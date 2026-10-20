Dev Karıncayiyene Yürekli ve Meyveli Özel Menü

Hayvanların türlerine özgü ihtiyaçları dikkate alınırken, beslenme programları da bu doğrultuda hazırlanıyor. Hayvanat bahçesinin dikkat çeken sakinlerinden dev karıncayiyenin günlük maması da özel bir hazırlık sürecinden geçiyor.

Uzun burnu, gösterişli kuyruğu ve yaklaşık yarım metreyi bulan yapışkan diliyle dikkat çeken dev karıncayiyen, doğal yaşamında günde 30 bine kadar karınca tüketebiliyor. Yiyeceklerini bulmak için güçlü koku alma duyusundan yararlanan bu türün Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki beslenmesinde ise ağız yapısı ve besin ihtiyaçları göz önünde bulunduruluyor.

Türkiye'de sadece Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Dev karıncayiyen için hazırlanan özel mamanın içerisinde dana yüreği, köpek maması, yoğurt, bal, elma, armut, muz, yulaf ezmesi ile yağsız ve tuzsuz peynir bulunuyor. Belirlenen malzemeler bir araya getirildikten sonra yaklaşık 40 dakika boyunca makinede işlenerek püre kıvamına getiriliyor.