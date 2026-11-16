Ünlü Şarkıcıların İlk Albüm Çıkış Yılının Tarihini Bilebilecek misin?
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Bazı sanatçıları o kadar uzun zamandır dinliyoruz ki ilk albümlerini ne zaman çıkardıklarını düşününce insanın beyninde küçük bir “Dur ya, o kadar olmuş mu?” krizi yaşanıyor. Senden istediğimiz tek şey, sanatçının ilk stüdyo albümünün hangi yıl çıktığını bulman. Ama şimdiden söyleyelim, bazı seçenekler arasında yalnızca bir yıl var!
Bakalım müzik hafızan bizi şaşırtabilecek mi?
O zaman, Haydi Testee!👇
1. Amy Winehouse'un kendine özgü sesiyle müzik dünyasına adım attığı ilk stüdyo albümü Frank hangi yıl çıktı?
2. Alicia Keys'in Fallin' şarkısıyla dikkatleri üzerine çektiği ilk stüdyo albümü Songs in A Minor hangi yıl yayımlandı?
3. J.Lo'nun şarkıcılık kariyerinin başlangıcına gidiyoruz! Jennifer Lopez'in On the 6 adlı ilk stüdyo albümü hangi yıl çıktı?
4. Güçlü sesi ve kendine özgü tarzıyla tanıdığımız P!nk'in ilk stüdyo albümü Can't Take Me Home hangi yıl yayımlandı?
5. American Idol yarışmasının ilk şampiyonu Kelly Clarkson'ın Thankful adlı ilk stüdyo albümü hangi yıl müzikseverlerle buluştu?
6. Rap dünyasının renkli isimlerinden Nicki Minaj'ın Pink Friday adlı ilk stüdyo albümü hangi yıl çıktı?
7. Royals şarkısıyla müzik listelerini altüst eden Lorde'un ilk stüdyo albümü Pure Heroine hangi yıl yayımlandı?
8. Halsey'in kendine özgü alternatif pop tarzını dinleyicilerle buluşturduğu ilk stüdyo albümü Badlands hangi yıl çıktı?
9. Sam Smith'in Stay With Me gibi unutulmaz bir şarkıyı da içeren ilk stüdyo albümü In the Lonely Hour hangi yıl yayımlandı?
10. Shawn Mendes'in genç yaşta müzik dünyasında büyük bir çıkış yapmasını sağlayan ilk stüdyo albümü Handwritten hangi yıl çıktı?
11. Biraz parti havasına girelim! Kesha'nın TiK ToK şarkısını da içeren ilk stüdyo albümü Animal hangi yıl yayımlandı?
12. Son olarak, bugün pop dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Sabrina Carpenter'ın Eyes Wide Open adlı ilk stüdyo albümü hangi yıl yayımlandı?
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