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Aybüke Pusat Durmuyor: Daha Önce Topa Tutulan Pusat'tan Tartışma Yaratan Yeni Açıklama

Aybüke Pusat Durmuyor: Daha Önce Topa Tutulan Pusat'tan Tartışma Yaratan Yeni Açıklama

Halef: Köklerin Çağrısı
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
17.09.2026 - 08:18
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Son dönemde magazin gündeminden düşmeyen Aybüke Pusat, bu kez ekrana çıktığı yeni bir röportajla konuşuluyor. Halef: Köklerin Çağrısı'ndan ayrılışının ardından sık sık eleştirilere hedef olan ünlü oyuncu, katıldığı programda kendi tavrını farklı bir açıdan anlattı. Sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Kaynak: Kafa TV

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Aybüke Pusat, TRT'nin Teşkilat dizisinden çıkarıldıktan sonra Halef: Köklerin Çağrısı'nda başrol oynadı.

Aybüke Pusat, TRT'nin Teşkilat dizisinden çıkarıldıktan sonra Halef: Köklerin Çağrısı'nda başrol oynadı.

Kariyerine dizi ve sinema projeleriyle devam eden ünlü oyuncu, Teşkilat'tan ayrılmasının ardından Halef: Köklerin Çağrısı'nda Melek karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Bu süreçte performansıyla dikkat çeken Pusat, aynı zamanda beyazperde projelerinde de rol almaya devam etti.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medyada da sıkça gündeme gelen isimlerden biri haline geldi.

Aybüke Pusat, sezon sonunda Halef: Köklerin Çağrısı'ndan ayrılarak dizideki rolünü bırakmıştı.

Aybüke Pusat, sezon sonunda Halef: Köklerin Çağrısı'ndan ayrılarak dizideki rolünü bırakmıştı.

Ayrılık kararının ardından ekip içi uyumsuzluk iddiaları ve sosyal medyadaki tepkiler sıkça konuşulmuştu. Pusat'ın bu dönemde herhangi bir veda paylaşımı yapmaması da tartışmaları büyüten detaylardan biri oldu. Şimdiyse ünlü oyuncu, katıldığı Can Yılmaz'ın programında sarf ettiği sözlerle yeniden gündeme geldi.

Can Yılmaz'ın Kafa TV'deki programına konuk olan Aybüke Pusat, yaptığı ortam neşesi açıklamasıyla tartışma yarattı.

Pusat, bir ortamdan ayrıldıktan sonra arkadaşlarının eğlenmesini istemediğini dile getirdi. 'Kös kös oturmazlar o kadar da. Şimdi ben az önce konuştuğumuz yakın arkadaşlarım üzerinden örneklendireyim. Kös kös oturmazlar da... Yani biz bir grubuz ve içimizden birisi çıktığında bakın, gördünüz mü? Nasıl bir dengeler değişiyor, hemen böyle şeyler demek isterim.' açıklamasında bulunan ünlü oyuncu o gittikten sonra neşenin kaçmasının kendisini keyiflendireceğini dile getirdi.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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