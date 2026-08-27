Yeni Akit Gazetesi'nin 'Karma Eğitim Sona Ersin' Manşeti Sosyal Medyada Tepki Çekti
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Yeni Akit Gazetesi'nin sür manşetten duyurduğu ve kız ile erkek öğrencilerin birlikte okuduğu karma eğitimin kaldırılmasını talep eden haberi, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bazı isimlerin görüşlerine dayandırılarak karma eğitimin pedagojik bir hata olarak nitelendirildiği bu yayına, binlerce kullanıcıdan sert tepki geldi.
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Yeni Akit Gazetesi'nin bugünkü baskısında sür manşetten okuyucularına sunduğu haberi, dijital platformlarda ve sosyal medyada geniş çaplı bir tepkiye neden oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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