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Yeni Akit Gazetesi'nin 'Karma Eğitim Sona Ersin' Manşeti Sosyal Medyada Tepki Çekti

Yeni Akit Gazetesi'nin 'Karma Eğitim Sona Ersin' Manşeti Sosyal Medyada Tepki Çekti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.08.2026 - 11:26
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Yeni Akit Gazetesi'nin sür manşetten duyurduğu ve kız ile erkek öğrencilerin birlikte okuduğu karma eğitimin kaldırılmasını talep eden haberi, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bazı isimlerin görüşlerine dayandırılarak karma eğitimin pedagojik bir hata olarak nitelendirildiği bu yayına, binlerce kullanıcıdan sert tepki geldi.

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Yeni Akit Gazetesi'nin bugünkü baskısında sür manşetten okuyucularına sunduğu haberi, dijital platformlarda ve sosyal medyada geniş çaplı bir tepkiye neden oldu.

Yeni Akit Gazetesi'nin bugünkü baskısında sür manşetten okuyucularına sunduğu haberi, dijital platformlarda ve sosyal medyada geniş çaplı bir tepkiye neden oldu.

Gazetenin kız ve erkek öğrencilerin aynı sınıflarda eğitim görmesine karşı çıkarak bu sistemin bitirilmesi yönünde yaptığı açık çağrı, kısa sürede günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Haberin sunuş biçimi kadar, metin içerisinde görüşlerine başvurulan isimlerin ifadeleri de eleştiri oklarının hedefi oldu.

Gazetede karma eğitim sistemi 'yüz yılın pedagojik yanlışı' gibi oldukça iddialı bir ifadeyle tanımlanıyor. Haberde, gelişmiş batılı devletlerin artık bu sistemden uzaklaştığı öne sürülerek, Türkiye'deki ailelere de çocuklarını gönderecekleri okullar için cinsiyet temelli bir tercih hakkı sunulması gerektiği savunuluyor. Metinde, bu modelin çocukların gelişimi üzerinde olumsuz etkileri olduğu yönünde iddialara yer veriliyor.

Söz konusu tartışmalı haberin dayanak noktası olarak ise Adnan Kalkan, Halim Ulaş ve Cihat Yaşaroğlu gibi isimlerin açıklamaları gösterildi. Bu kişilerin karma eğitime karşı öne sürdükleri argümanlar, gazetenin manşetini desteklemek amacıyla okuyucuya aktarıldı. Ancak bu isimlerin eğitim bilimleri adına ortaya koyduğu görüşler, sosyal medya kullanıcıları ve çeşitli eğitim çevreleri tarafından bilimsel dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle yoğun bir şekilde eleştirildi.

Tartışmalar yalnızca yazılı basında kalmayarak televizyon ekranlarına da sıçradı.

Akit TV ekranlarında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ali İhsan Karahasanoğlu, gazetede yer alan iddiaları savunan bir duruş sergiledi. Karahasanoğlu, karma eğitim karşıtı söylemlerini desteklemek için Avrupa'yı örnek göstererek, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde de bu konunun hararetle tartışıldığını iddia etti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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