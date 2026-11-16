ABD Elçiliğinden Avrupa Uyarısı: "Noel Pazarları, Ulaşım Merkezleri ve AVM'ler Saldırı Hedefi Olabilir"

Uyarı metnine göre büyük kalabalıkların toplandığı etkinlikler ve halka açık organizasyonlar, terör örgütleri ile suçlular için bir 'fırsat hedefi' oluşturabiliyor. Tek başına hareket eden saldırganlar da dahil olmak üzere teröristlerin ya hiç ya da çok az haber vererek saldırabileceği vurgulandı.

Büyükelçilik, yılbaşı festivallerinde ve kalabalığın yoğun olduğu diğer noktalarda ekstra dikkatli olunmasını istedi. Pazarlar uyarıda ilk sırada sayılan alanlar arasında yer aldı.