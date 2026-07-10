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Kore'de Yüz Nakli Yaptıran Didem Ceran, Revizyon Ameliyatı Olduğunu Açıkladı

Kore'de Yüz Nakli Yaptıran Didem Ceran, Revizyon Ameliyatı Olduğunu Açıkladı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.07.2026 - 21:33
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Oryantal Star ve Survivor ile tanınan Didem Ceran, bu kez geçirdiği revizyon ameliyatıyla gündeme geldi. Şubat ayında Güney Kore'de kapsamlı bir estetik operasyon geçiren Ceran, bu kez yüzündeki son düzenlemeler için yeniden ameliyat masasına yattı. Revizyon sürecini sosyal medya hesabından paylaşan Ceran, operasyonun ardından doktorlarıyla ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.

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2006 yılında Oryantal Star yarışmasıyla tanınan, 2011 yılında ise Survivor ile geniş kitlelere ulaşan Didem Ceran, estetik operasyonlarıyla yeniden gündemde.

2006 yılında Oryantal Star yarışmasıyla tanınan, 2011 yılında ise Survivor ile geniş kitlelere ulaşan Didem Ceran, estetik operasyonlarıyla yeniden gündemde.

Şubat ayında Güney Kore'de yaklaşık 15 saat süren kapsamlı bir estetik operasyon geçiren Ceran, bu kez ilk müdahalenin ardından planlanan revizyon ameliyatını olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ceran, operasyon sürecine ilişkin yeni bilgiler verirken tedaviyi gerçekleştiren doktorlarla ilgili de sert açıklamalarda bulundu.

Ceran, paylaşımında 'Doktorları İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava edeceğim. Hatalarını söylediğim için beni cezalandırmaya çalışıyorlar. Çünkü daha çok kurbana ihtiyaçları var.' ifadelerini kullandı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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