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Arda Güler'le Aynı Altyapıda Oynadığı İddia Edilen Bahattin Konuştu

Arda Güler'le Aynı Altyapıda Oynadığı İddia Edilen Bahattin Konuştu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.11.2026 - 20:33
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Arda Güler ile aynı altyapıda oynadığı öne sürülen Bahattin, sosyal medyada gündem olan paylaşımla ilgili konuştu. Paylaşım ve ardından yayılan haberler, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcuyla ilişkilendirilmişti. 15 yaşındaki Bahattin, olayın perde arkasını anlattı. 

Kaynak - XTG Spor

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Paylaşımın mizah amaçlı olduğu ortaya çıktı.

Paylaşımın mizah amaçlı olduğu ortaya çıktı.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler ile ilgili sosyal medyada gündem olan 'O Real Madrid'e gitti, ben kuyumcu oldum' paylaşımının perde arkası ortaya çıktı. Sözleri Arda Güler ile aynı altyapıda oynadığı öne sürülen Bahattin'e atfedilmişti.

Bir spor sayfasının Instagram hesabında paylaşılan röportajda konuşan 15 yaşındaki Bahattin, söz konusu içeriğin tamamen mizah amacıyla hazırlandığını söyledi. Sosyal medya hesaplarıyla ilgilenen bir kişinin bu paylaşımı yaptığını belirten Bahattin, içeriğin haber sayfalarında gerçekmiş gibi yayıldığını ifade etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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