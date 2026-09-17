Aybüke Pusat Durmuyor: Daha Önce Topa Tutulan Pusat'tan Tartışma Yaratan Yeni Açıklama

Pusat, bir ortamdan ayrıldıktan sonra arkadaşlarının eğlenmesini istemediğini dile getirdi. 'Kös kös oturmazlar o kadar da. Şimdi ben az önce konuştuğumuz yakın arkadaşlarım üzerinden örneklendireyim. Kös kös oturmazlar da... Yani biz bir grubuz ve içimizden birisi çıktığında bakın, gördünüz mü? Nasıl bir dengeler değişiyor, hemen böyle şeyler demek isterim.' açıklamasında bulunan ünlü oyuncu o gittikten sonra neşenin kaçmasının kendisini keyiflendireceğini dile getirdi.