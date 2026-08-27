Yeni Akit Gazetesi'nin 'Karma Eğitim Sona Ersin' Manşeti Sosyal Medyada Tepki Çekti

Gazetenin kız ve erkek öğrencilerin aynı sınıflarda eğitim görmesine karşı çıkarak bu sistemin bitirilmesi yönünde yaptığı açık çağrı, kısa sürede günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Haberin sunuş biçimi kadar, metin içerisinde görüşlerine başvurulan isimlerin ifadeleri de eleştiri oklarının hedefi oldu.

Gazetede karma eğitim sistemi 'yüz yılın pedagojik yanlışı' gibi oldukça iddialı bir ifadeyle tanımlanıyor. Haberde, gelişmiş batılı devletlerin artık bu sistemden uzaklaştığı öne sürülerek, Türkiye'deki ailelere de çocuklarını gönderecekleri okullar için cinsiyet temelli bir tercih hakkı sunulması gerektiği savunuluyor. Metinde, bu modelin çocukların gelişimi üzerinde olumsuz etkileri olduğu yönünde iddialara yer veriliyor.

Söz konusu tartışmalı haberin dayanak noktası olarak ise Adnan Kalkan, Halim Ulaş ve Cihat Yaşaroğlu gibi isimlerin açıklamaları gösterildi. Bu kişilerin karma eğitime karşı öne sürdükleri argümanlar, gazetenin manşetini desteklemek amacıyla okuyucuya aktarıldı. Ancak bu isimlerin eğitim bilimleri adına ortaya koyduğu görüşler, sosyal medya kullanıcıları ve çeşitli eğitim çevreleri tarafından bilimsel dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle yoğun bir şekilde eleştirildi.