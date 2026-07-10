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15 Yıl Sonra İstanbul'da! Ricky Martin Özel Jetiyle Geldi, İlk Mesajını Havalimanında Verdi!

15 Yıl Sonra İstanbul'da! Ricky Martin Özel Jetiyle Geldi, İlk Mesajını Havalimanında Verdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.07.2026 - 17:28
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Ricky Martin, 15 yıl aranın ardından İstanbul'da konser vermek için Türkiye'ye geldi. Özel jetiyle iniş yapan dünyaca ünlü yıldız, havalimanında yaptığı ilk açıklamayla hayranlarına seslenirken yarınki dev konser için de büyük heyecan yarattı.

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Latin pop müziğinin efsane isimlerinden Ricky Martin, 15 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'a geldi.

Latin pop müziğinin efsane isimlerinden Ricky Martin, 15 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'a geldi.

Yarın akşam KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan dünyaca ünlü yıldız, konser öncesinde özel jetiyle Türkiye'ye iniş yaptı.

Ailesiyle birlikte Genel Havacılık Terminali'nden giriş yapan Ricky Martin'i havalimanında basın mensupları karşıladı. Yoğun programa rağmen gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmayan ünlü şarkıcı, kısa ama samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

İstanbul'a yeniden gelmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Ricky Martin, 'Yarın çok güzel olacak. Büyük bir şov yapacağız. Herkesi bekliyoruz. Herkesi seviyorum. Destekleriniz için çok teşekkürler.' sözleriyle konser öncesi heyecanını paylaştı.

Oldukça neşeli tavırlarıyla objektiflere yansıyan sanatçı, açıklamasının ardından ailesiyle birlikte havalimanından ayrıldı. Şimdi ise tüm gözler, 15 yıl sonra İstanbul'da sahne alacak Ricky Martin'in KüçükÇiftlik Park'taki dev konserine çevrildi. Konserde sahne öncesinde Edis'in de performans sergilemesi beklenirken Ricky Martin'in saat 22.00'de sahneye çıkması planlanıyor.

İşte o anlar:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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