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Dev Karıncayiyene Yürekli ve Meyveli Özel Menü

Dev Karıncayiyene Yürekli ve Meyveli Özel Menü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.10.2026 - 09:20
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Hayvanat Bahçesi’ndeki dev karıncayiyen için dana yüreğinden meyveye, yoğurttan yulafa uzanan özel mama her gün taze hazırlanıyor ve 40 dakika püre haline getiriliyor. Sevimli karıncayiyen ise mama haline getirilen yiyeceğini birkaç dakika içerisinde tüketiyor.

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1998 yılından bu yana ziyaretçilerini ağırlayan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde hayvanların sağlıklı beslenmesi, bakımı ve yaşam şartlarına özen gösteriliyor.

1998 yılından bu yana ziyaretçilerini ağırlayan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde hayvanların sağlıklı beslenmesi, bakımı ve yaşam şartlarına özen gösteriliyor.

Hayvanların türlerine özgü ihtiyaçları dikkate alınırken, beslenme programları da bu doğrultuda hazırlanıyor. Hayvanat bahçesinin dikkat çeken sakinlerinden dev karıncayiyenin günlük maması da özel bir hazırlık sürecinden geçiyor.

Uzun burnu, gösterişli kuyruğu ve yaklaşık yarım metreyi bulan yapışkan diliyle dikkat çeken dev karıncayiyen, doğal yaşamında günde 30 bine kadar karınca tüketebiliyor. Yiyeceklerini bulmak için güçlü koku alma duyusundan yararlanan bu türün Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki beslenmesinde ise ağız yapısı ve besin ihtiyaçları göz önünde bulunduruluyor.

Türkiye'de sadece Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Dev karıncayiyen için hazırlanan özel mamanın içerisinde dana yüreği, köpek maması, yoğurt, bal, elma, armut, muz, yulaf ezmesi ile yağsız ve tuzsuz peynir bulunuyor. Belirlenen malzemeler bir araya getirildikten sonra yaklaşık 40 dakika boyunca makinede işlenerek püre kıvamına getiriliyor.

Mamanın püre halinde hazırlanmasının temelinde ise dev karıncayiyenin kendine özgü ağız yapısı bulunuyor. Hayvanın beslenmesini kolaylaştıracak kıvama getirilen mama günlük ve taze olarak sunuluyor.

Mamanın püre halinde hazırlanmasının temelinde ise dev karıncayiyenin kendine özgü ağız yapısı bulunuyor. Hayvanın beslenmesini kolaylaştıracak kıvama getirilen mama günlük ve taze olarak sunuluyor.

Bursa Hayvanat Bahçesi Ziraat Mühendisi Berkay Durmaz, hayvanat bahçesindeki hayvanların beslenmesinden sorumlu olduğunu belirterek dev karıncayiyen için uygulanan beslenme programını anlattı. Durmaz, şöyle devam etti; 'Buradaki bütün hayvanların beslenmesinden sorumluyum. Bugün de sizlerle birlikte dev karıncayiyene mama hazırlayacağız. Dev karıncayiyenlerin doğal yaşamındaki besin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Bursa Hayvanat Bahçesi'nde onlara özel olarak hazırlamış olduğumuz mamaları günlük taze olarak vermekteyiz. Dev karıncayiyenlerin maması için dana yüreği, köpek maması, yoğurt, bal, elma, armut, muz, yulaf ezmesi, yumurta ve yağsız, tuzsuz peynir kullanıyoruz. Bu ürünleri püre kıvamına getirene kadar karıştırıyoruz. Püre olarak vermemizdeki sebep karıncayiyenlerimizin ağız yapısından kaynaklanmaktadır. Ağızlarında diş ve çene kasları olmadığından dolayı püre olarak yemek zorundalar. Herkesi Bursa Hayvanat Bahçesi'nde bulunan dev karıncayiyenleri ziyaret etmeye bekliyoruz.'

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde dev karıncayiyen için yürütülen bu hazırlık, hayvanların türlerine özgü bakım ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik günlük çalışmaların örneklerinden birini oluşturuyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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