Depoyu 1 Ekim'den Önce Doldurun: Benzin Deposunda 624 Liralık Fark Geliyor

Pompaya yansıyacak artışın kaynağı piyasadaki bir dalgalanma değil, doğrudan vergi. Motorinde özel tüketim vergisi (ÖTV) litre başına 3 lira artacak. Benzinde ise tablo çok daha ağır: Eşel mobil sisteminin sona ermesiyle birlikte litre başına 10,40 liralık ÖTV artışı devreye girecek.

Bu tutarların üzerine yüzde 20 KDV eklendiğinde fark büyüyor. Motorindeki 3 liralık vergi artışı pompada 3,60 liraya, benzindeki 10,40 liralık artış ise 12,48 liraya çıkıyor.

Eşel mobil, uluslararası piyasadaki fiyat artışlarının bir bölümünü ÖTV'den düşerek pompaya yansımasını sınırlayan bir uygulama. Sistemin benzinde sona ermesi, bir süredir vergiyle frenlenen farkın tek seferde fiyata eklenmesi anlamına geliyor.

Hesap cebe indirildiğinde tablo daha net görülüyor. 50 litrelik bir benzin deposunu doldurmak zamdan sonra yaklaşık 624 lira daha pahalıya gelecek. Aynı depoyu motorinle dolduran sürücünün ek yükü ise 180 lira civarında olacak.