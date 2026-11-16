Arda Güler'le Aynı Altyapıda Oynadığı İddia Edilen Bahattin Konuştu

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler ile ilgili sosyal medyada gündem olan 'O Real Madrid'e gitti, ben kuyumcu oldum' paylaşımının perde arkası ortaya çıktı. Sözleri Arda Güler ile aynı altyapıda oynadığı öne sürülen Bahattin'e atfedilmişti.

Bir spor sayfasının Instagram hesabında paylaşılan röportajda konuşan 15 yaşındaki Bahattin, söz konusu içeriğin tamamen mizah amacıyla hazırlandığını söyledi. Sosyal medya hesaplarıyla ilgilenen bir kişinin bu paylaşımı yaptığını belirten Bahattin, içeriğin haber sayfalarında gerçekmiş gibi yayıldığını ifade etti.