15 Yıl Sonra İstanbul'da! Ricky Martin Özel Jetiyle Geldi, İlk Mesajını Havalimanında Verdi!
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Latin pop müziğinin efsane isimlerinden Ricky Martin, 15 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'a geldi.
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İşte o anlar:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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