Berkay Gezgin'in Tutuklanmadan Önceki Son Anları Ortaya Çıktı: "Bu Dava Siyasi!"

'Bu dava siyasi. Karar ne olursa olsun biz suçsuzuz, bizi burada hukuksuz tutuyorlar. Vatanını milletini seven 21-22 yaşındaki hakkını arayan Türk gençlerinin burada tutuklama ile karşı karşı karşıyaya bırakıyorlar. Bu geldiğimiz tablo gülünç ve korkunç bir tablo. Her şey çok güzel olacak sadece biz mücadele edersek, etmezsek olmaz.'