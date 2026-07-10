15 Yıl Sonra İstanbul'da! Ricky Martin Özel Jetiyle Geldi, İlk Mesajını Havalimanında Verdi!

Yarın akşam KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan dünyaca ünlü yıldız, konser öncesinde özel jetiyle Türkiye'ye iniş yaptı.

Ailesiyle birlikte Genel Havacılık Terminali'nden giriş yapan Ricky Martin'i havalimanında basın mensupları karşıladı. Yoğun programa rağmen gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmayan ünlü şarkıcı, kısa ama samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

İstanbul'a yeniden gelmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Ricky Martin, 'Yarın çok güzel olacak. Büyük bir şov yapacağız. Herkesi bekliyoruz. Herkesi seviyorum. Destekleriniz için çok teşekkürler.' sözleriyle konser öncesi heyecanını paylaştı.

Oldukça neşeli tavırlarıyla objektiflere yansıyan sanatçı, açıklamasının ardından ailesiyle birlikte havalimanından ayrıldı. Şimdi ise tüm gözler, 15 yıl sonra İstanbul'da sahne alacak Ricky Martin'in KüçükÇiftlik Park'taki dev konserine çevrildi. Konserde sahne öncesinde Edis'in de performans sergilemesi beklenirken Ricky Martin'in saat 22.00'de sahneye çıkması planlanıyor.