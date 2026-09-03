Silivri'deki Gemi Faciasında Ön Rapor Yayınlandı: İhmallere Dikkat Çekildi

Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ile ALSU isimli ticari geminin çarpışması sonucu Tuğberk İmamoğlu’nun batması ve gemide bulunan 10 kişilik mürettebattan haber alınamamasıyla ilgili hazırlanan ön bilirkişi raporunun ayrıntıları ortaya çıktı. Raporda kazanın temelinde, her iki geminin köprüüstündeki disiplin eksikliği, vardiya kurallarının ihlal edilmesi ve mürettebatın çevresel koşullara ilişkin farkındalığını kaybetmesinin bulunduğu belirtildi.

Raporda ayrıca ALSU’da ilave bir gözcünün görevlendirilmiş olması halinde Tuğberk İmamoğlu’nun batmasının önüne geçilebileceği değerlendirmesine yer verildi.