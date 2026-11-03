Tehlikeyi Görünce Gözlerinden Kan Fışkırtan Hayvan: Sırrı Yediği Karıncalarda Saklı

Boynuzlu kertenkeleler 7,5 ila 15 santimetre boyunda, sırtı baştan sona sivri dikenlerle kaplı küçük sürüngenler. Meksika'dan güney Kanada'ya uzanan kurak çöl ve bozkırlarda yaşıyorlar ve çakallar, onları bütün olarak yutabilen yılanlar ve yol koşucusu kuşları gibi pek çok düşmanla baş etmek zorundalar.

Teksas Christian Üniversitesi'nden biyoloji profesörü Dean Williams'a göre kan fışkırtmak aslında bir yedek plan. İlk savunma hatları kamuflaj, yani çevreye karışmak. Williams'ın ekibi kertenkeleleri, yerlerini bir çalışma masası büyüklüğünde bir alana kadar daraltan radyo vericileriyle takip ediyor. Buna rağmen hayvanı çalılar arasında bulmak bazen 15 dakika sürüyor.