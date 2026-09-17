Aybüke Pusat Durmuyor: Daha Önce Topa Tutulan Pusat'tan Tartışma Yaratan Yeni Açıklama
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Son dönemde magazin gündeminden düşmeyen Aybüke Pusat, bu kez ekrana çıktığı yeni bir röportajla konuşuluyor. Halef: Köklerin Çağrısı'ndan ayrılışının ardından sık sık eleştirilere hedef olan ünlü oyuncu, katıldığı programda kendi tavrını farklı bir açıdan anlattı. Sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.
Kaynak: Kafa TV
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Aybüke Pusat, TRT'nin Teşkilat dizisinden çıkarıldıktan sonra Halef: Köklerin Çağrısı'nda başrol oynadı.
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Aybüke Pusat, sezon sonunda Halef: Köklerin Çağrısı'ndan ayrılarak dizideki rolünü bırakmıştı.
Can Yılmaz'ın Kafa TV'deki programına konuk olan Aybüke Pusat, yaptığı ortam neşesi açıklamasıyla tartışma yarattı.
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