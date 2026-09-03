Ankara'da 3.9 Şiddetinde Bir Deprem Gerçekleşti

Büyüklüğü 3.9 olarak kaydedilen depremin merkez üssü Altıntaş-Kalecik (Ankara) olurken, deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremle ilgili herhangi bir can veya mal kaybı bildirimi şu ana kadar gelmedi. Yetkililer bölgede olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşları tedbirli olmaya davet ediyor.