ABD Elçiliğinden Avrupa Uyarısı: "Noel Pazarları, Ulaşım Merkezleri ve AVM'ler Saldırı Hedefi Olabilir"
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ABD'nin Avrupa'daki diplomatik temsilcilikleri, aralarında Madrid Büyükelçiliği de olmak üzere, 16 Kasım'da kıta genelini kapsayan bir güvenlik uyarısı yayımladı. Uyarıda yılbaşı döneminde pazar yerleri, ulaşım merkezleri, alışveriş merkezleri ve ibadethanelerin terör örgütleri ve suçlular için 'fırsat hedefi' olabileceği belirtildi. Amerikan vatandaşlarından çevrelerine karşı tetikte olmaları ve polisin talimatlarını izlemeleri istendi.
Kaynak: U.S. Embassy Madrid
Noel pazarları ve festival alanları, uyarıda ilk sırada anılan kalabalık noktalar arasında.
Tren istasyonları, alışveriş merkezleri ve ibadethaneler de aynı tehdit listesinde yer alıyor.
Uyarı, Kasım ayında Avrupa'da sivil havacılığı hedef alan asılsız bomba ihbarlarını da hatırlattı.
Kalabalık turistik bölgelerde polis talimatlarına uyulması istenirken, grev ve gösteriler seyahati aksatabilir.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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