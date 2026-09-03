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Silivri'deki Gemi Faciasında Ön Rapor Yayınlandı: İhmallere Dikkat Çekildi

Silivri'deki Gemi Faciasında Ön Rapor Yayınlandı: İhmallere Dikkat Çekildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.09.2026 - 17:38
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Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ile ALSU isimli ticari geminin çarpışması sonucu Tuğberk İmamoğlu’nun batması ve gemide bulunan 10 kişilik mürettebattan haber alınamamasıyla ilgili hazırlanan ön bilirkişi raporunun ayrıntıları ortaya çıktı. Raporda kazanın temelinde, her iki geminin köprüüstündeki disiplin eksikliği, vardiya kurallarının ihlal edilmesi ve mürettebatın çevresel koşullara ilişkin farkındalığını kaybetmesinin bulunduğu belirtildi.

Raporda ayrıca ALSU’da ilave bir gözcünün görevlendirilmiş olması halinde Tuğberk İmamoğlu’nun batmasının önüne geçilebileceği değerlendirmesine yer verildi.

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Batması önlenebilirdi.

Batması önlenebilirdi.

Silivri açıklarında yaşanan gemi kazasına ilişkin soruşturma kapsamında ALSU isimli gemide gerçekleştirilen bilirkişi incelemesinin ardından hazırlanan ön rapor tamamlandı. Raporda, kazanın meydana gelmesinde “çift taraflı köprüüstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi ve durumsal farkındalık kaybı”nın belirleyici olduğu ifade edildi.

Bilirkişi değerlendirmesinde, ALSU gemisinde ilave bir gözcünün görev yapması durumunda Tuğberk İmamoğlu’nun batmasının önlenebileceği kanaatine de yer verildi.

ALSU gemisindeki zaafiyete dikkat çekildi.

ALSU gemisindeki zaafiyete dikkat çekildi.

Bilirkişi ön raporunda, iki geminin saat 03.13’te çarpıştığı belirtildi. Çarpışmanın etkisiyle Tuğberk İmamoğlu’nun iskele tarafında oluşan yırtılma nedeniyle geminin kısa sürede battığı, ALSU’da ise sancak bordasında meydana gelen hafif sıyrıklar dışında seyrine engel olacak veya su almasına yol açacak ciddi bir hasar bulunmadığı kaydedildi.

Raporda, Tuğberk İmamoğlu’nun AIS sisteminin kapalı olması ve telsiz görüşmesine rağmen son yarım mil içerisinde sancağa doğru dönüş yapmasının çatışmaya yol açan başlıca etkenlerden olduğu ifade edildi.

Bilirkişi heyeti, söz konusu manevrayı kazayı doğrudan tetikleyen hareket olarak değerlendirirken, olayın can kayıplarıyla sonuçlanmasında asıl belirleyici unsurun ALSU’nun köprüüstündeki operasyonel yetersizlikler olduğunu bildirdi.

VTS kayıtlarında görünmedi.

VTS kayıtlarında görünmedi.

Bilirkişi raporunda, ALSU’nun emniyet prosedürlerine uygun şekilde deneyimli kaptan ve ek gözcü bulundurması halinde Tuğberk İmamoğlu’nun sancağa dönüşünün daha erken fark edilebileceği belirtildi. Manevranın 1,5-1,8 mil mesafeden tespit edilmesi durumunda gerekli acil müdahalelerle çarpışmanın önlenebileceği veya darbenin etkisinin azaltılabileceği değerlendirildi.

Raporda, ALSU’nun köprüüstünde yalnızca deneyimsiz bir zabitin bulunmasının tehlikenin zamanında fark edilmesini engellediği ve kazanın ağır sonuçlarında etkili olduğu ifade edildi. Ayrıca Tuğberk İmamoğlu’nun VTS kayıtlarında görünmediği, ancak ALSU’nun ECDIS ekranında tespit edildiği kaydedildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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