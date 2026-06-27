Kadir İnanır'ın Vefatı Sonrası Kemal Sunal'ın Eşi Gül Sunal'dan Duygulandıran İtiraf!

Biri dram ve toplumsal gerçekçi sinemanın sembolü olurken, diğeri komedi filmleriyle milyonları güldürdü. Ancak kamera önünde yolları kesişmese de, kamera arkasında örnek gösterilecek kadar güçlü bir dostluk kurdular.

İkili yalnızca meslektaş değil, aynı zamanda birbirine sonsuz güven duyan iki yakın arkadaştı. 1970'li yıllarda sinema emekçilerinin hak mücadelesinde omuz omuza yürüyen Kadir İnanır ve Kemal Sunal, yıllar boyunca dostluklarını gözlerden uzak ama güçlü bir şekilde sürdürdü.

Kemal Sunal'ın 2000 yılında ani vefatının ardından ise Kadir İnanır, bu dostluğu yalnızca hatıralarda bırakmadı. Sunal ailesinin her zaman yanında oldu. Ali Sunal askerde olduğu dönemde onu düzenli olarak arayıp halini hatırını soran, 'Bir ihtiyacın olursa bana söyle' diyen isimlerden biri oldu. Gül Sunal'ın da yıllar sonra anlattığı gibi, Kemal Sunal'dan sonra ailesine bu kadar sahip çıkan isimlerin başında Kadir İnanır geliyordu.

İkilinin yolları ilginç bir projede de kesişti. Sinan Çetin'in 'Komser Şekspir' filmi ilk olarak Kemal Sunal için düşünülmüş, ancak Sunal'ın ani vefatı nedeniyle proje gerçekleşememişti. Daha sonra başrol teklifinin Kadir İnanır'a gitmesiyle usta oyuncu, dostunun yerini devralarak filmde rol aldı.

İleri evre akciğer kanseri nedeniyle uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır, 26 Haziran 2026 tarihinde 77 yaşında yaşamını yitirdi.