Bursa Doğa Ana Yaralarını Sardı: Kuruyan Dereler Yağmurla Yeniden Hayat Buldu
Bir zamanlar su şehri olarak anılan Bursa, son dönemde tarihinin en büyük su kriziyle yüzleşiyor. Doğancı ve Nilüfer barajlarında su seviyesinin kritik eşiğe inmesi, kentte ciddi bir tedirginlik yaratmış ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Ekim'den itibaren uyguladığı günlük 12 saatlik planlı su kesintileri çözüm olamamıştı. Ancak son iki gündür aralıklarla etkili olan yağmur, umutları tekrardan yeşertiyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uludağ ve eteklerine metrekareye düşen yaklaşık 10 kilogramlık yağış, kuruyan dereleri yeniden canlandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öte yandan, kalıcı çözüm için başlatılan su seferberliği kapsamında hummalı çalışmalar sürüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın