Bursa Doğa Ana Yaralarını Sardı: Kuruyan Dereler Yağmurla Yeniden Hayat Buldu

373 milyon metreküp kapasiteli Çınarcık Barajı'ndan Doburca Arıtma Tesisi'ne aktarılan su miktarı, mevcut 110 bin metreküpten 300 bin metreküpe çıkarılmak için Çınarcık Arıtma Tesisi inşaatı hız kesmeden devam ediyor.

Bölge sakinlerinden İbrahim Durhan, yağışların önemini şu sözlerle vurguluyor: 'Bütün derelerin birleştiği Nilüfer Çayı'nda su kesilmezdi. Ancak kuraklıkla birlikte bitme noktasına gelmişti. 2-3 gündür yağan yağmurla derelerden su akmaya başlayınca, bu çayda da suyun sesini yeniden duyduk. İnşallah daha çok yağar ve su sıkıntımız bir an önce son bulur.'

Yağışlarla gelen bu güzel görüntüler, Bursa'nın su kriziyle mücadelesinde kritik bir dönüm noktası oluşturuyor.