kadir İnanır'ın 77 yaşında hayatını kaybetmesi, ailesini ve yakın dostlarını derin bir yasa boğdu. Acı haberin ardından Ali Sunal ile Gül Sunal'ın yaptığı paylaşımlar ise herkesi duygulandırdı.
Kaynak: CNN Türk
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Kadir İnanır ve Kemal Sunal, Yeşilçam'ın en büyük yıldızları arasında yer alsalar da kariyerleri boyunca aynı filmde başrolü paylaşmadılar.
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Usta oyuncunun vefat haberi, Yeşilçam camiasını ve milyonlarca hayranını yasa boğarken, en duygusal vedalardan biri Kemal Sunal'ın ailesinden geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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