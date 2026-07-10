Kore'de Yüz Nakli Yaptıran Didem Ceran, Revizyon Ameliyatı Olduğunu Açıkladı

Şubat ayında Güney Kore'de yaklaşık 15 saat süren kapsamlı bir estetik operasyon geçiren Ceran, bu kez ilk müdahalenin ardından planlanan revizyon ameliyatını olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ceran, operasyon sürecine ilişkin yeni bilgiler verirken tedaviyi gerçekleştiren doktorlarla ilgili de sert açıklamalarda bulundu.

Ceran, paylaşımında 'Doktorları İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava edeceğim. Hatalarını söylediğim için beni cezalandırmaya çalışıyorlar. Çünkü daha çok kurbana ihtiyaçları var.' ifadelerini kullandı.