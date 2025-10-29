onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kira Getirisi En Yüksek 10 Şehir Açıklandı: İstanbul Gene Listenin Sonlarında!

Kira Getirisi En Yüksek 10 Şehir Açıklandı: İstanbul Gene Listenin Sonlarında!

kira
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.10.2025 - 14:58

Türkiye'de konut piyasasına olan ilgi, yüksek faiz ortamına rağmen kesintisiz devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay gerçekleşen 150 bin adedi aşan konut satışı, tüm zamanların en yüksek eylül ayı verisi olarak kayıtlara geçti ve 9 aylık toplam satışlar 1 milyon 128 bin adedi geçti. Bu durum, gayrimenkulü yalnızca barınma aracı olarak değil, güçlü bir yatırım aracı olarak görenlerin sayısının arttığını gösteriyor. Peki en çok getirisi olan şehir hangisi?

Detaylar 👇

Kaynak: https://www.ekonomim.com/foto-galeri/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yapılan analizler, yılın ilk dokuz aylık döneminde büyükşehirler arasında kira getirisi en yüksek ilin başkent Ankara olduğunu ortaya koydu.

Yapılan analizler, yılın ilk dokuz aylık döneminde büyükşehirler arasında kira getirisi en yüksek ilin başkent Ankara olduğunu ortaya koydu.

Endeksa'nın Eylül 2025 verilerine göre, kira getirisi potansiyeli en yüksek ilk 10 büyükşehir şu şekilde sıralanıyor:

  • Ankara – Ortalama kiralık fiyatı: 28.218 TL, yıyıllık getiri: %9,33

  • Şanlıurfa –Ortalama kiralık fiyatı: 15.795 TL, yıllık getiri: %8,59

  • Tekirdağ –Ortalama kiralık fiyatı: 19.778 TL, yıllık getiri: %8,22

  • Eskişehir –Ortalama kiralık fiyatı: 18.139 TL, yıllık getiri: %7,81

  • Van –Ortalama kiralık fiyatı: 17.780 TL, yıllık getiri: %7,65

  • Kahramanmaraş –Ortalama kiralık fiyatı: 18.405 TL, yıllık getirii: %7,58

  • Denizli –Ortalama kiralık fiyatı: 16.158 TL, yıllık getiri: %7,57

  • Malatya –Ortalama kiralık fiyatı: 17.305 TL, yıllık getiri: %7,51

  • İstanbul –Ortalama kiralık fiyatı: 33.077 TL, yıllık getiri: %7,46

  • Manisa –Ortalama kiralık fiyatı: 20.629 TL, yıllık getiri: %7,44

Liste, konut fiyatlarının diğer büyükşehirlere göre Ankara'nın daha avantajlı olduğu gösteriyor.

Liste, konut fiyatlarının diğer büyükşehirlere göre Ankara'nın daha avantajlı olduğu gösteriyor.

Yatırımcılar için cazip olan bu 10 büyükşehirde ortalama amortisman süresi 11 ila 13 yıl arasında değişiyor. Dikkat çekici bir diğer nokta ise, konut fiyatlarının en yüksek olduğu illerden biri olan İstanbul'un ancak %7,46'lık yıllık ortalama getiri ile 9. sırada kalması. Ayrıca, üniversite şehri Eskişehir, Van ve Şanlıurfa gibi doğu illeri ile son dönemde deprem felaketleri yaşamış Kahramanmaraş ve Malatya gibi illerin de yüksek kira getirisi vadeden şehirler arasında yer alması, yatırım tercihlerindeki bölgesel çeşitliliği gözler önüne seriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın