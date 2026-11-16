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The Neighbourhood Sadece "Sweater Weather"dan İbaret Değil: Grubun En İyi 10 Şarkısı

etiket The Neighbourhood Sadece "Sweater Weather"dan İbaret Değil: Grubun En İyi 10 Şarkısı

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Onedio Content - Onedio Editörü
16.11.2026 - 21:31
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2010’lu yılların indie/alternative sahnesine damga vuran, o meşhur siyah-beyaz estetiği ve California’nın karanlık, melankolik havasını müziğe işleyen The Neighbourhood denince akla ilk olarak o efsanevi 'Sweater Weather' geliyor. Evet, o şarkı bir neslin marşı oldu ama 'The Nbhd' bundan çok daha fazlası!

Jesse Rutherford’un o buğulu, hip-hop tınılarıyla beslenen vokali ve grubun nev-i şahsına münhasır tarzıyla 'Sweater Weather'ın gölgesinde kalmış ama aslında ondan çok daha derin, mutlaka dinlemeniz gereken en iyi 10 şarkısını sizin için derledik. 👇

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1. R.I.P. 2 My Youth

Grubun adeta varoluşsal krizler marşı. Jesse'nin gençliğine hazin bir veda ettiği, tempolu ama inceden karanlık ve teatral bir havası olan bu parça, grubun en iddialı ve olgun işlerinden biri. 'Gençliğime huzur içinde uyu' derken insanı garip bir kabullenişle dans ettiriyor.

2. Prey

Eğer kaygılı (anxious) bir ruh halindeyken yolculuk yapıyorsanız, bu şarkı sizin o anki resmi marşınız olabilir. İlişkilerdeki o görünmez av-avcı ilişkisini, insanın kendi içindeki o tedirginliği o kadar ritmik ve sürükleyici bir altyapıyla anlatıyorlar ki, şarkı bittiğinde kendinizi bir kez daha başa sararken buluyorsunuz.

3. Cry Baby

İsminin 'Ağlak' olduğuna bakmayın, grubun en karizmatik ve insanı yürürken ritim tutmaya zorlayan parçalarından biri. 'Biraz fazla mı hissediyorum?' diye kendine soranların, duygusal olarak çok çabuk yıprananların kendinden çok şey bulacağı, o tanıdık The Nbhd sound’unun en lezzetli örneklerinden.

4. Afraid

'Senden korkuyorum ama gitmeni de istemiyorum' çelişkisini en çiğ, en dürüst haliyle yüzümüze çarpan o meşhur şarkı. Şarkının özellikle nakarata doğru yükselen o isyankar, çaresiz ve hırçın vokali, dinleyicinin içine işleyen o ikonik gitar yürüyüşüyle birleşince grubun neden bu kadar sevildiğini bir kez daha kanıtlıyor.

5. Softcore

TikTok sayesinde son yıllarda hak ettiği değeri geç de olsa bulan, grubun en sinematik ve saykedelik parçalarından biri. Jesse'nin vokallerinin o boğuk, neredeyse çaresiz tınısı ve şarkının insanı içine çeken o ağır, rüya gibi (dreamy) atmosferi, gece yolculuklarında ya da yalnız kalındığında dinlemek için birebir.

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6. Daddy Issues

Grubun 'Sweater Weather'dan sonraki en büyük başyapıtı diyebiliriz. İsmindeki o ağır psikolojik atfa rağmen, şarkının o kadar yumuşak, o kadar hüzünlü ve sarıp sarmalayan bir havası var ki... Kırık dökük geçmişlerin, çocukluk yaralarının ve bunların ilişkilere yansımasının en şairane, en etkileyici anlatımı.

7. Reflections

Aynaya bakıp 'biz ne ara bu hale geldik?' diye sorulan o melankolik anların şarkısı. Grubun o alıştığımız karanlık havasını biraz daha synth-pop ve modern R&B ile harmanladığı bu parça, özellikle ayrılık sonrası kendi içine dönenlerin çalma listesinden asla eksik etmediği bir başucu eseri.

8. Compass

Grup genellikle bizi karanlık dehlizlerde gezdirir ama 'Compass' adeta o karanlığın ortasındaki güvenli liman gibi. Jesse'nin sevgilisine 'sen benim pusulamsın' diye seslendiği, grubun diskografisindeki en romantik, en sıcak ve içten şarkılardan biri. Dinlerken içinizin hafiften ısınmaması imkansız.

9. Scary Love

80'lerin o karanlık synth-wave esintilerini buram buram hissettiren, adeta retro bir bilimkurgu filminin soundtrack'i gibi tınlayan muazzam bir parça. 'Seni o kadar çok seviyorum ki bu beni korkutuyor' hissini o kadar hareketli ve zengin bir altyapıyla veriyorlar ki, kendinizi bir anda o siyah-beyaz estetiğin içinde gece sürüşü yaparken hayal ediyorsunuz.

10. Wirey

Grubun popüler EP'lerinden ve deneysel işlerinden biri olan bu parça, grubun hip-hop ve alternatif R&B flörtünün en organik sonuçlarından biri. 'Hard to Imagine The Neighbourhood Ever Changing' döneminin o karmaşık, gürültülü ve asi ruhunu en iyi yansıtan, arka planda kalmış gerçek bir hazine.

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