Ameliyat Robotlarında 20 Yıllık Da Vinci Patenti Bitti: Çin ve ABD Üretimde Kapıştı, Fiyatlar Düşüyor

Uluslararası Üroloji Araştırmaları Derneği (IURES) tarafından düzenlenen IURES 2026 Kongresi'ne ameliyat robotları damgasını vurdu. Robotik ameliyatların aslında kalp ameliyatları için geliştirildiğini, ancak en çok ürolojik cerrahide kullanıldığını söyleyen IURES Derneği Başkanı Prof. Dr. Fatih Atuğ, genel cerrahide de özellikle fıtık ve kolon kanseri ameliyatlarında kullanımın giderek arttığını belirtti.

Atuğ'un verdiği rakamlar ülkeler arasındaki farkı açıkça gösteriyor: 'Amerika'da prostat kanseri ameliyatlarının yüzde 95'i robotik yöntemle yapılmaktadır. İskoçya'da ise yüzde yüzü robotik yapılmaktadır. Türkiye'de ise bu oran yüzde 25 dolayındadır.'