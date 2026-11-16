Arda Güler'le Aynı Altyapıda Oynadığı İddia Edilen Bahattin Konuştu
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Arda Güler ile aynı altyapıda oynadığı öne sürülen Bahattin, sosyal medyada gündem olan paylaşımla ilgili konuştu. Paylaşım ve ardından yayılan haberler, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcuyla ilişkilendirilmişti. 15 yaşındaki Bahattin, olayın perde arkasını anlattı.
Paylaşımın mizah amaçlı olduğu ortaya çıktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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