article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ankara'da 3.9 Şiddetinde Bir Deprem Gerçekleşti

Ankara'da 3.9 Şiddetinde Bir Deprem Gerçekleşti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.09.2026 - 20:24
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ankara'nın Kalecik ilçesi Altıntaş bölgesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre deprem 20.11'de gerçekleşti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

3.9 şiddetinde deprem korkuttu.

3.9 şiddetinde deprem korkuttu.

Büyüklüğü 3.9 olarak kaydedilen depremin merkez üssü Altıntaş-Kalecik (Ankara) olurken, deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremle ilgili herhangi bir can veya mal kaybı bildirimi şu ana kadar gelmedi. Yetkililer bölgede olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşları tedbirli olmaya davet ediyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın