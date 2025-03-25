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Berkay Gezgin'in Tutuklanmadan Önceki Son Anları Ortaya Çıktı: "Bu Dava Siyasi!"

Berkay Gezgin'in Tutuklanmadan Önceki Son Anları Ortaya Çıktı: "Bu Dava Siyasi!"

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.03.2025 - 00:42

2019'da tekrarlanan belediye seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na 'Ekrem abi, her şey çok güzel olacak' diyerek sloganın mimarı olan 22 yaşındaki Berkay Gezgin tutuklandı. Karar tepki çekerken, Berkay'ın tutuklama kararından önce çekilen son videosu gündem oldu.

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'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin tutuklandı.

'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin tutuklandı.

Saraçhane'de düzenlenen protestolar sırasında gözaltına alınan Berkay Gezgin, 25 Mart'ta tutuklandı. Gezgin'in tutuklanma gerekçesi “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” olarak açıklandı.

Detaylar:

Berkay Gezgin'in tutuklanmadan önceki son anlarına ait video gündem oldu.

Gezgin, son videosunda şu ifadelere yer verdi:

Gezgin, son videosunda şu ifadelere yer verdi:

'Bu dava siyasi. Karar ne olursa olsun biz suçsuzuz, bizi burada hukuksuz tutuyorlar. Vatanını milletini seven 21-22 yaşındaki hakkını arayan Türk gençlerinin burada tutuklama ile karşı karşı karşıyaya bırakıyorlar. Bu geldiğimiz tablo gülünç ve korkunç bir tablo. Her şey çok güzel olacak sadece biz mücadele edersek, etmezsek olmaz.'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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