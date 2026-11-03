Tehlikeyi Görünce Gözlerinden Kan Fışkırtan Hayvan: Sırrı Yediği Karıncalarda Saklı
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Kuzey Amerika'nın çöllerinde yaşayan küçük bir kertenkele, düşmanını doğadaki en tuhaf yöntemlerden biriyle püskürtüyor: Gözlerinden kan fışkırtarak.
Boynuzlu kertenkelelerin bu kanı sıradan da değil. Kötü kokulu ve tadı berbat olan kan, onları avlamak isteyen pek çok hayvanı kaçırmaya yetiyor. Ancak uzmanlara göre bu hayvanları artık bu savunmanın bile durduramayacağı yeni tehlikeler bekliyor.
Önce Saklanıyorlar, Bulmak Bile Dakikalar Sürüyor
Damarları Patlatıp Kan Fışkırtıyorlar
Kanın Kötü Tadı Yedikleri Karıncalardan Geliyor
Kuşlara Boynuz, Yılanlara Taktik
Teksas'ta Yaşam Alanları Yok Oluyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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