Ameliyat Robotlarında 20 Yıllık Da Vinci Patenti Bitti: Çin ve ABD Üretimde Kapıştı, Fiyatlar Düşüyor
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Ameliyat robotlarının markası hâline gelen Da Vinci'yi üreten Amerikalı Intuitive Surgical'ın 20 yıllık patent süresi doldu ve Çin ile ABD başta olmak üzere birçok ülke kendi robotunu pazara sürmek için yarışa girdi. Rekabetin en çok hastaların işine yarayacağını söyleyen uzmanlar, bugüne kadar çok pahalı olan robotik ameliyatların dünyada ucuzlamaya başladığını ve bu sürecin Türkiye'ye de yansıyacağını belirtti.
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Patent süresi bitince Çin, ABD, Güney Kore, İngiltere ve Almanya robot üretimine hız verdi.
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Dünyadaki robotik cerrahinin yaklaşık yüzde 70'i üroloji alanında yapılıyor.
Robot, cerrahın baktığı görüntüyü 10 ila 16 kat büyütüp elin giremediği noktalara ulaşıyor.
Fiyatlar düştükçe robot ameliyatlarının her hastanede yapılabilir hâle geleceği öngörülüyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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