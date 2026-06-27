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Kadir İnanır'ın Vefatı Sonrası Kemal Sunal'ın Eşi Gül Sunal'dan Duygulandıran İtiraf!

Kadir İnanır'ın Vefatı Sonrası Kemal Sunal'ın Eşi Gül Sunal'dan Duygulandıran İtiraf!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.06.2026 - 11:02
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Türk sinemasının iki unutulmaz efsanesi Kadir İnanır ve Kemal Sunal, beyaz perdede farklı dünyaların yıldızları olsalar da gerçek hayatta yıllara dayanan güçlü bir dostluğu paylaşıyordu. Kemal Sunal'ın vefatından sonra da Sunal ailesini hiç yalnız bırakmayan Kadir İnanır'ın 77 yaşında hayatını kaybetmesi, ailesini ve yakın dostlarını derin bir yasa boğdu. Acı haberin ardından Ali Sunal ile Gül Sunal'ın yaptığı paylaşımlar ise herkesi duygulandırdı.

Kaynak: CNN Türk

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Kadir İnanır ve Kemal Sunal, Yeşilçam'ın en büyük yıldızları arasında yer alsalar da kariyerleri boyunca aynı filmde başrolü paylaşmadılar.

Kadir İnanır ve Kemal Sunal, Yeşilçam'ın en büyük yıldızları arasında yer alsalar da kariyerleri boyunca aynı filmde başrolü paylaşmadılar.

Biri dram ve toplumsal gerçekçi sinemanın sembolü olurken, diğeri komedi filmleriyle milyonları güldürdü. Ancak kamera önünde yolları kesişmese de, kamera arkasında örnek gösterilecek kadar güçlü bir dostluk kurdular.

İkili yalnızca meslektaş değil, aynı zamanda birbirine sonsuz güven duyan iki yakın arkadaştı. 1970'li yıllarda sinema emekçilerinin hak mücadelesinde omuz omuza yürüyen Kadir İnanır ve Kemal Sunal, yıllar boyunca dostluklarını gözlerden uzak ama güçlü bir şekilde sürdürdü.

Kemal Sunal'ın 2000 yılında ani vefatının ardından ise Kadir İnanır, bu dostluğu yalnızca hatıralarda bırakmadı. Sunal ailesinin her zaman yanında oldu. Ali Sunal askerde olduğu dönemde onu düzenli olarak arayıp halini hatırını soran, 'Bir ihtiyacın olursa bana söyle' diyen isimlerden biri oldu. Gül Sunal'ın da yıllar sonra anlattığı gibi, Kemal Sunal'dan sonra ailesine bu kadar sahip çıkan isimlerin başında Kadir İnanır geliyordu.

İkilinin yolları ilginç bir projede de kesişti. Sinan Çetin'in 'Komser Şekspir' filmi ilk olarak Kemal Sunal için düşünülmüş, ancak Sunal'ın ani vefatı nedeniyle proje gerçekleşememişti. Daha sonra başrol teklifinin Kadir İnanır'a gitmesiyle usta oyuncu, dostunun yerini devralarak filmde rol aldı.

İleri evre akciğer kanseri nedeniyle uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır, 26 Haziran 2026 tarihinde 77 yaşında yaşamını yitirdi.

Usta oyuncunun vefat haberi, Yeşilçam camiasını ve milyonlarca hayranını yasa boğarken, en duygusal vedalardan biri Kemal Sunal'ın ailesinden geldi.

Ali Sunal, sosyal medya hesabından Kadir İnanır'ın fotoğrafını paylaşarak şu sözlerle veda etti:

'Hoşçakal yakışıklım. Sana olan hayranlığım hiç bitmeyecek. Babama sarıl benim için olur mu?'

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, iki büyük sanatçının yıllara dayanan dostluğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Acı haberin ardından CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Gül Sunal da Kadir İnanır'ı anlatırken duygularına hâkim olamadı. Usta oyuncunun yalnızca Kemal Sunal'ın değil, tüm ailesinin hayatında çok özel bir yere sahip olduğunu belirten Gül Sunal, şu ifadeleri kullandı:

'Kemal'in çok sevdiği, çok güvendiği bir dostuydu. Bizim de çok sevdiğimiz bir dostumuzdu. Kemal'in ardından çocuklarıma ağabeylik yaptı. Ali askerdeyken arayıp halini hatırını sorardı. 'Bir şeye ihtiyacın var mı?' derdi. Bunu yapan Kemal'in tek arkadaşı Kadir İnanır'dı diyebilirim. Özü sözü bir, güvenilir, çok mütevazı bir insandı. Ömrüm boyunca minnetle anacağım.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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