Depoyu 1 Ekim'den Önce Doldurun: Benzin Deposunda 624 Liralık Fark Geliyor
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Akaryakıtta geri sayım başladı. Ekonomi yönetimi son anda yeni bir vergi düzenlemesine gitmezse 1 Ekim Perşembe gününden itibaren benzinin litresi 12,48 lira, motorinin litresi 3,60 lira pahalanacak. Zamma sayılı günler kala sürücülerin aklındaki soru ise pompada ödeyecekleri yeni tutar oldu.
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Benzindeki 12,48 liralık artışın arkasında eşel mobil sisteminin sona ermesi var.
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Zam sonrası İstanbul'da benzinin litresi 92,88 liraya, Hakkari'de motorin 99,90 liraya çıkıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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