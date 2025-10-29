Kira Getirisi En Yüksek 10 Şehir Açıklandı: İstanbul Gene Listenin Sonlarında!
Kaynak: https://www.ekonomim.com/foto-galeri/...
Türkiye'de konut piyasasına olan ilgi, yüksek faiz ortamına rağmen kesintisiz devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay gerçekleşen 150 bin adedi aşan konut satışı, tüm zamanların en yüksek eylül ayı verisi olarak kayıtlara geçti ve 9 aylık toplam satışlar 1 milyon 128 bin adedi geçti. Bu durum, gayrimenkulü yalnızca barınma aracı olarak değil, güçlü bir yatırım aracı olarak görenlerin sayısının arttığını gösteriyor. Peki en çok getirisi olan şehir hangisi?
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapılan analizler, yılın ilk dokuz aylık döneminde büyükşehirler arasında kira getirisi en yüksek ilin başkent Ankara olduğunu ortaya koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Liste, konut fiyatlarının diğer büyükşehirlere göre Ankara'nın daha avantajlı olduğu gösteriyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın