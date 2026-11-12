Kanatları Yok Ama Havadalar: Gökyüzünde Süzülen ve Fırlayan 13 Şaşırtıcı Hayvan

Uçan balığın sırrı kuyruğunda. Suyun altında kuyruk yüzgecini saniyede onlarca kez çırpıp hız kazanıyor, yüzeye çıktığında ise göğüs yüzgeçlerini sonuna kadar açıyor. Kuyruğun alt lobu uzun olduğu için süzülürken bile suya değip balığa yeni bir itiş verebiliyor. Bu yüzden tek atlayış yerine art arda uzun bir uçuş mümkün oluyor.

Bilinen en uzun kayıtlı uçuşlar 40 saniyenin üzerinde sürmüş. Balığın amacı ton balığı, dorado ve kılıç balığı gibi hızlı avcılardan kurtulmak. Gece tekneye ışık tutulduğunda güverteye düşenler de oluyor. Barbados'un hâlâ uçan balıkla özdeşleşmiş olması, bu hayvanın o bölge için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.