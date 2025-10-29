onedio
Bursa Doğa Ana Yaralarını Sardı: Kuruyan Dereler Yağmurla Yeniden Hayat Buldu

Bursa Yağmur
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.10.2025 - 14:23

Bir zamanlar su şehri olarak anılan Bursa, son dönemde tarihinin en büyük su kriziyle yüzleşiyor. Doğancı ve Nilüfer barajlarında su seviyesinin kritik eşiğe inmesi, kentte ciddi bir tedirginlik yaratmış ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Ekim'den itibaren uyguladığı günlük 12 saatlik planlı su kesintileri çözüm olamamıştı. Ancak son iki gündür aralıklarla etkili olan yağmur, umutları tekrardan yeşertiyor.

Uludağ ve eteklerine metrekareye düşen yaklaşık 10 kilogramlık yağış, kuruyan dereleri yeniden canlandırdı.

Uludağ ve eteklerine metrekareye düşen yaklaşık 10 kilogramlık yağış, kuruyan dereleri yeniden canlandırdı.

Bu doğal hareketlilik, Doğancı Barajı'nı besleyen derelerdeki suyun akışını başlattı. Drone görüntüleri eşliğinde kayıt altına alınan bu akış, su seviyesi '0' olan Doğancı Barajı'nın yeniden dolmaya başladığını müjdeliyor. Önümüzdeki günlerde beklenen yağışlar ve kış ayı ile birlikte gelecek kar beklentisi, herkesin yüreğine bir nebze su serpti.

Öte yandan, kalıcı çözüm için başlatılan su seferberliği kapsamında hummalı çalışmalar sürüyor.

373 milyon metreküp kapasiteli Çınarcık Barajı'ndan Doburca Arıtma Tesisi'ne aktarılan su miktarı, mevcut 110 bin metreküpten 300 bin metreküpe çıkarılmak için Çınarcık Arıtma Tesisi inşaatı hız kesmeden devam ediyor.

Bölge sakinlerinden İbrahim Durhan, yağışların önemini şu sözlerle vurguluyor: 'Bütün derelerin birleştiği Nilüfer Çayı'nda su kesilmezdi. Ancak kuraklıkla birlikte bitme noktasına gelmişti. 2-3 gündür yağan yağmurla derelerden su akmaya başlayınca, bu çayda da suyun sesini yeniden duyduk. İnşallah daha çok yağar ve su sıkıntımız bir an önce son bulur.'

Yağışlarla gelen bu güzel görüntüler, Bursa'nın su kriziyle mücadelesinde kritik bir dönüm noktası oluşturuyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
