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Depoyu 1 Ekim'den Önce Doldurun: Benzin Deposunda 624 Liralık Fark Geliyor

Depoyu 1 Ekim'den Önce Doldurun: Benzin Deposunda 624 Liralık Fark Geliyor

Akaryakıt Benzin Motorin
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
28.09.2026 - 16:56
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Akaryakıtta geri sayım başladı. Ekonomi yönetimi son anda yeni bir vergi düzenlemesine gitmezse 1 Ekim Perşembe gününden itibaren benzinin litresi 12,48 lira, motorinin litresi 3,60 lira pahalanacak. Zamma sayılı günler kala sürücülerin aklındaki soru ise pompada ödeyecekleri yeni tutar oldu.

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Benzindeki 12,48 liralık artışın arkasında eşel mobil sisteminin sona ermesi var.

Benzindeki 12,48 liralık artışın arkasında eşel mobil sisteminin sona ermesi var.

Pompaya yansıyacak artışın kaynağı piyasadaki bir dalgalanma değil, doğrudan vergi. Motorinde özel tüketim vergisi (ÖTV) litre başına 3 lira artacak. Benzinde ise tablo çok daha ağır: Eşel mobil sisteminin sona ermesiyle birlikte litre başına 10,40 liralık ÖTV artışı devreye girecek.

Bu tutarların üzerine yüzde 20 KDV eklendiğinde fark büyüyor. Motorindeki 3 liralık vergi artışı pompada 3,60 liraya, benzindeki 10,40 liralık artış ise 12,48 liraya çıkıyor.

Eşel mobil, uluslararası piyasadaki fiyat artışlarının bir bölümünü ÖTV'den düşerek pompaya yansımasını sınırlayan bir uygulama. Sistemin benzinde sona ermesi, bir süredir vergiyle frenlenen farkın tek seferde fiyata eklenmesi anlamına geliyor.

Hesap cebe indirildiğinde tablo daha net görülüyor. 50 litrelik bir benzin deposunu doldurmak zamdan sonra yaklaşık 624 lira daha pahalıya gelecek. Aynı depoyu motorinle dolduran sürücünün ek yükü ise 180 lira civarında olacak.

Zam sonrası İstanbul'da benzinin litresi 92,88 liraya, Hakkari'de motorin 99,90 liraya çıkıyor.

Zam sonrası İstanbul'da benzinin litresi 92,88 liraya, Hakkari'de motorin 99,90 liraya çıkıyor.

Güncel pompa fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre büyük şehirlerde 1 Ekim sonrası tablo şöyle şekillenecek:

  • İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 80,40 liradan 92,88 liraya, motorin 93,50 liradan 97,10 liraya

  • İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 80,30 liradan 92,78 liraya, motorin 93,30 liradan 96,90 liraya

  • Ankara: Benzin 81,40 liradan 93,88 liraya, motorin 94,60 liradan 98,20 liraya

  • İzmir: Benzin 81,70 liradan 94,18 liraya, motorin 94,90 liradan 98,50 liraya

Türkiye'de akaryakıtın en pahalı satıldığı il olan Hakkari'de ise motorin 99,90 liraya, benzin 95,48 liraya ulaşacak. Böylece motorinin litresi Hakkari'de 100 liranın hemen eşiğine dayanmış olacak.

Beklenen artış benzin ve motorine yönelik. Otogazın litre fiyatı şu an İstanbul Avrupa Yakası'nda 34,99, Anadolu Yakası'nda 34,40, Ankara'da 35,09 ve İzmir'de 34,99 lira seviyesinde bulunuyor.

Gözler şimdi 1 Ekim öncesinde ekonomi yönetiminden gelebilecek olası bir adımda. Vergi tarafında yeni bir düzenleme yapılmazsa açıklanan artışlar Perşembe günü doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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