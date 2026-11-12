Kanatları Yok Ama Havadalar: Gökyüzünde Süzülen ve Fırlayan 13 Şaşırtıcı Hayvan
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Doğada kanadı olmadığı hâlde havada metrelerce yol alan hayvanlar var. Kimi suyun altından roket gibi fırlıyor, kimi ağaç tepesinden atlayıp vücudunu paraşüte çeviriyor, kimi de yılan gibi yassılaşıp havada dalgalanıyor. Hepsinin ortak noktası, bu yeteneği eğlence için değil, ya kaçmak ya avlanmak ya da ormanda enerji harcamadan yer değiştirmek için geliştirmiş olmaları.
1. Uçan Balık
2. Uçan Mürekkep Balığı
3. Uçan Köpek Balığı
4. Uçan Vatoz
5. Uçan Kurbağa
6. Uçan Yılan
7. Uçan Kertenkele
8. Uçan Gecko
9. Uçan Karınca
10. Uçan lemur (kolugo)
11. Uçan sincap
12. Uçan keseli sincap
13. Uçan Tilki
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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