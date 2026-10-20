Dev Karıncayiyene Yürekli ve Meyveli Özel Menü
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Hayvanat Bahçesi’ndeki dev karıncayiyen için dana yüreğinden meyveye, yoğurttan yulafa uzanan özel mama her gün taze hazırlanıyor ve 40 dakika püre haline getiriliyor. Sevimli karıncayiyen ise mama haline getirilen yiyeceğini birkaç dakika içerisinde tüketiyor.
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1998 yılından bu yana ziyaretçilerini ağırlayan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde hayvanların sağlıklı beslenmesi, bakımı ve yaşam şartlarına özen gösteriliyor.
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Mamanın püre halinde hazırlanmasının temelinde ise dev karıncayiyenin kendine özgü ağız yapısı bulunuyor. Hayvanın beslenmesini kolaylaştıracak kıvama getirilen mama günlük ve taze olarak sunuluyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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