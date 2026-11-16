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ABD Elçiliğinden Avrupa Uyarısı: "Noel Pazarları, Ulaşım Merkezleri ve AVM'ler Saldırı Hedefi Olabilir"

ABD Elçiliğinden Avrupa Uyarısı: "Noel Pazarları, Ulaşım Merkezleri ve AVM'ler Saldırı Hedefi Olabilir"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.11.2026 - 20:31
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ABD'nin Avrupa'daki diplomatik temsilcilikleri, aralarında Madrid Büyükelçiliği de olmak üzere, 16 Kasım'da kıta genelini kapsayan bir güvenlik uyarısı yayımladı. Uyarıda yılbaşı döneminde pazar yerleri, ulaşım merkezleri, alışveriş merkezleri ve ibadethanelerin terör örgütleri ve suçlular için 'fırsat hedefi' olabileceği belirtildi. Amerikan vatandaşlarından çevrelerine karşı tetikte olmaları ve polisin talimatlarını izlemeleri istendi.

Kaynak: U.S. Embassy Madrid

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Noel pazarları ve festival alanları, uyarıda ilk sırada anılan kalabalık noktalar arasında.

Noel pazarları ve festival alanları, uyarıda ilk sırada anılan kalabalık noktalar arasında.

Uyarı metnine göre büyük kalabalıkların toplandığı etkinlikler ve halka açık organizasyonlar, terör örgütleri ile suçlular için bir 'fırsat hedefi' oluşturabiliyor. Tek başına hareket eden saldırganlar da dahil olmak üzere teröristlerin ya hiç ya da çok az haber vererek saldırabileceği vurgulandı.

Büyükelçilik, yılbaşı festivallerinde ve kalabalığın yoğun olduğu diğer noktalarda ekstra dikkatli olunmasını istedi. Pazarlar uyarıda ilk sırada sayılan alanlar arasında yer aldı.

Tren istasyonları, alışveriş merkezleri ve ibadethaneler de aynı tehdit listesinde yer alıyor.

Tren istasyonları, alışveriş merkezleri ve ibadethaneler de aynı tehdit listesinde yer alıyor.

Pazar yerlerinin yanı sıra turistik noktalar, ulaşım merkezleri, alışveriş merkezleri ve ibadethaneler gibi kamuya açık diğer alanlar da hedef olabilecek yerler olarak anıldı. Görseldeki Madrid'in Atocha istasyonu gibi büyük tren garları bu tanımın içine giriyor.

Ayrıca bu tür uyarılarda Amerikan vatandaşlarına, bulundukları ülkedeki gelişmelerden haberdar olabilmek için Smart Traveler Enrollment Program'a (STEP) kayıt olmaları öneriliyor.

Uyarı, Kasım ayında Avrupa'da sivil havacılığı hedef alan asılsız bomba ihbarlarını da hatırlattı.

Uyarı, Kasım ayında Avrupa'da sivil havacılığı hedef alan asılsız bomba ihbarlarını da hatırlattı.

Uyarıda Kasım ayında çok sayıda Avrupa ülkesinde sivil havacılığa yönelik asılsız bomba ihbarları yapıldığı ve bunların uçuşları aksattığı da hatırlatıldı. Avrupa genelinde 5 Kasım'da en az 12 yolcu uçağına ihbar yapılmış, Dublin'den Roma'ya giden Aer Lingus uçağı 151 kişiyle Fransa'daki Évreux askeri üssüne inmek zorunda kalmıştı.

Bazı uçaklara savaş jetleri eşlik etti. Havayolları ve yerel yetkililer, ihbar alınan uçaklarda şüpheli bir cisim bulunduğunu açıklamadı.

Kalabalık turistik bölgelerde polis talimatlarına uyulması istenirken, grev ve gösteriler seyahati aksatabilir.

Kalabalık turistik bölgelerde polis talimatlarına uyulması istenirken, grev ve gösteriler seyahati aksatabilir.

Kalabalık ve popüler turistik bölgeleri ziyaret edenlerin çevrelerine özellikle dikkat etmesi, polis ve acil durum görevlilerinin talimatlarına her koşulda uyması istendi. Uyarıya göre yılbaşı döneminde Avrupa genelinde seyahat ve günlük hayatta aksamalar yaşanması mümkün; son aylarda grevler ve gösteriler daha sık görülür hale geldi.

Amerikan vatandaşlarının tatil seyahatleri sırasında ulaşımı veya günlük yaşamı aksatabilecek gelişmelerden haberdar olmak için yerel haberleri takip etmeleri öneriliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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