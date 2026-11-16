The Neighbourhood Sadece "Sweater Weather"dan İbaret Değil: Grubun En İyi 10 Şarkısı

2010’lu yılların indie/alternative sahnesine damga vuran, o meşhur siyah-beyaz estetiği ve California’nın karanlık, melankolik havasını müziğe işleyen The Neighbourhood denince akla ilk olarak o efsanevi 'Sweater Weather' geliyor. Evet, o şarkı bir neslin marşı oldu ama 'The Nbhd' bundan çok daha fazlası!

Jesse Rutherford’un o buğulu, hip-hop tınılarıyla beslenen vokali ve grubun nev-i şahsına münhasır tarzıyla 'Sweater Weather'ın gölgesinde kalmış ama aslında ondan çok daha derin, mutlaka dinlemeniz gereken en iyi 10 şarkısını sizin için derledik. 👇